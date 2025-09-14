"Când vă întoarceți la națională?" Gică Hagi a dat răspunsul pe loc! Ce a spus despre Mircea Lucescu - Antena Sport

Închide meniul
Antena
“Când vă întoarceți la națională?” Gică Hagi a dat răspunsul pe loc! Ce a spus despre Mircea Lucescu

Alex Ioniță Publicat: 14 septembrie 2025, 12:53

Gică Hagi a vorbit despre posibilitatea de a prelua echipa națională a României. „Regele” nu s-a ferit de subiect și a vorbit și despre selecționerul Mircea Lucescu.

În ultima perioadă, au apărut zvonuri conform cărora Gică Hagi ar fi prima variantă a celor de la FRF, pentru banca echipei naționale, în cazul în care Mircea Lucescu va pleca de la prima reprezentativă.

Gică Hagi a vorbit despre posibilitatea de a prelua echipa națională

Acum, „Regele” a transmis că „va veni o zi” în care se va întoarce la prima reprezentativă, pe care a mai pregătit-o în 2001.

Totuși, acesta a vorbit și despre Mircea Lucescu și a transmis că toată lumea trebuie să îl asculte pe tehnicianul echipei naționale.

“E Mircea Lucescu acolo, dânsul trebuie să vorbească, ascultați-l pe el, toți trebuie să îl ascultăm. După aceea, președintele federației, ei știu cel mai bine, nu e teritoriul meu deocamdată, eu sunt în vacanță, după aia vom vedea.

Nu e cu dacă și cu parcă. Nu vorbiți cu mine. Deocamdată avem un antrenor foarte mare, cel mai mare din România care e acolo. Șanse sunt totdeauna, bineînțeles, cât or fi, trebuie luptat, trebuie să câștigi trei meciuri, trebuie încercat.

Cel mai mare antrenor român m-a crescut pe mine. Sunt crescut de dânsul, am recunoscut-o și am învățat multe de la el. Ăsta e adevărul. Eu spun că e Lucescu acolo și dumneavoastră vorbiți să vină altcineva. În primul rând, lipsă de respect vizavi de un antrenor foarte mare, care a făcut foarte multe pentru România.

(n.r. Când sa ve întoarce Hagi la națională?) O zi va veni. (N.r. Curând) Nu știm”, a spus Gică Hagi.

