„Am învățat din greșeli”. Andrei Burcă, mesaj de luptă înaintea meciurilor naționalei cu Canada și Cipru - Antena Sport

„Am învățat din greșeli". Andrei Burcă, mesaj de luptă înaintea meciurilor naționalei cu Canada și Cipru

Home | Fotbal | Echipa naţională | „Am învățat din greșeli". Andrei Burcă, mesaj de luptă înaintea meciurilor naționalei cu Canada și Cipru

„Am învățat din greșeli”. Andrei Burcă, mesaj de luptă înaintea meciurilor naționalei cu Canada și Cipru

Publicat: 1 septembrie 2025, 15:39

Am învățat din greșeli”. Andrei Burcă, mesaj de luptă înaintea meciurilor naționalei cu Canada și Cipru

Andrei Burcă, la națională/ Profimedia

Fundaşul Andrei Burcă a declarat că jucătorii naţionalei României au învăţat din greşelile trecutului şi acum trebuie să se concentreze pe meciurile cu Canada (amical) şi cu Cipru (în preliminariile CM-2026). 

Duelul amical dintre România și Canada va fi vineri, de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. 

Andrei Burcă, mesaj de luptă înaintea meciurilor naționalei cu Canada și Cipru 

„Vrem să reuşim să ne menţinem jocul impus de Mister (n.r. – selecţionerul Mircea Lucescu) şi vreau să câştigăm cele două meciuri. Noilor jucători le transmit să fie aproape de grup, noi îi primim bine, trebuie să ne dedicăm la fiecare antrenament, când te antrenezi bine, poţi juca bine.  

Am făcut analiza fiecrăui meci, am învăţat din greşeli, acum trebuie să ne concentrăm, să terminăm pe primul loc în grupă. Nu trebuie să ne lipsească spiritul de echipă, de luptă, ambiţia, determinarea şi să avem o minte limpede pentru a lua cele mai bune decizii în teren”, a declarat Burcă, pentru FRF TV.

Andrei Burcă a spus că nu i-a fost greu să se adapteze în China, în special datorită fanilor entuziaşti de la Yunnan Yukun. „Dar, există un minus la viaţa în China: mâncarea. Încerc să mă menţin la piept de pui, somon, orez…e mai greu, dar asta este, te obişnuieşti”.

Naţionala României dispută în luna septembrie două jocuri, un amical împotriva uneia dintre gazdele CM 2026, Canada, şi o partidă în Cipru din preliminariile CM 2026. 

