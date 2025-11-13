Dan Petrescu a lăudat doi jucători ai naționalei înaintea meciului cu Bosnia: „Pot face diferența” - Antena Sport

Închide meniul
Dan Petrescu a lăudat doi jucători ai naționalei înaintea meciului cu Bosnia: „Pot face diferența"

Fotbal | Echipa naţională

Dan Petrescu a lăudat doi jucători ai naționalei înaintea meciului cu Bosnia: „Pot face diferența”

Publicat: 13 noiembrie 2025, 8:19

Dan Petrescu a lăudat doi jucători ai naționalei înaintea meciului cu Bosnia: Pot face diferența”

Dan Petrescu a lăudat doi jucători ai naționalei înaintea meciului cu Bosnia, din preliminariile World Cup 2026. Partida se va disputa sâmbătă, de la ora 21:45. Trei zile mai târziu, „tricolorii” vor primi vizita celor din San Marino, meciul fiind în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. 

Partida cu Bosnia este una crucială pentru România, în vederea ocupării locului secund în grupa preliminară. Cu două etape înainte de final, naționala lui Mircea Lucescu păstrează șanse matematice și la primul loc. 

Dan Petrescu a lăudat doi jucători ai naționalei înaintea meciului cu Bosnia 

Dan Petrescu a transmis că Ianis Hagi și Dennis Man pot face diferența pentru România în partida cu Bosnia. Fostul antrenor de la CFR Cluj îi îndeamnă pe „tricolori” să spere și la o calificare directă din grupă. 

Am simțit echipa foarte bine la meciul cu Austria. Eu cred că putem merge acolo să câștigăm, chiar dacă va fi foarte greu, cred că vom câștiga. 

Trebuie să sperăm puțin și la locul 1, poate avem noroc. Dennis Man și Ianis Hagi pot să facă diferența”, a declarat Dan Petrescu, conform sport.ro. 

Dan Petrescu a rămas liber de contract după plecarea de la CFR Cluj, din august. Antrenorul a luat decizia de a-și da demisia de la formația clujeană după umilința cu Hacken din play-off-ul Conference League, scor 2-7. 

Lotul României pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino 

PORTARI 

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0); 

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ; 

MIJLOCAȘI 

Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0); 

ATACANȚI 

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1). 

