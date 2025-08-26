UTA a învins-o pe Steaua şi s-a calificat în grupele Cupei României - Antena Sport

UTA s-a calificat în grupele Cupei României după ce a câştigat meciul din play-off din Ghencea, cu Steaua. Echipa lui Adrian Mihalcea s-a impus cu 2-0.
În perioada 26-28 august se dispută 16 partide care vor decide toate participantele în gaza grupelor din Cupa României.
Steaua – UTA 0-2, în play-off-ul Cupei României
La meciul din Ghencea, unde au asistat aproximativ 3500 de spectatori, golurile au venit pe final de meci. În minutul 77, Alin Roman a marcat cu o execuţie superbă, la colţul scurt, de la aproximativ 25 de metri, fără nicio şansă pentru portarul Frănculescu.
Echipa lui Daniel Opriţa a căutat golul egalizator, dar fără succes. Abdallah, fostul jucător de la Dinamo, a marcat în minutul 83, iar echipa lui Adrian Mihalcea merge în faza grupelor Cupei României.
Miercuri, ora 17.30:
- AFC Câmpulung – Muscel 2022 – Metaloglobus Bucureşti
- CS Sănătatea Servicii Publice – Unirea Slobozia
- FC Agricola Borcea – Campionii FC Argeş
- CSO Băicoi – CS Gloria Bistriţa
- CS Sporting Lieşti – CS Afumaţi
- CS Vulturii Fărcăşeşti – Concordia Chiajna
- Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamţ
- CSC Dumbrăviţa – FC Bihor Oradea
- CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina
- Ştiinţa Poli Timişoara – CS Dinamo Bucureşti
- FC Şoimii Gura Humorului – Sepsi OSK Sf. Gheorghe
Miercuri, 27 august, ora 19:00
- Politehnica Iasi – ACS Petrolul 52
Joi, 28 august, ora 17:00
- FC Corvinul Hunedoara 1921 – Farul Constanţa