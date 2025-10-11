Mircea Lucescu ştie cum o poate învinge România pe Austria: "Nu e stilul nostru, dar cu inteligenţă putem" - Antena Sport

Mircea Lucescu, selecţionerul României, a vorbit înaintea partidei cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Meciul de pe Arena Naţională este duminică, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Selecţionerul României este încrezător în şansele României, chiar dacă Austria are jucători care evoluează în campionate puternice, în mod special în Bundesliga.
Mircea Lucescu, despre România – Austria: “E vorba de minte, de inteligenţă”
“Il Luce” a subliniat însă cât de important este ca România să joace cu inteligenţă în meciul de pe Arena Naţională, tricolorii având astfel şansa de a câştiga acest meci extrem de important din preliminariile World Cup 2026:
“Ce gânduri poate avea o echipă profesionistă decât acelea de a face tot ce e posibil, de a ieşi de pe teren, convinşi că au dat totul pentru echipă. E un meci foarte greu, contra unei echipe foarte puternice, care s-a construit în timp, în 7-8 ani. Nici la meciul cu San Marino nu au schimbat.
Din fericire pentru ei, nu au avut problemele noastre, accidentări, chiar dacă joacă în campionatele puternice, în Germania în mod special. Întâlnim o echipă puternică, dar asta nu înseamnă că nu are slăbiciuni.
Sper să avem o echipă care o să joace cu multă inteligenţă. Vedem cine joacă, sunt mulţi care se recuperează greu după un joc, mai ales cei care sunt obişnuiţi să joace duminică-duminică. Cei care joacă miercuri – duminică sunt obişnuiţi. Asta înseamnă că trebuie să joci la echipe mari să joci miercuri-duminică.
Nu e vorba de montat, e vorba de minte, de inteligenţă. E vorba de cunoaşterea a ceea ce trebuie să facă în teren. Întâlnim o echipă care a bătut Olanda, Franţa, au pierdut întâmplător cu Turcia. E o echipă agresivă, cum a fost şi Cipru. Cipru nu merita să piardă, au primit un penalty incredibil acolo.
Nu e în spiritul nostru, nu e stilul nostru, dar cu inteligenţă putem ajunge la asta.
Nu ştiu situaţia lui Răzvan Marin, trebuie să facă un RMN”, a declarat Mircea Lucescu, în exclusivitate pentru Antena Sport.
