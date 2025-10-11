Mircea Lucescu ştie cum o poate învinge România pe Austria: "Nu e stilul nostru, dar cu inteligenţă putem" - Antena Sport

Mircea Lucescu, selecţionerul României, a vorbit înaintea partidei cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Meciul de pe Arena Naţională este duminică, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Selecţionerul României este încrezător în şansele României, chiar dacă Austria are jucători care evoluează în campionate puternice, în mod special în Bundesliga.

Mircea Lucescu, despre România – Austria: “E vorba de minte, de inteligenţă”

“Il Luce” a subliniat însă cât de important este ca România să joace cu inteligenţă în meciul de pe Arena Naţională, tricolorii având astfel şansa de a câştiga acest meci extrem de important din preliminariile World Cup 2026:

“Ce gânduri poate avea o echipă profesionistă decât acelea de a face tot ce e posibil, de a ieşi de pe teren, convinşi că au dat totul pentru echipă. E un meci foarte greu, contra unei echipe foarte puternice, care s-a construit în timp, în 7-8 ani. Nici la meciul cu San Marino nu au schimbat.

Din fericire pentru ei, nu au avut problemele noastre, accidentări, chiar dacă joacă în campionatele puternice, în Germania în mod special. Întâlnim o echipă puternică, dar asta nu înseamnă că nu are slăbiciuni.