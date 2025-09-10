"Cum mama naibii?" Basarab Panduru, discurs dur la adresa lui Mircea Lucescu, după Cipru - România 2-2: "Schimbări fără sens" - Antena Sport

Închide meniul
"Cum mama naibii?" Basarab Panduru, discurs dur la adresa lui Mircea Lucescu, după Cipru - România 2-2: "Schimbări fără sens"

Home | Fotbal | Echipa naţională | "Cum mama naibii?" Basarab Panduru, discurs dur la adresa lui Mircea Lucescu, după Cipru – România 2-2: "Schimbări fără sens"

Publicat: 10 septembrie 2025, 8:10

Basarab Panduru, în timpul unei emisiuni / Captură Orange Sport

Basarab Panduru nu l-a menajat pe Mircea Lucescu, după Cipru – România 2-2. Tricolorii conduceau cu 2-0 graţie golurilor marcate de Denis Drăguş încă din primele 18 minute, dar nu au reuşit să ţină pasul şi au plecat de la Nicosia cu un singur punct.

Fostul internaţional român a criticat echipa naţională a României şi nu înţelege cum acestă formaţie a ajuns să joace atât de slab, considerând că norocul i-a salvat pe tricolori să nu piardă meciul.

Basarab Panduru a criticat schimbările lui Mircea Lucescu în Cipru – România 2-2: “Te întrebi ce mai e fotbalul ăsta. Nu înţeleg eu?”

Panduru a criticat şi schimbările făcute de Mircea Lucescu în meciul cu Cipru. În repriza a doua a fost introdus David Miculescu, în mintuul 65, după care, “IL Luce” i-a aruncat în luptă pe Şut, Sorescu şi Tănase, pe toţi după minutul 80:

“E rău. Te chinui, încerci să fii echilibrat. Dar cum mama naibii am ajuns atât de slabi, într-un timp atât de scurt? Noi am avut un mare noroc că nu am pierdut. Noi nu am făcut nimic, doar am încercat niște contraatacuri. Ei au jucat.

Iar noi ne-am uitat la ei. Apoi, ce e cu schimbările astea? Totuși, e Mircea Lucescu selecționer, dar măcar să explice cineva ce e cu schimbările astea! Nu înțeleg nimic din ele.

Când văd fotbalul ăsta pe care nu l-am mai văzut, pot să mă întreb ce e asta. Când văd schimbările astea fără sens… Te întrebi ce mai e fotbalul ăsta. Nu înțeleg eu? Eu văd altfel fotbalul”, a declarat Basarab Panduru, potrivit primasport.ro.

Clasament Grupa H

  • 1. Bosnia 12p (+8)
  • 2. Austria 12p (+7)*
  • 3. România 7p (+4)
  • 4. Cipru 4p (-2)
  • 5. San Marino 0p (-17)

*Austria are patru meciuri disputate în această campanie de calificare, în timp ce toate celelalte echipe au jucat deja de cinci ori

Pe ce loc va termina România în Grupa H?
