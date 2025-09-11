FRF are 3 soluţii pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu de la naţionala României! Care e varianta de urgenţă - Antena Sport

Închide meniul
FRF are 3 soluţii pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu de la naţionala României! Care e varianta de urgenţă

Publicat: 11 septembrie 2025, 12:15

Răzvan Burleanu, în timpul unui eveniment - Sport Pictures

Federaţia Română de Fotbal a întocmit lista cu principalii favoriţi pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu, în cazul în care Il Luce va pleca de la naţionala României, în urma discuţiei cu Răzvan Burleanu.

Prima variantă este Gică Hagi, liber de contract după ce a renunţat la banca Farului, înainte de acest sezon. Favoritul vestiarului este Edi Iordănescu, aşa cum te-a anunţat as.ro în dimineaţa de joi.

În cazul în care niciunul dintre cei doi nu va accepta să revină pe banca naţionalei, varianta de urgenţă este Cosmin Contra, de asemenea liber după ce a antrenat mai puţin de o lună în Arabia Saudită, pe Al-Kholood.

Contra a mai condus echipa României în perioada 2017-2019, în care a înregistrat 13 victorii, 6 egaluri și doar 5 înfrângeri în acest total de 24 de partide, dintre care 18 au fost meciuri oficiale.

Edi Iordănescu, dorit de vestiar

Conform surselor Antena Sport, jucătorii îl vor înapoi pe Edi Iordănescu, alături de care tricolorii au obţinut cele mai bune performanţe din ultimii ani, o calificare la EURO 2024, de pe locul 1 din grupa din preliminarii, şi o prezenţă în optimile competiţiei.

Înainte de a-l convinge pe Edi Iordănescu să revină la naţionala de care s-a despărţit în vara lui 2024, FRF trebuie să plătească 400.000 de euro către Legia, clauza care îi permite lui Edi să plece în orice moment de la clubul polonez.

Pe ce loc va termina România în Grupa H?
