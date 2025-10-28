Mesajul afișat de jucătorii de la FC și CS Dinamo, la începutul meciului din Cupa României - Antena Sport

Închide meniul
Mesajul afișat de jucătorii de la FC și CS Dinamo, la începutul meciului din Cupa României

Publicat: 28 octombrie 2025, 21:19

Jucătorii lui Dinamo / Profimedia

FC Dinamo și CS Dinamo se duelează în prima etapă a grupelor Cupei României. Partida a generat numeroase reacții, ținând cont de dorința celor două echipe de a fuziona, în ultimii ani.  

La startul meciului de pe arena Arcul de Triumf, jucătorii celor două echipe au afișat un banner cu un mesaj care demonstrează, din nou, dorința de a exista o singură echipă cu numele „Dinamo”. 

„Un singur mare FCD”, a fost mesajul afișat de cele două echipe, la startul partidei. Atât jucătorii lui Zeljko Kopic, cât și cei de la CS Dinamo au stat în spatele banner-ului, pe teren. 

Jucătorii de la CS și FC Dinamo, înaintea meciului din Cupa României
Jucătorii de la CS și FC Dinamo, înaintea meciului din Cupa României

În grupele Cupei României, Dinamo, echipa din Liga 1, se va mai duela cu Farul și cu Hermannstadt, în timp ce formația din Liga a 2-a le va mai înfrunta pe Concordia Chiajna și pe Farul.

Echipele de start: 

CS Dinamo (5-4-1): D. Moldovan – Uleia, A. Anghel, Pașcalău, Demici – A. Zaharia, Bobaru, Silvian, Mălăele – V. Morar 

Antrenor: Florin Bratu 

Rezerve: Corjenco, Alexandru, Cocoș, Kyrychenko, Petcu, Cernamoriț, Munteanu, Neculai, Iosofache 

FC Dinamo (4-3-3): Roșca – Ikoko, Stoinov, Boateng, Bordușanu – Kyriakou, Milanov, Cîrjan – Soro, A. Pop, Caragea 

Antrenor: Zeljko Kopic 

Rezerve: Din-Licaciu, Opruț, Musi, Gnahore, Perica, Sivis, Bărbulescu, Armstrong, Mărginean 

În urmă cu câteva luni, Andrei Nicolescu dezvăluia faptul că echipa din Liga 1 a făcut o adresă către MAI pentru a începe negocierile privind asocierea cu echipa din eșalonul inferior.  

„Noi am făcut o adresă, prin care am solicitat ministerului, datorită dezbaterilor din mediul online și a discuțiilor care au fost făcute de reprezentanții celor două entități. 

Apropo de această asociere, de integrarea secției de fotbal în clubul Dinamo, să putem să avem o întâlnire formală cu reprezentanții ministerului, să putem să discutăm niște principii și să vedem concret de la ce premize plecăm, pentru că interesul nostru este clar de a face acest proiect”, spunea Andrei Nicolescu. 

