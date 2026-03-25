Arda Guler, cuvinte uriaşe despre Mircea Lucescu şi Gică Hagi, înainte de Turcia – România: “Sunt onorat”

Alex Masgras Publicat: 25 martie 2026, 13:52

Comentarii
Arda Guler / Getty Images

Arda Guler, vedeta lui Real Madrid şi cel mai valoros jucător din naţionala Turciei, a vorbit la conferinţa de presă dinaintea meciului cu România, din semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Câştigătoarea acestei partide va juca pe 31 martie împotriva învingătoarei din duelul Slovacia – Kosovo, în meciul decisiv de calificare la turneul final.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La conferinţa de presă, Arda Guler a declarat că meciul împotriva României nu este deloc unul uşor, aşa cum consideră presa din Turcia.

Arda Guler, înainte de Turcia – România: “Sunt onorat să fiu comparat cu Gheorghe Hagi”

De asemenea, vedeta celor de la Real Madrid a declarat că este o onoare să fie comparat cu Gică Hagi, fostul mare jucător al lui Galatasaray. De asemenea, el a avut cuvinte superbe şi la adresa lui Mircea Lucescu, selecţionerul României:

“Știu că România are o echipă foarte bună. Îl cunosc pe Mircea Lucescu, un om foarte important, care a lucrat și în Turcia. Suntem concentrați pe calificarea la Campionatul Mondial. Sunt foarte onorat să fiu comparat cu Gheorghe Hagi, un jucător extrem de cunoscut. Știu că și România va face tot ce îi stă în putință pentru calificare.

Știm că nu va fi un meci ușor, fiind într-o singură manșă. Românii vor lupta și nu va fi atât de simplu precum considerați dumneavoastră”, a declarat Arda Guler, în timpul conferinţei de presă.

Reclamă
Reclamă

Dacă vor reuşi să treacă de Turcia, tricolorii ar da piept, în finala barajului pentru Mondial, cu învingătoarea meciului dintre Slovacia şi Kosovo. Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena.

Dacă tricolorii vor reuşi să îşi îndeplinească visul de a merge la Mondialul american, ar avea parte de o grupă accesibilă la prima vedere, cu Statele Unite, Paraguay şi Australia.

  • 90 de milioane de euro este cota de piaţă a lui Arda Guler, potrivit transfermarkt.com
  • 102 milioane de euro este cota de piaţă a lotului României deplasat de Mircea Lucescu la Istanbul
Vremea se schimbă radical în aproape toată țara. Vânt și ploi moderate până duminicăVremea se schimbă radical în aproape toată țara. Vânt și ploi moderate până duminică
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine ar trebui să fie titular în poarta României la barajul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un american şi-a vândut casa cu ajutorul ChatGPT în 5 zile și a obținut o sumă record. Ce l-a sfătuit AI-ul
Ghinion teribil pentru Isenko! Ce echipă din Spania era cu ochii pe portarul Universității Craiova înainte de accidentare
13:45

Vincenzo Montella, înainte de Turcia – România: “Sunt fericit să-l întâlnesc pe Mircea Lucescu”
13:37

Cristiano Ronaldo, încă legat de Real. Fiul său pleacă de la Al Nassr la Madrid
13:36

Noua Zeelandă, dispusă să joace meciul del la World Cup 2026 împotriva Iranului în afara Statelor Unite
13:27

FotoNaţionala României a ajuns la Istanbul! Primele imagini cu jucătorii lui Mircea Lucescu în Turcia
13:25

Edi Iordănescu, mesaj special pentru tricolori, înainte de Turcia – România
13:20

„Mulțumim UEFA pentru decizie” Turcii exultă după ce au aflat cine e arbitru cu România
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună” 2 “Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis” 3 Transferul cerut de Gigi Becali care l-a făcut pe Mihai Stoica să ameninţe cu demisia la FCSB: “Râde lumea de noi” 4 Dinamo, anunţ decisiv despre transferul lui Vladislav Blănuță 5 Decizia de ultim moment luată de Mircea Lucescu, după ce Ionuț Radu a aterizat în România 6 Gazzetta dello Sport a dat verdictul: cu ce scor se termină Turcia – România
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav