Elias Charalambous, mesaj pentru România înaintea confruntării cu Austria. Ce a spus despre starea lui Crețu - Antena Sport

Elias Charalambous a vorbit pe scurt despre meciurile din preliminariile pentru World Cup pe care le vor disputa România și Cipru, cea din urmă fiind țara antrenorului FCSB-ului. Tehnicianul campioanei a ținut să le ureze succes ambelor naționale înainte de partidele pe care urmează să le dispute contra Austriei, respectiv statului San Marino.

Managerul de 45 de ani a abordat și situația lui Valentin Crețu, care a ieșit ieri accidentat din antrenamentul FCSB-ului. Cipriotul nu a oferit momentan un verdict, ținând cont că fundașul nu a apucat să efectueze un RMN.

Elias Charalambous ține pumnii României și Ciprului

“În primul rând, mâine, România și Cipru au meci. Vreau să le urez mult noroc. Susțin Cipru pentru că, în primul rând, este țara mea, dar, în al doilea rând, știu că rezultatul va ajuta și România.

Așadar, vrem să urăm mult noroc echipei naționale a României și, cu siguranță, după meciul cu Metaloglobus, toate meciurile de aici trebuie să le privim cu foarte mare seriozitate, sunt foarte dificile și avem nevoie de cele trei puncte“, a spus Elias Charalambous.

Când a fost întrebat despre starea lui Crețu, cipriotul a oferit următorul răspuns: “Crețu va face mâine cel mai probabil un RMN și vom vedea care este situația lui“.