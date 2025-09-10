"I s-a strigat 'Demisia' lui Lucescu. Ar trebui o schimbare?" Răspunsul lui Horaţiu Moldovan - Antena Sport

Portarul naţionalei, Horaţiu Moldovan (27 de ani), a fost întrebat, după ce România nu a reuşit să câştige cu Cipru, după ce a condus cu 2-0, dacă ar trebui o schimbare a staff-ului echipei naţionale.
Moldovan i-a luat partea selecţionerului Mircea Lucescu, spunând că nu ştie ce ar fi putut face acesta mai mult la meciul cu Cipru.
“(n.r: Cât de dezamăgitoare este această seară pentru noi, pentru români, pentru tine?) Ne doream să câştigăm aici, era posibil chiar şi să luăm primul loc dacă câştigam tot. Nu ştiu ce s-a întâmplat după 2-0.
Am început foarte bine, am marcat 2 goluri. Am primit gol repede, după 10 minute, chiar nu ştiu ce s-a întâmplat.
(n.r: Ce n-a mers în a doua repriză? A căzut totul) Nu ştiu ce să spun. Sunt foarte dezamăgit, şi băieţii sunt foarte dezamăgiţi. Nu ştim ce să spunem, trebuia să ne ţinem mai mult de jocul nostru.
(n.r: Ce şanse mai sunt? Mai avem barajul Nations League, dar până atunci?) O să ne jucăm şansa până la capăt, cât mai avem şanse matematice. Dacă nu o să mai avem şanse matematice, ne pregătim pentru baraj.
(n.r: Ce vă mai motivează în această grupă pe voi?) Să ne jucăm şansa până la final. Şi dacă nu terminăm pe locul 2, măcar să fim pregătiţi pentru ce urmează.
(n.r: Domnul Lucescu ce v-a transmis acum, la final?) Era dezamăgit şi dânsul, n-a înţeles nici dânsul ce s-a întâmplat după 2-0.
(n.r: I s-a strigat ‘Demisia’ domnului Lucescu la final. Credeţi că ar trebui o schimbare?) N-am cum să comentez eu asta, dar, în acelaşi timp, nu cred că a jucat domnul Lucescu. Am jucat noi, cei 11, plus cei de pe bancă. Ce putea să facă mai mult?
(n.r: Putem să batem Austria acasă?) Putem să batem pe oricine”, a declarat Horaţiu Moldovan în exclusivitate pentru AntenaSport după Cipru – România 2-2.
Naţionala României a remizat cu reprezentativa Ciprului, marţi seară, în deplasare, scor 2-2, în grupa H a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2026. Tricolorii au condus cu 2-0.
Mircea Lucescu a surprins la Nicosia, folosind exact acelaşi unsprezece din catastrofalul meci împotriva Canadei, dar minutul 2 a adus dechiderea scorului. Drăguş a alergat şi a trecut de portarul Fabiano, înscriind în poarta goală. În minutul 8 acelaşi Drăguş a şutat destul de slab şi Fabiano a reţinut, dar în minutul 18 tot Drăguş a înscris superb, cu un lob, şi românii conduceau cu 2-0. Bancu a luat apoi un galben care îl va ţine în tribună pentru meciul cu Austria, şi Tzionis, atacantul de la UTA Arad, a avut prima mare ocazie a ciprioţilor, şutând în minutul 24, dar Horaţiu Moldovan a scos. Gazdele au egalat în minutul 29, prin Loizou, după ce Kastanos făcuse şah-mat defensiva tricoloră. În minutul 41 Dennis Man a scăpat singur cu portarul Fabiano, dar a vrut să lobeze şi cipriotul a apărat.
Tzionis a mai adus o ocazie în contul gazdelor, în miutul 52, şi jucătorii lui Mantzios au început să pună stăpânire pe teren şi pe joc. Pittas a încercat să înscrie spectaculos, din foarfecă, în minutul 70, iar Charalampous a egalat în minutul 76. Lucescu a efectuat schimbări defensive la 2-2, însă Adrian Şut, abia intrat, se accidentează şi iese de pe teren în minutul 85, înlocuit de colegul de la FCSB, Florin Tănase. Gazdele au trecut pe lângă victorie în minutul 90+2, când Pittas a scăpat singur cu Moldovan, dar portarul nostru a reuşit să scoată in extremis şutul cipriotului.
România a condus cu 2-0 în Cipru, dar a terminat la egalitate, 2-2. Austria a câştigat cu 2-1 în Bosnia şi în clasamentul grupei H prima este Bosnia, cu 12 puncte, urmată de Austria – cu 12 puncte. România are 7 puncte şi este pe trei, cu puţine şanse de calificare la Cupa Mondială din America de Nord.
