Dorinel Munteanu a comentat retragerea de la echipa națională a lui Mitriță: „Mi se pare deplasată decizia” - Antena Sport

Alex Mitriță și-a anunțat luni retragerea de la naționala României, asta deși fusese inclus de selecționerul Mircea Lucescu pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova și Austria.

Decizia fotbalistului în vârstă de 30 de ani are legătură cu distanța mare dintre China și România, distanță pe care trebuie să o parcurgă pentru a răspunde convocărilor.

Dorinel Munteanu contestă decizia lui Mitriță de a se retrage de la naționala României

După 23 de apariții și patru goluri marcate sub tricolori, Alexandru Mitriță a luat decizia de a-și încheia cariera pe plan internațional. Fotbalistul plecat în vară de la Universitatea Craiova a pus distanța pe seama deciziei sale.

Gică Craioveanu și Sorin Cârțu au reacționat pentru Antena Sport cu privire la șocul venit din China, iar Dorinel Munteanu a comentat și el această hotărâre a extremei de 30 de ani.

„Și pentru mine a fost o știre șoc. Pe vremea noastră nu se întâmplau aceste lucruri. Când venea o convocare sau când erai în vizorul echipei naționale nu că erai prezent, erai deja în joc de glezne. Aș avea multe de comentat, dar să-i respectăm decizia.