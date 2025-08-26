Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Daniel Opriţa, "săgeţi" către conducere, după eliminarea Stelei din Cupa României: "Sunt frustrat, supărat" - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | Daniel Opriţa, “săgeţi” către conducere, după eliminarea Stelei din Cupa României: “Sunt frustrat, supărat”

Daniel Opriţa, “săgeţi” către conducere, după eliminarea Stelei din Cupa României: “Sunt frustrat, supărat”

Publicat: 26 august 2025, 23:05

Comentarii
Daniel Opriţa, săgeţi către conducere, după eliminarea Stelei din Cupa României: Sunt frustrat, supărat

Daniel Opriţa / Sport Pictures

Daniel Opriţa, antrenorul celor de la Steaua, a fost extrem de dezamăgit după înfrângerea din meciul cu UTA. Echipa lui Adrian Mihalcea s-a impus cu 2-0 şi a obţinut calificarea în grupele Cupei României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nu jocul l-a deranjat pe Opriţa, ci faptul că echipa sa putea să o evite pe UTA, dacă s-ar fi refăcut tragerea la sorţi după scandalul cu bilele care a făcut înconjurul lumii. Marea supărare a lui Opriţa este că cei din conducere nu au făcut contestaţie.

Daniel Opriţa, după Steaua – UTA 0-2: “Eu aş fi contestaţie. Am picat cu cea mai în formă”

“Îi felicit pe băieți pentru joc. Sunt frustrat, supărat. N-am avut nicio șansă să picăm cu alt adversar, pentru că noi am fost sus la tragere, eram în primele opt. Dacă nu se învârteau bilele, era clar că nu ai nicio șansă.

Și ai mei din conducerea puteau să facă și ei contestație. Nimeni nu a făcut. Eu aș fi făcut lucrul ăsta. Normal că aș fi făcut. De ce să nu prind alt adversar? Nu s-a sesizat nimeni de la noi. Vrem în grupe, vrem în grupe. Trebuie să ne batem pe toate fronturile. Nu e ușor.

Sunt supărat, dezamăgit și pe situația pentru că puteam să avem alt adversar. Poate picam cu Fărcășești. Am picat cu cea mai în formă. Echipa mea încearcă să joace. Am schimbat și sistemul. Eu spun că puteam să facem mult în Cupa României. Pierdem șansa. Am mai fost o dată în grupe.

Reclamă
Reclamă

Să jucăm fotbal, asta ne rămâne. Sunt dezamăgit, că parcă și eu bat pasul pe loc doar în campionat. Iar o să înceapă alți băieți că trebuia să joc cu altă echipă.

Am văzut că scriu pe acolo că nu sunt inspirat, când ei nu știau că jucăm marți în Cupă. Îmi dădeau lecții de sistem. Am câștigat în 10 oameni cu Reșița”, a declarat Daniel Opriţa, la primasport.ro.

Steaua – UTA 0-2, în play-off-ul Cupei României

UTA s-a calificat în grupele Cupei României după ce a câştigat meciul din play-off din Ghencea, cu Steaua. Echipa lui Adrian Mihalcea s-a impus cu 2-0.

Emil Constantinescu, revoltat de închiderea Institutului Levantului. Ce fac 27 de angajaţi într-un sediu luxosEmil Constantinescu, revoltat de închiderea Institutului Levantului. Ce fac 27 de angajaţi într-un sediu luxos
Reclamă

În perioada 26-28 august se dispută 16 partide care vor decide toate participantele în gaza grupelor din Cupa României.

La meciul din Ghencea, unde au asistat aproximativ 3500 de spectatori, golurile au venit pe final de meci. În minutul 77, Alin Roman a marcat cu o execuţie superbă, la colţul scurt, de la aproximativ 25 de metri, fără nicio şansă pentru portarul Frănculescu.

Echipa lui Daniel Opriţa a căutat golul egalizator, dar fără succes. Abdallah, fostul jucător de la Dinamo, a marcat în minutul 83, iar echipa lui Adrian Mihalcea merge în faza grupelor Cupei României.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Magistraţii blochează Justiţia din cauza reformei pensiilor. "Se ajunge la peste 42 de ani de muncă zilnică"
Observator
Magistraţii blochează Justiţia din cauza reformei pensiilor. "Se ajunge la peste 42 de ani de muncă zilnică"
Detalii ascunse din mariajul lui Cristi și Adelina Chivu. De ce se consideră antrenorul lui Inter doar al 7-lea vagon în relație
Fanatik.ro
Detalii ascunse din mariajul lui Cristi și Adelina Chivu. De ce se consideră antrenorul lui Inter doar al 7-lea vagon în relație
23:59
Kairat Almaty şi Pafos, calificări istorice în Champions League! Final de infarct în meciul echipei lui Vlad Dragomir
23:42
Jannik Sinner, în turul 2 la US Open 2025! Ce a spus despre starea sa de sănătate
22:46
Andrei Nicolescu, anunţ despre transferul lui Adrian Mazilu la Dinamo: “Ne-am înţeles cu jucătorul”
22:13
Câţi bani şi câte puncte a primit Jaqueline Cristian după victoria uriaşă de la US Open 2025
21:45
Jaqueline Cristian a defilat în meciul cu Danielle Collins la US Open 2025. Victorie uriaşă pentru româncă
21:25
VideoJurnal Antena Sport | Ispitele Cristina şi Mattia au sărit cu paraşuta
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu a intrat în istoria lui Inter după debutul fulminant din Serie A. Recordul doborât de român 2 Ioan Varga a făcut lumină în cazul “Louis Munteanu”. Răsturnarea de situație anunțată de patronul de la CFR 3 Alex Băluţă, lovitura carierei! Heung-Min Son şi Hugo Lloris, noii coechipieri ai fostului jucător de la FCSB 4 Prima reacţie a lui Cristi Chivu după debutul de vis pe banca lui Inter în Serie A! Ce a spus de un nou transfer 5 Cum a schimbat-o Cristi Chivu pe Inter? Dezvăluirea făcută de Lautaro Martinez după debutul din Serie A 6 “Chivu, debut grozav” Reacţia celor de la Gazzeta dello Sport după ce Inter a “spulberat-o” pe Torino!
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”