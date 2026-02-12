Gigi Becali îşi freacă mâinile! Jucătorul care "face ca Hagi" a marcat superb în Universitatea Craiova - FCSB - Antena Sport

David Popa a marcat în Universitatea Craiova – FCSB golul de 2-2, la doar câteva minute după ce a fost introdus pe teren. În minutul 61, Popa a intrat, în locul lui Joao Paulo, jucător sosit recent de la Oţelul Galaţi.

Tânărul de 18 ani a avut nevoie de doar câteva minute pentru a înscrie. În minutul 65, el a înscris cu un şut din interiorul careului şi a egalat-o pe Universitatea Craiova, care reuşise după pauză să preia conducerea.

David Popa a marcat în Universitatea Craiova – FCSB! În decembrie era comparat cu Gică Hagi de Gigi Becali

David Popa a evoluat în acest sezon în meciurile de Youth League ale roş-albaştrilor, marcând 4 goluri în dublele cu Lokomotiv Zagreb şi Akademia Puskas. De asemenea, el a mai jucat în meciul cu UTA Arad, din Cupa României, pierdut 0-3 de campioana României.

După meciul din Youth League cu Akademia Zagreb, Gigi Becali a avut numai cuvinte de laudă la adresa tânărului de 18 ani:

“Acum aduc un copil pe care l-am văzut. Am zis să mă uit și eu la meciul de Youth League. Și când am văzut acolo unul cu numărul 7, nu știu cum îl cheamă, numărul 7. I-am dat telefon lui Meme și i-am zis că numărul 7 vine la prima echipă.