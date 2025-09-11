"Ce să facă Hagi?" Marcel Răducanu, mesaj dur despre situaţia de la naţională. "Tricolorul" criticat: "Mai bun ca fotomodel" - Antena Sport

Marcel Răducanu a transmis un mesaj dur despre situaţia de la echipa naţională. Mircea Lucescu ar putea pleca de pe banca “tricolorilor”, după remiza cu Cipru, scor 2-2, din preliminariile World Cup 2026.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul internaţional consideră că nici posibila venire a lui Gică Hagi nu ar “salva” echipa naţională. El consideră că adevărata problemă a României este reprezentat de jocul modest prestat de “tricolori”.

Marcel Răducanu, mesaj dur despre situaţia de la naţională

Totodată, Marcel Răducanu l-a taxat pe Răzvan Marin, titular de bază la echipa naţională, despre care susţine că ar fi mai potrivit pentru o carieră de “fotomodel”. Acesta nu înţelege de ce nu sunt schimbaţi titularii de la mijlocul terenului şi a recunoscut că voia să-l vadă şi pe Alexandru Mitriţă trimis în joc.

“Nu înțeleg de ce insistă cu Răzvan Marin și cu Marius Marin. Răzvan, cel puțin, ar fi mai bun ca fotomodel în acest moment. E foarte atent cu părul, mereu și-l așază. Cu fotbalul, mai puțin.

Iar Dennis Man a fost varză după ce a ratat ocazia aia în situație de singur cu portarul. El trebuia înlocuit în primul rând, era clar că a picat psihic și nu-i mai iese nimic oricât l-ai ține în joc.