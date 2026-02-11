Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Filipe Coelho, sincer înaintea disputei cu FCSB din Cupă: „Suntem îngrijorați” - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | Filipe Coelho, sincer înaintea disputei cu FCSB din Cupă: „Suntem îngrijorați”

Filipe Coelho, sincer înaintea disputei cu FCSB din Cupă: „Suntem îngrijorați”

Daniel Işvanca Publicat: 11 februarie 2026, 20:16

Comentarii
Filipe Coelho, sincer înaintea disputei cu FCSB din Cupă: Suntem îngrijorați”

Filipe Coelho / SPORT PICTURES

Universitatea Craiova va juca împotriva FCSB-ului în ultimul meci din faza grupelor Cupei României, însă cele două formații se vor întâlni și peste câteva zile în campionatul intern.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antrenorul echipei din Bănie a vorbit la conferința de presă despre importanța duelului programat joi și a transmis că are motive de îngrijorare.

Filipe Coelho: „Vom încerca să mergem mai departe”

Universitatea Craiova a primit vești proaste cu doar o zi înaintea duelului cu FCSB, din Cupa României. Ștefan Baiaram a fost suspendat de Comisia de Disciplină pentru gestul din finalul meciului cu Dinamo și va lipsi de la ambele jocuri contra campioanei din Liga 1.

La conferința de presă premergătoare partidei, tehnicianul formației din Bănie a vorbit despre jocul programat joi și despre principalele griji pe care le are până la ora meciului.

„Este un meci într-o competiție diferită, vom încerca să mergem mai departe. Să fiu sincer, suntem îngrijorați să recuperăm jucătorii, este o perioadă scurtă între meciul trecut și cel viitor. Nu am avut foarte mult timp să muncim tactic.

Reclamă
Reclamă

Bineînțeles, FCSB are foarte multe puncte forte, o echipă puternică, cu mulți jucători buni. Focusul o să fie pe ce trebuie să facem, dar până mâine încercăm să recuperăm jucătorii și să verificăm care dintre ei poate să joace.

Încercăm să recuperăm jucătorii care au jucat mai mult în meciul cu Dinamo. În același timp, încercăm să le oferim aspecte mai fizice și tactice pentru cei care nu au jucat.

Mai avem o sesiune de antrenament mâine dimineață, în care vedem care jucători sunt disponibili să joace mâine și vom face tot posibilul să înaintăm în Cupa României”, a declarat Filipe Coelho, la conferința de presă.

Reacţia fostei iubite a biatlonistului Sturla Holm Laegreid, după ce a mărturisit public că a înşelat-oReacţia fostei iubite a biatlonistului Sturla Holm Laegreid, după ce a mărturisit public că a înşelat-o
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Maşina condusă de Sorin avea o cameră de bord. Proba-cheie nu poate fi însă folosită
Observator
Maşina condusă de Sorin avea o cameră de bord. Proba-cheie nu poate fi însă folosită
Veste şoc: Mihai Rotaru, accident teribil la schi! Preşedintele Universităţii Craiova are fractură la claviculă şi multiple fisuri la coaste şi va fi operat în România
Fanatik.ro
Veste şoc: Mihai Rotaru, accident teribil la schi! Preşedintele Universităţii Craiova are fractură la claviculă şi multiple fisuri la coaste şi va fi operat în România
20:08
Veste bună pentru Cristi Chivu. Un titular al lui Inter a revenit la antrenamente, înaintea derby-ului cu Juventus
20:00
LIVE SCOREU Cluj – Oțelul se joacă ACUM. Meci capital pentru calificarea în sferturile Cupei României
19:42
FCSB a dominat Gala Premiilor AFAN! Care au fost superlativele sezonului 2024/2025
19:25
Victor Pițurcă cere suspendări drastice, după scandalul dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea: „Nu e posibil așa ceva”
19:12
VIDEOLando Norris și Max Verstappen, cei mai rapizi în prima zi de teste de la Bahrain
19:10
PAOK – Panathinaikos LIVE VIDEO (20:30). Echipa lui Răzvan Lucescu luptă pentru calificarea în finala Cupei Greciei
Vezi toate știrile
1 Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată 2 Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept” 3 Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul 4 Ştefan Baiaram ratează FCSB. Suspendare incredibilă pentru incidentul cu Dinamo 5 Dubla cu FCSB este decisivă pentru Filipe Coelho. Mihai Rotaru vrea să-l demită în caz de eşec! 6 Mihai Stoica a găsit atacant pentru FCSB: “Exact profilul pe care îl vrea Gigi”
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt