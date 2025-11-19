Anunţul lui Gino Iorgulescu despre selecţionerul cu care România merge la baraj: "Ce poate face cel care vine?" - Antena Sport

Închide meniul
Anunţul lui Gino Iorgulescu despre selecţionerul cu care România merge la baraj: “Ce poate face cel care vine?”

Radu Constantin Publicat: 19 noiembrie 2025, 14:18

Gino Iorgulescu, la un meci din Liga Naţiunilor, 14 iunie 2022 - Profimedia

Gino Iorgulescu îi dă credit tot lui Mircea Lucescu şi pentru meciul decisiv de la baraj. Şeful LPF crede că nu este oportună o schimbare a selecţionerului. Motivul? Timpul scurt pentru pregătirea partidei.

“Dacă evaluăm și suntem pe locul 3 este o nereușită. O campanie care nu a fost chiar bună, dar sperăm acum la baraj, vedem cu cine picăm. Șanse mai sunt și trebuie să sperăm. Vedem exemplul Italiei, de 3 ori campioană mondială, cu jucători importanți, dar care are mari probleme. Mai avem șanse.

Dacă se schimbă acum selecționerul credeți că vine cineva și face minuni la un baraj? De bine, de rău, Mircea Lucescu este cel care cunoaște foarte bine jucătorii. A avut momente în care echipa a jucat foarte bine, vă dau exemplu prima repriză din Bosnia. Dacă avem toți jucătorii valizi, atunci este o șansă mare să ne calificăm la Mondial.

Dacă schimbăm selecționerul, ce poate face cel care vine? Se va sta foarte puțin înaintea barajului. Ce să faci într-o săptămână, poate nici atât?”, a spus Gino Iorgulescu, pentru digisport.ro.

1 EXCLUSIVAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor 2 Lotul ales de Mircea Lucescu pentru România – San Marino. Trei jucători, OUT 3 VIDEORomânia – San Marino 7-1. Tricolorii i-au “distrus” pe amatori după ce oaspeţii au deschis scorul 4 UPDATEFlorin Cernat, cale liberă spre FCSB. FC Voluntari a anunţat plecarea sa de la echipă 5 Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi 6 Sabrina Voinea, abuzată verbal de mama ei! Imagini teribile din sala de gimnastică: “Mami, nu mai pot!”
