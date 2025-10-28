Mesajul afișat de jucătorii de la FC și CS Dinamo, la începutul meciului din Cupa României - Antena Sport

FC Dinamo și CS Dinamo se duelează în prima etapă a grupelor Cupei României. Partida a generat numeroase reacții, ținând cont de dorința celor două echipe de a fuziona, în ultimii ani.
La startul meciului de pe arena Arcul de Triumf, jucătorii celor două echipe au afișat un banner cu un mesaj care demonstrează, din nou, dorința de a exista o singură echipă cu numele „Dinamo”.
Mesajul afișat de jucătorii de la FC și CS Dinamo, la începutul meciului din Cupa României
„Un singur mare FCD”, a fost mesajul afișat de cele două echipe, la startul partidei. Atât jucătorii lui Zeljko Kopic, cât și cei de la CS Dinamo au stat în spatele banner-ului, pe teren.
În grupele Cupei României, Dinamo, echipa din Liga 1, se va mai duela cu Farul și cu Hermannstadt, în timp ce formația din Liga a 2-a le va mai înfrunta pe Concordia Chiajna și pe Farul.
Echipele de start:
CS Dinamo (5-4-1): D. Moldovan – Uleia, A. Anghel, Pașcalău, Demici – A. Zaharia, Bobaru, Silvian, Mălăele – V. Morar
Antrenor: Florin Bratu
Rezerve: Corjenco, Alexandru, Cocoș, Kyrychenko, Petcu, Cernamoriț, Munteanu, Neculai, Iosofache
FC Dinamo (4-3-3): Roșca – Ikoko, Stoinov, Boateng, Bordușanu – Kyriakou, Milanov, Cîrjan – Soro, A. Pop, Caragea
Antrenor: Zeljko Kopic
Rezerve: Din-Licaciu, Opruț, Musi, Gnahore, Perica, Sivis, Bărbulescu, Armstrong, Mărginean
În urmă cu câteva luni, Andrei Nicolescu dezvăluia faptul că echipa din Liga 1 a făcut o adresă către MAI pentru a începe negocierile privind asocierea cu echipa din eșalonul inferior.
„Noi am făcut o adresă, prin care am solicitat ministerului, datorită dezbaterilor din mediul online și a discuțiilor care au fost făcute de reprezentanții celor două entități.
Apropo de această asociere, de integrarea secției de fotbal în clubul Dinamo, să putem să avem o întâlnire formală cu reprezentanții ministerului, să putem să discutăm niște principii și să vedem concret de la ce premize plecăm, pentru că interesul nostru este clar de a face acest proiect”, spunea Andrei Nicolescu.
- Zeljko Kopic și-a taxat jucătorii după victoria chinuită cu CS Dinamo din Cupa României: „Puteam să ne compromitem”
- Florin Bratu, declarația serii după CS Dinamo – FC Dinamo: “Și dacă joc cu mama miuță îmi doresc să o bat”
- FC Dinamo câștigă meciul “frățesc” cu CS Dinamo din Cupa României. Elevii lui Kopic n-au avut un final liniștit
- Ionuț Lupescu, stupefiat de partida CS Dinamo – FC Dinamo: “Într-o țară normală, nu era posibil”
- Decizia luată de FCSB înaintea meciului din Cupa României cu Gloria Bistriţa