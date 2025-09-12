Andrei Nicolescu sare în apărarea lui Mircea Lucescu după ultimele evenimente: "Noi uităm asta?" - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 12 septembrie 2025, 9:50

Mircea Lucescu, în timpul unui meci al naționalei / Profimedia

Andrei Nicolescu, președintele de la Dinamo, nu înțelege cum s-a ajuns la discuția legată de posibila înlocuire a lui Mircea Lucescu de pe banca naționalei. Într-o intervenție televizată, omul aflat la conducerea alb-roșilor a invocat curajul pe care l-a avut “Il Luce” să preia echipă după performanța foarte bună de la EURO 2024 și a pus în cârca anumitor fotbaliști ce se întâmplă în prezent.

Nicolescu a numit în acest sens doi jucători pe care îi consideră ieșiți din formă, și anume Dennis Man și Nicolae Stanciu.

Andrei Nicolescu: “De ce se punea problema?”

După egalul din Cipru care a blocat orice șansă pe care o mai avea România la calificare la Cupa Mondială prin intermediul preliminariilor, mulți au fost de părere că Mircea Lucescu trebuie să plece. Selecționerul a avut ieri, 11 septembrie, o întâlnire cu cei din conducerea FRF, iar viitorul său a rămas pentru moment legat de echipa națională.

După cele întâmplate, Andrei Nicolescu nu înțelege de ce s-a ajuns ca omul care a acceptat postul vara trecută să fie arătat cu degetul atât de mult. În plus, președintele “câinilor” e de părere că o eventuală demitere a lui Lucescu nu ar aduce vreun beneficiu naționalei în momentul de față.

Dar de ce se punea problema înlocuirii selecționerului? Eu asta nu înțeleg. Noi uităm de unde am plecat, care au fost discuțiile după Campionatul European? Nimeni (n.r. altcineva) nu ar fi venit.

Toată lumea simțea că acela a fost un moment foarte sus și nimeni nu a avut curajul să se înhame la munca care urma. Avem un selecționer care și-a asumat chestia asta. Nu-mi dau seama de ce discutăm despre înlocuire. Ce am spera noi, la modul real, dacă s-ar produce o înlocuire? Un declic mintal al jucătorilor, ce? (…)

Scuzați-mă, hai să îl luăm pe Man și din vară și pe cel de acum. Ce putea să facă atunci și ce a făcut acum? Ce meciuri făcea Stanciu în vară și ce meci a făcut acum? Este o diferență de evoluție – firească, nu sunt roboți. Au momente mai bune și momente mai proaste. Dacă am fi avut 2-3 jucători în formă, credeți că am fi avut același rezultat“, a spus președintele de la Dinamo, potrivit primasport.ro.

