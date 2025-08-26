Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

UTA a învins-o pe Steaua şi s-a calificat în grupele Cupei României - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | UTA a învins-o pe Steaua şi s-a calificat în grupele Cupei României

UTA a învins-o pe Steaua şi s-a calificat în grupele Cupei României

Publicat: 26 august 2025, 21:19

Comentarii
UTA a învins-o pe Steaua şi s-a calificat în grupele Cupei României

Damian Cimpoieşu şi Hakim Abdallah / Sport Pictures

UTA s-a calificat în grupele Cupei României după ce a câştigat meciul din play-off din Ghencea, cu Steaua. Echipa lui Adrian Mihalcea s-a impus cu 2-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În perioada 26-28 august se dispută 16 partide care vor decide toate participantele în gaza grupelor din Cupa României.

Steaua – UTA 0-2, în play-off-ul Cupei României

La meciul din Ghencea, unde au asistat aproximativ 3500 de spectatori, golurile au venit pe final de meci. În minutul 77, Alin Roman a marcat cu o execuţie superbă, la colţul scurt, de la aproximativ 25 de metri, fără nicio şansă pentru portarul Frănculescu.

Echipa lui Daniel Opriţa a căutat golul egalizator, dar fără succes. Abdallah, fostul jucător de la Dinamo, a marcat în minutul 83, iar echipa lui Adrian Mihalcea merge în faza grupelor Cupei României.

Miercuri, ora 17.30:

Reclamă
Reclamă
  • AFC Câmpulung – Muscel 2022 – Metaloglobus Bucureşti
  • CS Sănătatea Servicii Publice – Unirea Slobozia
  • FC Agricola Borcea – Campionii FC Argeş
  • CSO Băicoi – CS Gloria Bistriţa
  • CS Sporting Lieşti – CS Afumaţi
  • CS Vulturii Fărcăşeşti – Concordia Chiajna
  • Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamţ
  • CSC Dumbrăviţa – FC Bihor Oradea
  • CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina
  • Ştiinţa Poli Timişoara – CS Dinamo Bucureşti
  • FC Şoimii Gura Humorului – Sepsi OSK Sf. Gheorghe

Miercuri, 27 august, ora 19:00

  • Politehnica Iasi – ACS Petrolul 52

Joi, 28 august, ora 17:00

  • FC Corvinul Hunedoara 1921 – Farul Constanţa
Emil Constantinescu, revoltat de închiderea Institutului Levantului. Ce fac 27 de angajaţi într-un sediu luxosEmil Constantinescu, revoltat de închiderea Institutului Levantului. Ce fac 27 de angajaţi într-un sediu luxos
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Magistraţii blochează Justiţia din cauza reformei pensiilor. "Se ajunge la peste 42 de ani de muncă zilnică"
Observator
Magistraţii blochează Justiţia din cauza reformei pensiilor. "Se ajunge la peste 42 de ani de muncă zilnică"
Detalii ascunse din mariajul lui Cristi și Adelina Chivu. De ce se consideră antrenorul lui Inter doar al 7-lea vagon în relație
Fanatik.ro
Detalii ascunse din mariajul lui Cristi și Adelina Chivu. De ce se consideră antrenorul lui Inter doar al 7-lea vagon în relație
22:13
Câţi bani şi câte puncte a primit Jaqueline Cristian după victoria uriaşă de la US Open 2025
21:45
Jaqueline Cristian a defilat în meciul cu Danielle Collins la US Open 2025. Victorie uriaşă pentru româncă
21:25
VideoJurnal Antena Sport | Ispitele Cristina şi Mattia au sărit cu paraşuta
20:51
Victor Piţurcă a numit următoarea victimă a lui Gigi Becali la FCSB: “Nu e ce le trebuie. Să fie clar acest lucru”
20:37
VideoJurnal Antena Sport | Şi românii duc greul Formulei
20:25
VideoJurnal Antena Sport | Handbalistele Rapidului au ieşit la joacă
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, făcut praf de cine se aştepta mai puţin: “Se fac de râs. Gigi şi-a distrus jucăria” 2 “E dezinformat!” Cristi Balaj, mesaj dur pentru Louis Munteanu, după scandalul de la CFR Cluj: “Adevărul e unul singur” 3 Decizia luată de Louis Munteanu, după scandalul cu șefii de la CFR Cluj! Ce se întâmplă cu atacantul 4 Cristi Chivu a intrat în istoria lui Inter după debutul fulminant din Serie A. Recordul doborât de român 5 Ioan Varga a făcut lumină în cazul “Louis Munteanu”. Răsturnarea de situație anunțată de patronul de la CFR 6 Adrian Mititelu, mesaj tranşant despre transferurile lui Vladislav Blănuţă şi Juan Bauza la Rapid!
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”