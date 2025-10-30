Răspunsul lui Costel Gâlcă la întrebarea despre câştigarea Cupei, după ce Rapid s-a distrat cu Dumbrăviţa! - Antena Sport

Rapid București a început ca din tun actuala ediție a Cupei României și s-a impus cu scorul de 4-0 în duelul cu cei de la Dumbrăvița. Formația lui Costel Gâlcă a defilat pe stadionul Giulești și a controlat partida de la un capăt la celălalt.

Costel Gâlcă, mulțumit de atitudinea echipei în meciul de Cupă

Început cu dreptul pentru Rapid București în grupele Cupei României. Formația antrenată de Costel Gâlcă a făcut spectacol împotriva celor de la CSC Dumbrăviţa și s-a impus cu scorul de 4-0, într-un meci ce a avut loc pe stadionul Giulești.

Jambor, atacantul transferat pentru un milion de euro, a deschis scorul, iar Kramer și dubla lui Alex Dobre au completat scorul final de pe tabelă. După finalul disputei, Costel Gâlcă a tras concluziile și a vorbit puțin și despre meciul cu Universitatea Craiova.

„Sunt foarte mulțumit de atitudinea lor. Au avut câteva minute în a doua repriză când au fost mai relaxați. Per total foarte bine. Mi-a plăcut atitudinea, au fost concentrați. Am vorbit să nu ne mai deplasăm, să jucăm aici. Era bine și pentru ei, pentru că joacă la CSA Steaua.

Nu e ușor dacă nu joci timp îndelungat. Îmi doream că mulți dintre ei să încheie meciul. Am și câștigat și au făcut un meci bun. Noi am folosit acei jucători care nu au avut minute în ultima lună, care nu prea au jucat titulari. Mi-am dorit să intrăm cât mai bine în meci. Am avut o atitudine bună”.