"Avem de luat o revanşă". Denis Drăguş, discurs ferm înainte de Bosnia - România. Ce a spus despre şansele de calificare - Antena Sport

"Avem de luat o revanşă". Denis Drăguş, discurs ferm înainte de Bosnia - România. Ce a spus despre şansele de calificare

Fotbal | Echipa naţională | "Avem de luat o revanşă". Denis Drăguş, discurs ferm înainte de Bosnia – România. Ce a spus despre şansele de calificare

“Avem de luat o revanşă”. Denis Drăguş, discurs ferm înainte de Bosnia – România. Ce a spus despre şansele de calificare

Publicat: 11 noiembrie 2025, 14:32

Avem de luat o revanşă. Denis Drăguş, discurs ferm înainte de Bosnia – România. Ce a spus despre şansele de calificare

Denis Drăguş, în timpul unui interviu pentru FRF TV

Denis Drăguş a afirmat, într-un interviu difuzat pe canalul de YouTube al FRF, că naţionala României a pierdut nemeritat meciul de la Bucureşti cu Bosnia-Herţegovina, din preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, şi că “tricolorii” au de luat o revanşă în meciul retur de la Zenica.

România va juca sâmbătă 15 noiembrie (ora 21:45) contra Bosniei-Herţegovina, pe Stadionul Bilino Polje din Zenica, iar marţi 18 noiembrie (ora 21:45) va înfrunta reprezentativa San Marino, pe Stadionul “Ilie Oană” din Ploieşti, meciul fiind în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Denis Drăguş, discurs ferm înainte de Bosnia – România

“Cred că am pierdut nemeritat meciul cu Bosnia de la Bucureşti, pentru că am avut foarte multe ocazii şi cred că avem o revanşă de luat acum la Zenica. Sper să joc şi să pot să-mi ajut echipa, indiferent dacă voi da gol sau nu. E un sentiment extraordinar să marchez pentru naţională şi sper să fiu în continuare în acelaşi trend. S-a creat un grup frumos la echipa naţională, toţi ne dorim să fim alături de ceilalţi, aşa cum poate fiecare, din tribună, de pe bancă, de oriunde. Pentru noi, cei care am fost accidentaţi, a fost important să fim alături de ceilalţi tricolori”, a afirmat Drăguş, într-un interviu pentru FRF TV.

El afirmă totodată că jucătorii antrenaţi de Mircea Lucescu ar trebui să fie încrezători în şansele de calificare la Mondial.

“Depindem de rezultatele Austriei, dar e fotbal şi se poate întâmpla orice. Am văzut atâtea scenarii şi până nu se joacă ultimul meci trebuie să credem, până la final. Trebuie să ne câştigăm meciurile pentru că se poate întâmpla orice. Cred că în mintea fiecăruia dintre noi există această idee de a participa la Mondial, cum ar fi să ne calificăm, să fim acolo. E important să credem în primul rând şi să vorbim despre asta”, a mai spus Drăguş.

Ediţia din 2026 a Cupei Mondiale, care se va vedea exclusiv în Universul Antena, va fi găzduită de trei ţări: Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada. Se califică direct câştigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor vor fi împărţite prin tragere la sorţi şi vor disputa două jocuri de baraj (semifinală şi finală) pentru a se stabili ultimele 4 naţionale europene calificate.

Austria ocupă primul loc în grupă, cu 15 puncte, urmată de Bosnia-Herţegovina, 13 puncte, România, 10 puncte, Cipru, 8 puncte, San Marino, 0 puncte.

