Câte bilete s-au vândut până acum la România - Austria! Anunţul făcut de FRF - Antena Sport

Câte bilete s-au vândut până acum la România – Austria! Anunţul făcut de FRF

Publicat: 11 octombrie 2025, 14:50

Fanii României / Profimedia

România joacă duminică seară împotriva Austriei, în preliminariile World Cup 2026. Partida de pe Arena Naţională va fi transmisă în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, de la ora 21:45.

Jucătorii lui Mircea Lucescu au mare nevoie de susţinerea fanilor pentru meciul contra Austriei, după ce asistenţa a fost redusă la amicalul cu Moldova.

Peste 35.000 de bilete s-au vândut la România – Austria

Importanţa meciului cu Austria a prezentat un interes ridicat pentru fani. Cu o zi şi jumătate înainte de fluierul de start, peste 35.000 de fani şi-au luat bilete pentru meciul de duminică seară, potrivit Federaţiei Române de Fotbal.

Tichetele pot fi cumpărate atât online, cât şi de la casele de bilete de la Arena Naţională. Acestea vor fi deschise sâmbătă, până la ora 20:00, dar şi duminică, între orele 12:00 şi 22:15.

Pentru meciul cu Austria, preţurile biletelor sunt cuprinse între 10 şi 75 de lei, la categoria 2. La categoria 3, un bilet costă 50 de lei, în timp ce biletele de la categoria 4 costă 40 de lei.

“Sper să avem o echipă care o să joace cu multă inteligenţă. Vedem cine joacă, sunt mulţi care se recuperează greu după un joc, mai ales cei care sunt obişnuiţi să joace duminică-duminică. Cei care joacă miercuri – duminică sunt obişnuiţi. Asta înseamnă că trebuie să joci la echipe mari să joci miercuri-duminică.

Nu e vorba de montat, e vorba de minte, de inteligenţă. E vorba de cunoaşterea a ceea ce trebuie să facă în teren. Întâlnim o echipă care a bătut Olanda, Franţa, au pierdut întâmplător cu Turcia. E o echipă agresivă, cum a fost şi Cipru. Cipru nu merita să piardă, au primit un penalty incredibil acolo”, a spus Mircea Lucescu, înaintea meciului, în exclusivitate pentru Antena Sport.

1 Adrian Șut, convocat de urgență la națională pentru meciul cu Austria. Pe cine a înlocuit 2 Zlatan Ibrahimovic şi-a amintit de Chivu: “Îi urez baftă, dar sper să nu câștige!” Cum îl laudă pe român 3 Ilie Dumitrescu a făcut un „pariu” surprinzător după ce România a învins Moldova: „El va fi titular cu Austria” 4 Mircea Lucescu a intrat peste conferința selecționerului Moldovei. Ce cuvânt a repetat de trei ori, după victoria României 5 EXCLUSIVMircea Lucescu a decis! Cine va apăra poarta României în meciul crucial cu Austria 6 EXCLUSIVMircea Lucescu l-a lăudat pe Ianis Hagi după victoria cu Moldova: „Preia rolul lui Stanciu”. Ce a spus despre meciul cu Austria
