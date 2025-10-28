Motivul pentru care ultraşii lui UTA boicotează meciul cu Petrolul din Cupa României: "Sfidător şi inacceptabil" - Antena Sport

Galeria celor de la UTA Arad a anunţat că nu va participa la meciul din Cupa României, cu Petrolul, ce va avea loc pe 30 octombrie, de la ora 17:00, iar motivul este unul neaşteptat.

Ultraşii arădeni s-au arătat furioşi pe conducerea clubului pentru preţurile la acest meci, un bilet la peluză fiind 50 de lei, fiind de altfel identic cu unul de Liga 1. Dar relaţia rece i-a făcut pe suporteri să protesteze.

Ultraşii lui UTA boicotează meciul cu Petrolul din Cupa României

“Noi, membrii grupurilor care alcătuiesc Ultras Arad, dorim să anunțăm că nu vom intra pe stadion la meciul din Cupa României dintre UTA și Petrolul, programat joi, din cauza prețurilor exagerate ale biletelor impuse pentru această partidă.

Considerăm sfidător și inacceptabil ca un bilet la peluză să coste 50 de lei sau, în cazul tribunelor, 70, respectiv chiar 90 de lei, mai ales în contextul actual, în care o mare parte din bugetul echipei UTA este susținut din banii arădenilor, prin fondurile alocate anual de Primăria Municipiului Arad.

Abonații au fost de asemenea neîndreptățiți în acest caz, aceștia fiind nevoiți să își achiziționeze bilete și la meciurile din cadrul Cupei României cu toate că și-au arătat pe deplin fidelitatea față de club și ar fi trebuit să beneficieze de un pachet complet, care să le garanteze acces la toate meciurile din acest sezon.