Anunţul lui Gino Iorgulescu despre selecţionerul cu care România merge la baraj: "Ce poate face cel care vine?" - Antena Sport

Gino Iorgulescu îi dă credit tot lui Mircea Lucescu şi pentru meciul decisiv de la baraj. Şeful LPF crede că nu este oportună o schimbare a selecţionerului. Motivul? Timpul scurt pentru pregătirea partidei.

“Dacă evaluăm și suntem pe locul 3 este o nereușită. O campanie care nu a fost chiar bună, dar sperăm acum la baraj, vedem cu cine picăm. Șanse mai sunt și trebuie să sperăm. Vedem exemplul Italiei, de 3 ori campioană mondială, cu jucători importanți, dar care are mari probleme. Mai avem șanse.

Dacă se schimbă acum selecționerul credeți că vine cineva și face minuni la un baraj? De bine, de rău, Mircea Lucescu este cel care cunoaște foarte bine jucătorii. A avut momente în care echipa a jucat foarte bine, vă dau exemplu prima repriză din Bosnia. Dacă avem toți jucătorii valizi, atunci este o șansă mare să ne calificăm la Mondial.

Dacă schimbăm selecționerul, ce poate face cel care vine? Se va sta foarte puțin înaintea barajului. Ce să faci într-o săptămână, poate nici atât?”, a spus Gino Iorgulescu, pentru digisport.ro.