Răspunsul lui Costel Gâlcă la întrebarea despre câştigarea Cupei, după ce Rapid s-a distrat cu Dumbrăviţa! - Antena Sport

Răspunsul lui Costel Gâlcă la întrebarea despre câştigarea Cupei, după ce Rapid s-a distrat cu Dumbrăviţa!

Răspunsul lui Costel Gâlcă la întrebarea despre câştigarea Cupei, după ce Rapid s-a distrat cu Dumbrăviţa!

Răspunsul lui Costel Gâlcă la întrebarea despre câştigarea Cupei, după ce Rapid s-a distrat cu Dumbrăviţa!

Daniel Işvanca Publicat: 30 octombrie 2025, 23:36

Răspunsul lui Costel Gâlcă la întrebarea despre câştigarea Cupei, după ce Rapid s-a distrat cu Dumbrăviţa!

Costel Gâlcă / Profimedia

Rapid București a început ca din tun actuala ediție a Cupei României și s-a impus cu scorul de 4-0 în duelul cu cei de la Dumbrăvița. Formația lui Costel Gâlcă a defilat pe stadionul Giulești și a controlat partida de la un capăt la celălalt.

Costel Gâlcă, mulțumit de atitudinea echipei în meciul de Cupă

Început cu dreptul pentru Rapid București în grupele Cupei României. Formația antrenată de Costel Gâlcă a făcut spectacol împotriva celor de la CSC Dumbrăviţa și s-a impus cu scorul de 4-0, într-un meci ce a avut loc pe stadionul Giulești.

Jambor, atacantul transferat pentru un milion de euro, a deschis scorul, iar Kramer și dubla lui Alex Dobre au completat scorul final de pe tabelă. După finalul disputei, Costel Gâlcă a tras concluziile și a vorbit puțin și despre meciul cu Universitatea Craiova.

„Sunt foarte mulțumit de atitudinea lor. Au avut câteva minute în a doua repriză când au fost mai relaxați. Per total foarte bine. Mi-a plăcut atitudinea, au fost concentrați. Am vorbit să nu ne mai deplasăm, să jucăm aici. Era bine și pentru ei, pentru că joacă la CSA Steaua.

Nu e ușor dacă nu joci timp îndelungat. Îmi doream că mulți dintre ei să încheie meciul. Am și câștigat și au făcut un meci bun. Noi am folosit acei jucători care nu au avut minute în ultima lună, care nu prea au jucat titulari. Mi-am dorit să intrăm cât mai bine în meci. Am avut o atitudine bună”.

Costel Gâlcă: „În teorie, e mult mai ușor să câștigi Cupa”

„(n. r. despre Jambor și Rareș Pop) Dacă joacă mai mult, cu siguranță ne vor ajuta mult mai mult. Păcat nu a marcat și Baroan, a alergat mult, a creat spații. În teorie, e mult mai ușor să câștigi Cupa, dar în practică nu. Pe parcurs vom întâlni echipe bune, dar ne dorim să câștigăm Cupa. Ne-am bucurat după această victorie, ne concentrăm pe meciul de la Craiova.

Este o echipă de play-off, cu un lot foarte bun, îmi doresc mult să câștig. Eu nu am ce să demonstrez decât clubului Rapid. Au fost niște momente bune acolo, dar s-a terminat”, a declarat Costel Gâlcă, potrivit digisport.ro.

