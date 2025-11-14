"Cred în ei". Adrian Ilie, mesaj direct pentru "tricolorii" lui Mircea Lucescu înaintea partidei cu Bosnia - Antena Sport

Adrian Ilie a prefaţat duelul dintre România şi Bosnia, de la Zenica, din preliminariile World Cup 2026. Fostul internaţional are mare încredere în elevii lui Mircea Lucescu înaintea partidei care se va disputa sâmbătă, de la 21:45.

La trei zile după partida cu Bosnia, România va primi vizita celor din San Marino. Partida se va disputa de la ora 21:45 şi va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Adrian Ilie, mesaj pentru “tricolori” înainte de Bosnia – România

Adrian Ilie a transmis că naţionala ar trebuie să aibă grijă la tinerii jucători care vin din urmă, pentru a se forma un grup bun sub tricolor. Fostul internaţional a avut doar cuvinte de laudă la adresa elevilor lui Mircea Lucescu şi este convins că România se poate califica la World Cup 2026.

“Avem acum un meci important în Bosnia, jucăm meciurile de baraj, cu mai multă atenție spre tinerii care vin din urmă se poate forma un grup bun și să avem continuitate în calificari.

Am avut un adversar greu și s-au montat bine și am castigat cu Austria, mai urmează un pas în Bosnia, să câștigăm acolo și barajul pentru Mondial.