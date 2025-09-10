"I s-a strigat 'Demisia' lui Lucescu. Ar trebui o schimbare?" Răspunsul lui Horaţiu Moldovan - Antena Sport

Portarul naţionalei, Horaţiu Moldovan (27 de ani), a fost întrebat, după ce România nu a reuşit să câştige cu Cipru, după ce a condus cu 2-0, dacă ar trebui o schimbare a staff-ului echipei naţionale.

Moldovan i-a luat partea selecţionerului Mircea Lucescu, spunând că nu ştie ce ar fi putut face acesta mai mult la meciul cu Cipru.

Horaţiu Moldovan, după ce i s-a strigat “Demisia” lui Mircea Lucescu: “Ce ar fi putut face mai mult?”

“(n.r: Cât de dezamăgitoare este această seară pentru noi, pentru români, pentru tine?) Ne doream să câştigăm aici, era posibil chiar şi să luăm primul loc dacă câştigam tot. Nu ştiu ce s-a întâmplat după 2-0.

Am început foarte bine, am marcat 2 goluri. Am primit gol repede, după 10 minute, chiar nu ştiu ce s-a întâmplat.

(n.r: Ce n-a mers în a doua repriză? A căzut totul) Nu ştiu ce să spun. Sunt foarte dezamăgit, şi băieţii sunt foarte dezamăgiţi. Nu ştim ce să spunem, trebuia să ne ţinem mai mult de jocul nostru.