Dorinel Munteanu a comentat retragerea de la echipa națională a lui Mitriță: „Mi se pare deplasată decizia” - Antena Sport

Alex Mitriță și-a anunțat luni retragerea de la naționala României, asta deși fusese inclus de selecționerul Mircea Lucescu pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova și Austria.
Decizia fotbalistului în vârstă de 30 de ani are legătură cu distanța mare dintre China și România, distanță pe care trebuie să o parcurgă pentru a răspunde convocărilor.
Dorinel Munteanu contestă decizia lui Mitriță de a se retrage de la naționala României
După 23 de apariții și patru goluri marcate sub tricolori, Alexandru Mitriță a luat decizia de a-și încheia cariera pe plan internațional. Fotbalistul plecat în vară de la Universitatea Craiova a pus distanța pe seama deciziei sale.
Gică Craioveanu și Sorin Cârțu au reacționat pentru Antena Sport cu privire la șocul venit din China, iar Dorinel Munteanu a comentat și el această hotărâre a extremei de 30 de ani.
„Și pentru mine a fost o știre șoc. Pe vremea noastră nu se întâmplau aceste lucruri. Când venea o convocare sau când erai în vizorul echipei naționale nu că erai prezent, erai deja în joc de glezne. Aș avea multe de comentat, dar să-i respectăm decizia.
Mie chiar mi-a plăcut de el. Și ce a arătat la Craiova și în China este un jucător pe val. Decizia mă surprinde, nu e echipa de club, nu e o echipă oarecare, e echipa națională. Au mai făcut jucători acest gest. Mi se pare deplasată decizia. Dacă intrăm în detalii, nu terminăm trei zile”.
Dorinel Munteanu: „Mitriță nu a rupt gura târgului”
„Nu pot să o consider o pierdere pentru că Mitriță nu a rupt gura târgului la echipa națională. A avut meciuri bune, reprize bune, cât a evoluat. A fost un jucător care la Craiova a făcut diferența, în China a făcut diferența. Echipa națională avea nevoie de el. Pe mine mă surprinde.
Este o meteahnă a fotbalistului român: când se vede pe cai mari, este puțin mai sus decât ceilalți, refuză echipa națională. Eu nu văd refuzul ăsta în ecuația lor. De ce refuză echipa națională? În China rupe gura târgului și pare că echipa de club e mai presus decât echipa națională! El a avut calități și putea face diferența la echipa națională. Ești pe cai mari în China și refuzi echipa națională? Este un lucru nefiresc”, a declarat Dorinel Munteanu, potrivit digisport.ro.
- Mircea Lucescu nu s-a abținut, după ce Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională: “Să nu regrete!”
- Sorin Cârțu știe motivul pentru care Alexandru Mitriță s-a retras de la echipa națională
- Prima reacţie după retragerea lui Alexandru Mitriţă de la naţionala României
- Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională a României! Scrisoarea de adio
- Legia Varșovia, anunț despre viitorul lui Edi Iordănescu: “Nu e un secret că FRF e interesată”