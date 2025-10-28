Zeljko Kopic și-a taxat jucătorii după victoria chinuită cu CS Dinamo din Cupa României: „Puteam să ne compromitem” - Antena Sport

Zeljko Kopic a oferit prima reacție după ce FC Dinamo a învins-o cu 2-1 pe CS Dinamo, în prima etapă a grupelor Cupei României. În duelul de pe arena Arcul de Triumf, Adrian Caragea a reușit o „dublă”.

Zeljko Kopic s-a declarat mulțumit de victoria obținută de echipa sa, în partida cu CS Dinamo, însă a subliniat că în repriza secundă, meciul putea fi compromis după schimbările efectuate. Croatul a subliniat și că și-a menajat anumiți jucători pentru partida cu CFR Cluj.

Zeljko Kopic, prima reacție după CS Dinamo – FC Dinamo 1-2

În următoarele două etape din grupele Cupei României, Dinamo se va duela cu Farul și cu Hermannstadt. În campionat, „câinii” vor primi vizita celor de la CFR Cluj, vineri, de la 20:30.

„Prima repriză a fost foarte bună, am fost mulțumit, am controlat jocul, am atacat careul, am marcat două goluri. Adversarul nu a avut ocazii. După, am încercat să protejez unii jucători pentru meciul cu CFR Cluj de vineri. Unii jucători au intrat în a doua repriză și am pierdut posesia…

Puteam să ne compromitem meciul, acesta nu e nivelul de responsabilitate pe care îl vreau de la echipa mea. În final, e o lecție foarte bună pentru echipă. Felicitări lui Bratu pentru ceea ce face la echipă, îi urez un sezon bun în Liga a 2-a”, a declarat Zeljko Kopic, conform digisport.ro.