FRF, sancționată iar de Comisia de Disciplină a FIFA! Care este valoarea totală a amenzilor - Antena Sport

Echipa națională de fotbal a României are din ce în ce mai puține șanse la calificarea pentru Campionatul Mondial de anul viitor, după un parcurs sub așteptări în meciurile disputate până acum în preliminarii.

Mai mult decât atât, gesturile comise de suporterii români nu au trecut nepedepsite, iar Federația Română de Fotbal a primit noi sancțiuni din partea FIFA.

FRF, amendată de FIFA după meciurile cu Austria și Cipru

Suporterii români și-au arătat și în ultimele meciuri susținerea față de echipa națională, însă comportamentul pe care l-au avut o parte dintre aceștia a afectat iarăși bugetul Federației Române de Fotbal.

Aceștia au făcut o atmosferă senzațională în deplasarea din Austria, însă nu a fost suficient pentru ca tricolorii să scoată un rezultat pozitiv din acel joc. Totodată, spectacolul pirotehnic realizat de aceștia nu a trecut neobservat.

Comisia de Disciplină din cadrul FIFA a sancționat federația pentru comportamentul suporterilor români de la meciurile cu Austria și Cipru, din luna iunie, iar valoarea totală a amenzilor ajunge la 71.500 de euro, anunță golazo.ro.