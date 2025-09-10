Florin Prunea şi Gabi Torje s-au contrat după ce Alex Musi şi-a aruncat banderola: "Bagi băţul prin gard" - Antena Sport

Florin Prunea (57 de ani) şi Gabi Torje (35 de ani) s-au contrazis în privinţa gestului făcut de Alex Musi (21 de ani), de a-şi arunca banderola, atunci când a fost înlocuit de selecţionerul naţionalei U21, Costin Curelea, în meciul cu San Marino U21.

Musi, care a fost căpitanul naţionalei U21 în meciul câştigat de tricolori, cu 2-0, cu San Marino, a fost înlocuit în minutul 59 cu jucătorul Rapidului, Rareş Pop (20 de ani). Musi a fost surprins şi înjurând în momentul în care a fost schimbat.

Florin Prunea şi Gabi Torje s-au contrat după gestul lui Musi de a-şi arunca banderola!

Gabi Torje a susţinut că Musi îl înjura pe un coechipier, care nu i-a pasat la o fază anterioară. Prunea nu a fost de acord. Fostul portar al Generaţiei de Aur a spus că Musi ar trebui chemat de selecţionerul Curelea la o discuţie.

Iată dialogul dintre Torje şi Prunea, potrivit digisport.ro:

Gabi Torje: El aruncă banderola către cineva. Nu aruncă în pământ, gest de nervozitate. El aruncă în lateral. În mod normal, te duci la margine cu banderola, o dai cuiva. El nu era supărat pe Costin Curelea.