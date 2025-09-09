San Marino U21 - România U21 0-1, în preliminariile pentru Campionatul European din 2027. Tricolorii deschid scorul - Antena Sport

Închide meniul
San Marino U21 - România U21 0-1, în preliminariile pentru Campionatul European din 2027. Tricolorii deschid scorul

San Marino U21 – România U21 0-1, în preliminariile pentru Campionatul European din 2027. Tricolorii deschid scorul
LIVE SCORE

San Marino U21 – România U21 0-1, în preliminariile pentru Campionatul European din 2027. Tricolorii deschid scorul

Publicat: 9 septembrie 2025, 21:30

San Marino U21 – România U21 0-1, în preliminariile pentru Campionatul European din 2027. Tricolorii deschid scorul

Naționala sub 21 de ani a României / Sportpictures

Naționala de fotbal sub 21 de ani a României dispută al doilea meci din campania de calificare pentru Campionatul European din 2027. Tricolorii pregătiți de Costin Curelea înfruntă San Marino.

În startul preliminariilor pentru turneul final de peste doi ani, România a obținut doar o remiză contra selecționatei din Kosovo. Așadar, o victorie este mai mult decât obligatorie pentru tricolori.

San Marino U21 – România U21 0-1

Min. 11: GOL ROMÂNIA! Biliboc deschide scorul pentru tricolori, după o acțiune colectivă superbă.

Min. 7: Multe ocazii de gol irosite deja de tricolori! Portarul Casadei, intervenție de excepție.

Min. 1: Start de meci!

  • San Marino U21: J. Casadei – Montali, Zavoli, Domeniconi – S. Gasperoni, Chiaruzzi, Cervellini, Bugli – Canarezza, Protti, Del Balda. Rezerve: Borasco, Tamagnini, Sammaritani, M. Casadei, M. Gasperoni, Molinari, Ciacci, Riccardi, Arlotti. Selecționer: Matteo Cecchetti.
  • România U21: Lefter – Strata, Duțu, Tudose, Ciubotaru – Boțogan – Biliboc, Szimionaș, Radăslăvescu, Musi – Burnete. Rezerve: Rafailă, Țuțu, Jalade, Pașcalău, Vulturar, Trică, R. Pop, M. Rădulescu, Vermeșan. Selecționer: Costin Curelea.

Lotul convocat de Costin Curelea pentru dubla cu Kosovo și San Marino

Portari: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara);

Fundași: Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (Dinamo), Mario Tudose (CFC Argeș), Robert Jălade (Sevilla | Spania), Antonio David (Internazionale Milano | Italia), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt), Mark Țuțu (UTA Arad);

Mijlocași: Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Mihnea Rădulescu (Universitatea Craiova), Alexandru Musi (Dinamo), Rareș Pop (Rapid), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia);

Scandalul vârstei de pensionare. Calcul sumbru: în 10 ani, un salariat va plăti pentru 2,5 pensiiScandalul vârstei de pensionare. Calcul sumbru: în 10 ani, un salariat va plăti pentru 2,5 pensii
Atacanți: Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia).

Programul României U21 în preliminariile pentru CE 2027

  • 5 septembrie 2025: România – Kosovo 0-0
  • 9 septembrie 2025, ora 21:30: San Marino – România
  • 14 octombrie 2025: România – Cipru
  • 14 noiembrie 2025: Finlanda – România
  • 18 noiembrie 2025: România – Spania
  • 27 martie 2026: Kosovo – România
  • 31 martie 2026: România – San Marino
  • 25 septembrie 2026: Cipru – România
  • 30 septembrie 2026: România – Finlanda
  • 6 octombrie 2026: Spania – România
