FRF, sancționată iar de Comisia de Disciplină a FIFA! Care este valoarea totală a amenzilor - Antena Sport

Echipa națională de fotbal a României are din ce în ce mai puține șanse la calificarea pentru Campionatul Mondial de anul viitor, după un parcurs sub așteptări în meciurile disputate până acum în preliminarii.
Mai mult decât atât, gesturile comise de suporterii români nu au trecut nepedepsite, iar Federația Română de Fotbal a primit noi sancțiuni din partea FIFA.
FRF, amendată de FIFA după meciurile cu Austria și Cipru
Suporterii români și-au arătat și în ultimele meciuri susținerea față de echipa națională, însă comportamentul pe care l-au avut o parte dintre aceștia a afectat iarăși bugetul Federației Române de Fotbal.
Aceștia au făcut o atmosferă senzațională în deplasarea din Austria, însă nu a fost suficient pentru ca tricolorii să scoată un rezultat pozitiv din acel joc. Totodată, spectacolul pirotehnic realizat de aceștia nu a trecut neobservat.
Comisia de Disciplină din cadrul FIFA a sancționat federația pentru comportamentul suporterilor români de la meciurile cu Austria și Cipru, din luna iunie, iar valoarea totală a amenzilor ajunge la 71.500 de euro, anunță golazo.ro.
FRF a mai primit o sancțiune de peste 20.000 de euro
Incidentele produse de fanii români la meciurile disputate de România în luna iunie au activat și amenda de 21.300 primită de FRF în luna martie. Deci, instituția condusă de Răzvan Burleanu are de achitat în total 92.800 de euro.
La disputa cu Cipru, care a avut loc în luna iunie, suporterii români au aruncat cu obiecte pirotehnice și au transmis mesaje catalogate drept necorespunzătoare pentru un eveniment sportiv.
