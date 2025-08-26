Daniel Opriţa, "săgeţi" către conducere, după eliminarea Stelei din Cupa României: "Sunt frustrat, supărat" - Antena Sport

Daniel Opriţa, antrenorul celor de la Steaua, a fost extrem de dezamăgit după înfrângerea din meciul cu UTA. Echipa lui Adrian Mihalcea s-a impus cu 2-0 şi a obţinut calificarea în grupele Cupei României.

Nu jocul l-a deranjat pe Opriţa, ci faptul că echipa sa putea să o evite pe UTA, dacă s-ar fi refăcut tragerea la sorţi după scandalul cu bilele care a făcut înconjurul lumii. Marea supărare a lui Opriţa este că cei din conducere nu au făcut contestaţie.

Daniel Opriţa, după Steaua – UTA 0-2: “Eu aş fi contestaţie. Am picat cu cea mai în formă”

“Îi felicit pe băieți pentru joc. Sunt frustrat, supărat. N-am avut nicio șansă să picăm cu alt adversar, pentru că noi am fost sus la tragere, eram în primele opt. Dacă nu se învârteau bilele, era clar că nu ai nicio șansă.

Și ai mei din conducerea puteau să facă și ei contestație. Nimeni nu a făcut. Eu aș fi făcut lucrul ăsta. Normal că aș fi făcut. De ce să nu prind alt adversar? Nu s-a sesizat nimeni de la noi. Vrem în grupe, vrem în grupe. Trebuie să ne batem pe toate fronturile. Nu e ușor.

Sunt supărat, dezamăgit și pe situația pentru că puteam să avem alt adversar. Poate picam cu Fărcășești. Am picat cu cea mai în formă. Echipa mea încearcă să joace. Am schimbat și sistemul. Eu spun că puteam să facem mult în Cupa României. Pierdem șansa. Am mai fost o dată în grupe.