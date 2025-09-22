Prima reacţie după retragerea lui Alexandru Mitriţă de la naţionala României - Antena Sport

Închide meniul
Prima reacţie după retragerea lui Alexandru Mitriţă de la naţionala României
Prima reacţie după retragerea lui Alexandru Mitriţă de la naţionala României

Publicat: 22 septembrie 2025, 15:40

Prima reacţie după retragerea lui Alexandru Mitriţă de la naţionala României

Alex Mitriță, la echipa națională a României / Sport Pictures

Gică Craioveanu a oferit prima reacție după ce Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională a României. Fostul jucător al Universității Craiova a anunțat acest lucru la câteva ore după ce Mircea Lucescu a dezvăluit cei 22 de stranieri de pe lista preliminară pentru meciurile cu Moldova și Austria, din luna octombrie.

Mitriță s-a aflat pe această listă, dar a decis să nu mai vină la echipa națională. Legitimat la Zhejiang, în China, distanța lungă pe care trebuie să o parcurgă la fiecare acțiune a naționalei a reprezentat un factor în decizia sa.

Gică Craioveanu, după ce Alex Mitriță s-a retras de la naționala României: “Sunt convins că e dezamăgit”

Gică Craioveanu este de părere că Alex Mitriță a fost dezamăgit de acțiunea din luna septembrie, atunci când România a întâlnit Canada și Cipru. În meciul amical cu Canada, Mitriță a jucat 17 minute, în timp ce la meciul din preliminarii cu Cipru, nu a fost folosit de Mircea Lucescu, iar acest lucru a contat în privința deciziei de a se retrage de la națională:

“Mă așteptam la această decizie, probabil e dezamăgit. Sunt convins că e dezamăgit. Zbori atâtea ore, vii cu speranțe că vei fi folosit, ești într-o dinamică foarte bună de joc, marchezi. La echipa națională nu sunt prea mulți jucători care marchează, care să facă diferența. Piticul chiar este stilul ăsta de jucător inventează fotbal, creează ocazii pentru el, pentru echipă.

Cred că s-a simți dezavantajat și a luat această decizie. Trebuie să o respectăm. Mie îmi pare rău. Chiar aveam mare încredere în el și mai ales la aceste meciuri. Echipa națională avea nevoie de un jucător cu calitățile lui, dar nu sunt eu antrenor să iau aceste decizii. Nea Mircea poate a considerat că nu este ceea ce are nevoie și poate din acest motiv nu l-a folosit. Totuși, e păcat”, a declarat Gică Craioveanu, în exclusivitate pentru Antena Sport.

