"Ce să facă Hagi?" Marcel Răducanu, mesaj dur despre situaţia de la naţională. "Tricolorul" criticat: "Mai bun ca fotomodel" - Antena Sport

“Ce să facă Hagi?” Marcel Răducanu, mesaj dur despre situaţia de la naţională. “Tricolorul” criticat: “Mai bun ca fotomodel”

Publicat: 11 septembrie 2025, 12:27

Gică Hagi / Hepta

Marcel Răducanu a transmis un mesaj dur despre situaţia de la echipa naţională. Mircea Lucescu ar putea pleca de pe banca “tricolorilor”, după remiza cu Cipru, scor 2-2, din preliminariile World Cup 2026.

Fostul internaţional consideră că nici posibila venire a lui Gică Hagi nu ar “salva” echipa naţională. El consideră că adevărata problemă a României este reprezentat de jocul modest prestat de “tricolori”.

Totodată, Marcel Răducanu l-a taxat pe Răzvan Marin, titular de bază la echipa naţională, despre care susţine că ar fi mai potrivit pentru o carieră de “fotomodel”. Acesta nu înţelege de ce nu sunt schimbaţi titularii de la mijlocul terenului şi a recunoscut că voia să-l vadă şi pe Alexandru Mitriţă trimis în joc.

“Nu înțeleg de ce insistă cu Răzvan Marin și cu Marius Marin. Răzvan, cel puțin, ar fi mai bun ca fotomodel în acest moment. E foarte atent cu părul, mereu și-l așază. Cu fotbalul, mai puțin.

Iar Dennis Man a fost varză după ce a ratat ocazia aia în situație de singur cu portarul. El trebuia înlocuit în primul rând, era clar că a picat psihic și nu-i mai iese nimic oricât l-ai ține în joc.

(N.r. Despre Alexandru Mitriţă) E un jucător foarte tehnic, le putea destabiliza ciprioților apărarea. N-o fi având China un campionat nemaipomenit, dar acolo el joacă și înscrie constant, față de alții care cam freacă banca pe la cluburi modeste din Europa.

(N.r. Despre posibila venire a lui Gică Hagi) Ce să facă Hagi? Repet, jucătorii n-au calitate. Eu nici nu cred că va accepta să preia naționala, chiar dacă e liber. Ca de atâtea alte ori, va găsi un motiv ca să refuze postul, pentru că-i e teamă să nu se facă de râs. Așa cel puțin cred eu. De acum ar trebui să câștigăm toate meciurile, ca să ajungem la baraj, dar la cum jucăm ne bate toată lumea”, a declarat Marcel Răducanu, conform gsp.ro.

România are şapte puncte în grupa preliminară, după cinci meciuri jucate. În ultimele trei partide rămase de disputat, “tricolorii” le vor întâlni pe Austria şi Bosnia, primele două clasate în Grupa H.

Pe ce loc va termina România în Grupa H?
Loading ... Loading ...
