Gigi Becali îşi freacă mâinile! Jucătorul care "face ca Hagi" a marcat superb în Universitatea Craiova - FCSB - Antena Sport

Gigi Becali îşi freacă mâinile! Jucătorul care “face ca Hagi” a marcat superb în Universitatea Craiova – FCSB

Alex Masgras Publicat: 12 februarie 2026, 22:25

David Popa, după ce a marcat Universitatea Craiova - FCSB / Captură Prima Sport

David Popa a marcat în Universitatea Craiova – FCSB golul de 2-2, la doar câteva minute după ce a fost introdus pe teren. În minutul 61, Popa a intrat, în locul lui Joao Paulo, jucător sosit recent de la Oţelul Galaţi.

Tânărul de 18 ani a avut nevoie de doar câteva minute pentru a înscrie. În minutul 65, el a înscris cu un şut din interiorul careului şi a egalat-o pe Universitatea Craiova, care reuşise după pauză să preia conducerea.

David Popa a marcat în Universitatea Craiova – FCSB! În decembrie era comparat cu Gică Hagi de Gigi Becali

David Popa a evoluat în acest sezon în meciurile de Youth League ale roş-albaştrilor, marcând 4 goluri în dublele cu Lokomotiv Zagreb şi Akademia Puskas. De asemenea, el a mai jucat în meciul cu UTA Arad, din Cupa României, pierdut 0-3 de campioana României.

După meciul din Youth League cu Akademia Zagreb, Gigi Becali a avut numai cuvinte de laudă la adresa tânărului de 18 ani:

“Acum aduc un copil pe care l-am văzut. Am zis să mă uit și eu la meciul de Youth League. Și când am văzut acolo unul cu numărul 7, nu știu cum îl cheamă, numărul 7. I-am dat telefon lui Meme și i-am zis că numărul 7 vine la prima echipă.

Nu, că-l știm, că… băi, tu n-auzi, numărul 7 vine la prima echipă. Numărul 7 vine la prima echipă. Nu știu cum îl cheamă, parcă David Popa. E atacant. Mi-a plăcut așa mult, vine cu mingea în adversari și pac, face fentă, ca Hagi. O să îl vedeți pe David Popa. Nu știu dacă e noul Hagi, dar am zis să vină la prima echipă.

Stăpânul vede altfel decât văd slujitorii. Și chiar decât vedeți voi, pentru că e o chestiune de simțenie. În tot timpul stăpânul vede ceva ce nu vede slujitorul”, a spunea Gigi Becali, în luna decembrie.

