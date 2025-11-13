Dan Petrescu a lăudat doi jucători ai naționalei înaintea meciului cu Bosnia: „Pot face diferența” - Antena Sport

Dan Petrescu a lăudat doi jucători ai naționalei înaintea meciului cu Bosnia, din preliminariile World Cup 2026. Partida se va disputa sâmbătă, de la ora 21:45. Trei zile mai târziu, „tricolorii” vor primi vizita celor din San Marino, meciul fiind în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

Partida cu Bosnia este una crucială pentru România, în vederea ocupării locului secund în grupa preliminară. Cu două etape înainte de final, naționala lui Mircea Lucescu păstrează șanse matematice și la primul loc.

Dan Petrescu a lăudat doi jucători ai naționalei înaintea meciului cu Bosnia

Dan Petrescu a transmis că Ianis Hagi și Dennis Man pot face diferența pentru România în partida cu Bosnia. Fostul antrenor de la CFR Cluj îi îndeamnă pe „tricolori” să spere și la o calificare directă din grupă.

„Am simțit echipa foarte bine la meciul cu Austria. Eu cred că putem merge acolo să câștigăm, chiar dacă va fi foarte greu, cred că vom câștiga.

Trebuie să sperăm puțin și la locul 1, poate avem noroc. Dennis Man și Ianis Hagi pot să facă diferența”, a declarat Dan Petrescu, conform sport.ro.