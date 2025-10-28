Mesajul afișat de jucătorii de la FC și CS Dinamo, la începutul meciului din Cupa României - Antena Sport

FC Dinamo și CS Dinamo se duelează în prima etapă a grupelor Cupei României. Partida a generat numeroase reacții, ținând cont de dorința celor două echipe de a fuziona, în ultimii ani.

La startul meciului de pe arena Arcul de Triumf, jucătorii celor două echipe au afișat un banner cu un mesaj care demonstrează, din nou, dorința de a exista o singură echipă cu numele „Dinamo”.

Mesajul afișat de jucătorii de la FC și CS Dinamo, la începutul meciului din Cupa României

„Un singur mare FCD”, a fost mesajul afișat de cele două echipe, la startul partidei. Atât jucătorii lui Zeljko Kopic, cât și cei de la CS Dinamo au stat în spatele banner-ului, pe teren.

În grupele Cupei României, Dinamo, echipa din Liga 1, se va mai duela cu Farul și cu Hermannstadt, în timp ce formația din Liga a 2-a le va mai înfrunta pe Concordia Chiajna și pe Farul.

