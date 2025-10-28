Motivul pentru care ultraşii lui UTA boicotează meciul cu Petrolul din Cupa României: "Sfidător şi inacceptabil" - Antena Sport

Închide meniul
Motivul pentru care ultraşii lui UTA boicotează meciul cu Petrolul din Cupa României: "Sfidător şi inacceptabil"

Motivul pentru care ultraşii lui UTA boicotează meciul cu Petrolul din Cupa României: "Sfidător şi inacceptabil"

Motivul pentru care ultraşii lui UTA boicotează meciul cu Petrolul din Cupa României: “Sfidător şi inacceptabil”

Publicat: 28 octombrie 2025, 11:10

Motivul pentru care ultraşii lui UTA boicotează meciul cu Petrolul din Cupa României: Sfidător şi inacceptabil

Galerie UTA

Galeria celor de la UTA Arad a anunţat că nu va participa la meciul din Cupa României, cu Petrolul, ce va avea loc pe 30 octombrie, de la ora 17:00, iar motivul este unul neaşteptat.

Ultraşii arădeni s-au arătat furioşi pe conducerea clubului pentru preţurile la acest meci, un bilet la peluză fiind 50 de lei, fiind de altfel identic cu unul de Liga 1. Dar relaţia rece i-a făcut pe suporteri să protesteze.

Ultraşii lui UTA boicotează meciul cu Petrolul din Cupa României

“Noi, membrii grupurilor care alcătuiesc Ultras Arad, dorim să anunțăm că nu vom intra pe stadion la meciul din Cupa României dintre UTA și Petrolul, programat joi, din cauza prețurilor exagerate ale biletelor impuse pentru această partidă.

Considerăm sfidător și inacceptabil ca un bilet la peluză să coste 50 de lei sau, în cazul tribunelor, 70, respectiv chiar 90 de lei, mai ales în contextul actual, în care o mare parte din bugetul echipei UTA este susținut din banii arădenilor, prin fondurile alocate anual de Primăria Municipiului Arad.

Abonații au fost de asemenea neîndreptățiți în acest caz, aceștia fiind nevoiți să își achiziționeze bilete și la meciurile din cadrul Cupei României cu toate că și-au arătat pe deplin fidelitatea față de club și ar fi trebuit să beneficieze de un pachet complet, care să le garanteze acces la toate meciurile din acest sezon.

Vrem să fie clar: prin acest gest, noi nu renunțăm să susținem echipa. Ne vom întoarce în peluză la viitoarele meciuri! Nu putem să lăsăm Bătrâna Doamnă la greu în aceste momente dificile care ne-au lăsat un gust amar, dar nu mai putem trece cu vederea batjocura la adresa utiștilor. Am demonstrat de nenumărate ori că suntem dispuși să facem orice sacrificiu pentru UTA. Dovadă stă și deplasarea de aseară de la București, de pe Arena Națională, unde am fost prezenți pe cheltuiala noastră, la fel ca întotdeauna.

Tot ceea ce cerem este RESPECT: respect pentru fanii care au fost mereu pe stadion, indiferent de vreme, rezultate sau distanțe.

UTA înseamnă Arad! Acest club respiră datorită suporterilor, oameni pasionați și sufletiști de care s-a ajuns să se profite grosolan în ultimii ani. E timpul să tragem un semnal de alarmă cu privire la acest lucru! Indiferent de locul pe care îl ocupați pe stadion, sperăm să luați atitudine alături de noi de această dată, dacă v-ați săturat de modul în care suntem tratați de către conducerea clubului! De ani de zile sprijinim echipa cu tot ce putem, iar tot ce am primit în schimb sunt minciuni, rezultate dezamăgitoare și prețuri de Champions League din ce în ce mai umflate.

Pentru noi doar UTA contează, pe voi doar banii vă interesează!”, e comunicatul celor de la Ultras Arad.

Dacă la peluză, un preţul unui bilet este 50 de lei, la Tribuna II e 70 de lei, la Tribuna I, 90 de lei, iar copiii sub 13 ani le pot procura la jumătate de preţ.

