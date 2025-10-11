Câte bilete s-au vândut până acum la România - Austria! Anunţul făcut de FRF - Antena Sport

România joacă duminică seară împotriva Austriei, în preliminariile World Cup 2026. Partida de pe Arena Naţională va fi transmisă în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, de la ora 21:45.

Jucătorii lui Mircea Lucescu au mare nevoie de susţinerea fanilor pentru meciul contra Austriei, după ce asistenţa a fost redusă la amicalul cu Moldova.

Peste 35.000 de bilete s-au vândut la România – Austria

Importanţa meciului cu Austria a prezentat un interes ridicat pentru fani. Cu o zi şi jumătate înainte de fluierul de start, peste 35.000 de fani şi-au luat bilete pentru meciul de duminică seară, potrivit Federaţiei Române de Fotbal.

Tichetele pot fi cumpărate atât online, cât şi de la casele de bilete de la Arena Naţională. Acestea vor fi deschise sâmbătă, până la ora 20:00, dar şi duminică, între orele 12:00 şi 22:15.