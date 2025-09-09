San Marino U21 - România U21 0-1, în preliminariile pentru Campionatul European din 2027. Tricolorii deschid scorul - Antena Sport

Naționala de fotbal sub 21 de ani a României dispută al doilea meci din campania de calificare pentru Campionatul European din 2027. Tricolorii pregătiți de Costin Curelea înfruntă San Marino.

În startul preliminariilor pentru turneul final de peste doi ani, România a obținut doar o remiză contra selecționatei din Kosovo. Așadar, o victorie este mai mult decât obligatorie pentru tricolori.

San Marino U21 – România U21 0-1

Min. 11: GOL ROMÂNIA! Biliboc deschide scorul pentru tricolori, după o acțiune colectivă superbă.

Min. 7: Multe ocazii de gol irosite deja de tricolori! Portarul Casadei, intervenție de excepție.

Min. 1: Start de meci!