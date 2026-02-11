Filipe Coelho, sincer înaintea disputei cu FCSB din Cupă: „Suntem îngrijorați” - Antena Sport

Universitatea Craiova va juca împotriva FCSB-ului în ultimul meci din faza grupelor Cupei României, însă cele două formații se vor întâlni și peste câteva zile în campionatul intern.
Antrenorul echipei din Bănie a vorbit la conferința de presă despre importanța duelului programat joi și a transmis că are motive de îngrijorare.
Filipe Coelho: „Vom încerca să mergem mai departe”
Universitatea Craiova a primit vești proaste cu doar o zi înaintea duelului cu FCSB, din Cupa României. Ștefan Baiaram a fost suspendat de Comisia de Disciplină pentru gestul din finalul meciului cu Dinamo și va lipsi de la ambele jocuri contra campioanei din Liga 1.
La conferința de presă premergătoare partidei, tehnicianul formației din Bănie a vorbit despre jocul programat joi și despre principalele griji pe care le are până la ora meciului.
„Este un meci într-o competiție diferită, vom încerca să mergem mai departe. Să fiu sincer, suntem îngrijorați să recuperăm jucătorii, este o perioadă scurtă între meciul trecut și cel viitor. Nu am avut foarte mult timp să muncim tactic.
Bineînțeles, FCSB are foarte multe puncte forte, o echipă puternică, cu mulți jucători buni. Focusul o să fie pe ce trebuie să facem, dar până mâine încercăm să recuperăm jucătorii și să verificăm care dintre ei poate să joace.
Încercăm să recuperăm jucătorii care au jucat mai mult în meciul cu Dinamo. În același timp, încercăm să le oferim aspecte mai fizice și tactice pentru cei care nu au jucat.
Mai avem o sesiune de antrenament mâine dimineață, în care vedem care jucători sunt disponibili să joace mâine și vom face tot posibilul să înaintăm în Cupa României”, a declarat Filipe Coelho, la conferința de presă.
