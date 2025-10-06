Ianis Hagi, mândru să îmbrace tricoul naţionalei României: "Este ceva unic! Luptăm pentru istorie" - Antena Sport

Ianis Hagi este pregătit pentru meciul dintre România şi Austria, din preliminariile World Cup 2026. Partida de pe Arena Naţională este duminică, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Revenit la echipa naţională a României, după ce a ratat acţiunea din luna septembrie, Ianis Hagi a vorbit despre “greutatea” tricoului echipei naţionale.
Ianis Hagi, despre tricoul echipei naţionale: “Responsabilitatea este mare”
Ianis Hagi şi jucătorii convocaţi de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova şi Austria sunt pregătiţi să lupte pentru istoria echipei naţionale.
De asemenea, el a declarat că este un sentiment unic să joci la echipa naţională şi să îţi reprezinţi ţara. În acelaşi timp, el a subliniat şi responsabilitatea uriaşă pe care o au jucătorii lui Mircea Lucescu atunci când intră pe teren la fiecare meci:
“Atâta timp cât eşti convocat la echipa naţională ai datoria să lupţi pentru istorie, pentru tricolor. Asta ne dorim şi noi, cum am reuşit în Germania, încercăm şi acum să ne calificăm la Mondiale şi să ne luptăm pentru istoria României.
(n.r. Ce înseamnă pentru tine să porţi tricoul naţionalei?) Este ceva unic, ceva de o mândrie nemaipomenită, când pui tricoul naţionalei reprezinţi o ţară întreagă, familia, pe toţi cei care te-au ajutat să ajungi în acest punct. Responsabilitatea este mare şi trebuie să fii conştient că atâta timp cât eşti aici, datoria ta e să dai sută la sută”, a declarat Ianis Hagi, în exclusivitate pentru Antena Sport.
- 1,5 milioane de euro este cota de piaţă a lui Ianis Hagi, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
- 47 de selecţii şi 6 goluri are Ianis Hagi la echipa naţională a României
