Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Elias Charalambous, mesaj pentru România înaintea confruntării cu Austria. Ce a spus despre starea lui Crețu - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Elias Charalambous, mesaj pentru România înaintea confruntării cu Austria. Ce a spus despre starea lui Crețu

Elias Charalambous, mesaj pentru România înaintea confruntării cu Austria. Ce a spus despre starea lui Crețu

Andrei Nicolae Publicat: 11 octombrie 2025, 16:51

Comentarii
Elias Charalambous, mesaj pentru România înaintea confruntării cu Austria. Ce a spus despre starea lui Crețu

Elias Charalambous, pe banca FCSB-ului / Sport Pictures

Elias Charalambous a vorbit pe scurt despre meciurile din preliminariile pentru World Cup pe care le vor disputa România și Cipru, cea din urmă fiind țara antrenorului FCSB-ului. Tehnicianul campioanei a ținut să le ureze succes ambelor naționale înainte de partidele pe care urmează să le dispute contra Austriei, respectiv statului San Marino.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Managerul de 45 de ani a abordat și situația lui Valentin Crețu, care a ieșit ieri accidentat din antrenamentul FCSB-ului. Cipriotul nu a oferit momentan un verdict, ținând cont că fundașul nu a apucat să efectueze un RMN.

Elias Charalambous ține pumnii României și Ciprului

În primul rând, mâine, România și Cipru au meci. Vreau să le urez mult noroc. Susțin Cipru pentru că, în primul rând, este țara mea, dar, în al doilea rând, știu că rezultatul va ajuta și România.

Așadar, vrem să urăm mult noroc echipei naționale a României și, cu siguranță, după meciul cu Metaloglobus, toate meciurile de aici trebuie să le privim cu foarte mare seriozitate, sunt foarte dificile și avem nevoie de cele trei puncte“, a spus Elias Charalambous.

Când a fost întrebat despre starea lui Crețu, cipriotul a oferit următorul răspuns: “Crețu va face mâine cel mai probabil un RMN și vom vedea care este situația lui“.

Reclamă
Reclamă

După pauza provocată de partidele naționalei, campioana en-titre o întâlnește pe Metaloglobus în campionat, după care are meci în Europa League contra Bolognei.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
El este tânărul care a murit în accidentul cu autospeciala de poliție din Giurgiu. Eduard avea 17 ani
Observator
El este tânărul care a murit în accidentul cu autospeciala de poliție din Giurgiu. Eduard avea 17 ani
Legenda care a câștigat de două ori aurul olimpic a renunțat la viața de la oraș și s-a mutat într-un sat aflat la 40 de km de capitală. Trăiește foarte liniștit acum
Fanatik.ro
Legenda care a câștigat de două ori aurul olimpic a renunțat la viața de la oraș și s-a mutat într-un sat aflat la 40 de km de capitală. Trăiește foarte liniștit acum
18:28
România – Austria, LIVE VIDEO (Duminică, 21:45). Tricolorii, ultima şansă la primul loc în preliminarii
18:28
EXCLUSIVIlie Dumitrescu a prezis atacul României în duelul cu Austria: “Sper că Mircea Lucescu va fi inspirat”
18:20
Giovanni Becali, impresionat de situația de la Dinamo: „Se pricepe”
18:01
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua
17:57
Un fost șef din F1 a vorbit despre eventuala retragere a lui Fernando Alonso: “Aston Martin are nevoie de asta”
17:25
Doliu la un club de Liga 1! Legenda a murit la 79 de ani
Vezi toate știrile
1 Adrian Șut, convocat de urgență la națională pentru meciul cu Austria. Pe cine a înlocuit 2 EXCLUSIVMircea Lucescu a decis! Cine va apăra poarta României în meciul crucial cu Austria 3 Zlatan Ibrahimovic şi-a amintit de Chivu: “Îi urez baftă, dar sper să nu câștige!” Cum îl laudă pe român 4 EXCLUSIVMircea Lucescu l-a lăudat pe Ianis Hagi după victoria cu Moldova: „Preia rolul lui Stanciu”. Ce a spus despre meciul cu Austria 5 Ilie Dumitrescu a făcut un „pariu” surprinzător după ce România a învins Moldova: „El va fi titular cu Austria” 6 Mircea Lucescu a intrat peste conferința selecționerului Moldovei. Ce cuvânt a repetat de trei ori, după victoria României
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”