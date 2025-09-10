Florin Prunea şi Gabi Torje s-au contrat după ce Alex Musi şi-a aruncat banderola: "Bagi băţul prin gard" - Antena Sport

Închide meniul
Florin Prunea şi Gabi Torje s-au contrat după ce Alex Musi şi-a aruncat banderola: “Bagi băţul prin gard”

Bogdan Stănescu Publicat: 10 septembrie 2025, 20:28

Colaj cu Florin Prunea şi Gabi Torje / Hepta, Instagram

Florin Prunea (57 de ani) şi Gabi Torje (35 de ani) s-au contrazis în privinţa gestului făcut de Alex Musi (21 de ani), de a-şi arunca banderola, atunci când a fost înlocuit de selecţionerul naţionalei U21, Costin Curelea, în meciul cu San Marino U21.

Musi, care a fost căpitanul naţionalei U21 în meciul câştigat de tricolori, cu 2-0, cu San Marino, a fost înlocuit în minutul 59 cu jucătorul Rapidului, Rareş Pop (20 de ani). Musi a fost surprins şi înjurând în momentul în care a fost schimbat.

Florin Prunea şi Gabi Torje s-au contrat după gestul lui Musi de a-şi arunca banderola!

Gabi Torje a susţinut că Musi îl înjura pe un coechipier, care nu i-a pasat la o fază anterioară. Prunea nu a fost de acord. Fostul portar al Generaţiei de Aur a spus că Musi ar trebui chemat de selecţionerul Curelea la o discuţie.

Iată dialogul dintre Torje şi Prunea, potrivit digisport.ro:

Gabi Torje: El aruncă banderola către cineva. Nu aruncă în pământ, gest de nervozitate. El aruncă în lateral. În mod normal, te duci la margine cu banderola, o dai cuiva. El nu era supărat pe Costin Curelea.

El era supărat pe un coechipier de la o fază precedentă pentru că nu îi dăduse pasă. El a aruncat-o către jucătorul respectiv și s-a dus către bancă. Putea evita. Îl înjura pe colegul lui pentru că nu îi dăduse o pasă. A fost o ocazie mare înainte.

Florin Prunea: Trebuie chemat și vorbit cu el. Nu e ok. Nu e în regulă. El când iese înjură și nu cred că pe colegul lui.

Gabi Torje: Bine, acum vrea (n.r.: Prunea) să bage bățul prin gard. Nu are nicio legătură. Uită-te să vezi!

Florin Prunea: Ce să bag, mă, bățul prin gard? Dacă eram președinte și îmi făcea așa la club…

Gabi Torje: Păi se certa cu ăla din teren. Nu avea nicio legătură cu antrenorul 100%.

EURO U21 2027: România a învins San Marino cu 2-0 în preliminarii

Echipa naţională U21 a României a învins marţi seara, în deplasare, cu 2-0, echipa naţională U21 a statului San Marino, în grupa A a calificărilor pentru EURO 2027 U21.

Primul gol al meciului de la Serravalle a fost înscris de Lorenzo Biliboc, în minutul 11, iar în minutul 87 Atanas Trică a marcat golul desprinderii tricolorilor. România s-a impus cu 2-0 în San Marino şi a reuşit prima victorie în grupa A.

ROMÂNIA: Lefter – Strata (Ţuţu 83), Duţu, M. Tudose, K. Ciubotaru – Boţogan (Vulturar 72) – Biliboc, Szimionaş, Radaslavescu (Vermeşan 72), Al. Musi (R. Pop 59) – Burnete (A. Trică 59). SELECŢIONER: Costin Curelea

În clasament conduce Finlanda, cu 6 puncte, urmată de Spania, cu 6 puncte, şi de România, cu 4 puncte. Kosovo are un singur punct, în timp ce San Marino şi Cipru sunt fără punct obţinut.

