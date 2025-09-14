"Când vă întoarceți la națională?" Gică Hagi a dat răspunsul pe loc! Ce a spus despre Mircea Lucescu - Antena Sport

Gică Hagi a vorbit despre posibilitatea de a prelua echipa națională a României. „Regele” nu s-a ferit de subiect și a vorbit și despre selecționerul Mircea Lucescu.

În ultima perioadă, au apărut zvonuri conform cărora Gică Hagi ar fi prima variantă a celor de la FRF, pentru banca echipei naționale, în cazul în care Mircea Lucescu va pleca de la prima reprezentativă.

Acum, „Regele” a transmis că „va veni o zi” în care se va întoarce la prima reprezentativă, pe care a mai pregătit-o în 2001.

Totuși, acesta a vorbit și despre Mircea Lucescu și a transmis că toată lumea trebuie să îl asculte pe tehnicianul echipei naționale.

“E Mircea Lucescu acolo, dânsul trebuie să vorbească, ascultați-l pe el, toți trebuie să îl ascultăm. După aceea, președintele federației, ei știu cel mai bine, nu e teritoriul meu deocamdată, eu sunt în vacanță, după aia vom vedea.