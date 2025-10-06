Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ianis Hagi, mândru să îmbrace tricoul naţionalei României: "Este ceva unic! Luptăm pentru istorie" - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Ianis Hagi, mândru să îmbrace tricoul naţionalei României: “Este ceva unic! Luptăm pentru istorie”
EXCLUSIV

Ianis Hagi, mândru să îmbrace tricoul naţionalei României: “Este ceva unic! Luptăm pentru istorie”

Publicat: 6 octombrie 2025, 18:32

Comentarii
Ianis Hagi, mândru să îmbrace tricoul naţionalei României: Este ceva unic! Luptăm pentru istorie

Ianis Hagi, în timpul unui interviu / Antena Sport

Ianis Hagi este pregătit pentru meciul dintre România şi Austria, din preliminariile World Cup 2026. Partida de pe Arena Naţională este duminică, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Revenit la echipa naţională a României, după ce a ratat acţiunea din luna septembrie, Ianis Hagi a vorbit despre “greutatea” tricoului echipei naţionale.

Ianis Hagi, despre tricoul echipei naţionale: “Responsabilitatea este mare”

Ianis Hagi şi jucătorii convocaţi de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova şi Austria sunt pregătiţi să lupte pentru istoria echipei naţionale.

De asemenea, el a declarat că este un sentiment unic să joci la echipa naţională şi să îţi reprezinţi ţara. În acelaşi timp, el a subliniat şi responsabilitatea uriaşă pe care o au jucătorii lui Mircea Lucescu atunci când intră pe teren la fiecare meci:

“Atâta timp cât eşti convocat la echipa naţională ai datoria să lupţi pentru istorie, pentru tricolor. Asta ne dorim şi noi, cum am reuşit în Germania, încercăm şi acum să ne calificăm la Mondiale şi să ne luptăm pentru istoria României.

Reclamă
Reclamă

(n.r. Ce înseamnă pentru tine să porţi tricoul naţionalei?) Este ceva unic, ceva de o mândrie nemaipomenită, când pui tricoul naţionalei reprezinţi o ţară întreagă, familia, pe toţi cei care te-au ajutat să ajungi în acest punct. Responsabilitatea este mare şi trebuie să fii conştient că atâta timp cât eşti aici, datoria ta e să dai sută la sută”, a declarat Ianis Hagi, în exclusivitate pentru Antena Sport.

  • 1,5 milioane de euro este cota de piaţă a lui Ianis Hagi, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
  • 47 de selecţii şi 6 goluri are Ianis Hagi la echipa naţională a României
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Schimbări la Codul Muncii. Ce beneficii vor avea angajaţii care lucrează între 22 şi 06 noaptea
Observator
Schimbări la Codul Muncii. Ce beneficii vor avea angajaţii care lucrează între 22 şi 06 noaptea
S-a găsit mașina de lux care dispăruse din garajul Elenei Udrea. Cine e afaceristul care a cumpărat limuzina
Fanatik.ro
S-a găsit mașina de lux care dispăruse din garajul Elenei Udrea. Cine e afaceristul care a cumpărat limuzina
18:17
Moartea care l-a marcat pe Daniel Pancu. A plâns în direct: ”Jucam un amical când a venit vestea”
18:15
UPDATENeluțu Sabău rămâne la Universitatea Cluj! Prima reacție a antrenorului după ședința cu cei din conducere
18:03
”Bobo” Vieri, fermecat de noua față a Interului cu Chivu pe bancă: „Îi lipseau obrăznicia și agresivitatea”
17:55
Profeţia lui Mitică Dragomir. Ce jucător îi cere lui Gigi Becali să transfere la FCSB: “E la fel ca Haaland”
17:43
VIDEOAccidentare cumplită pentru fostul jucător al lui Adrian Mititelu! Ar putea rămâne paralizat
17:20
Surpriză uriașă la Mastersul de la Shanghai! Alexander Zverev, eliminat în turul al treilea
Vezi toate știrile
1 Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor 2 Cei doi jucători făcuţi praf de Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în derby! 3 Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: “Avem un jucător de pe altă planetă” 4 Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu 5 “Suntem legaţi”. Sorin Cârţu, discurs furibund după ce Universitatea Craiova a pierdut cu FCSB: “E incredibil, nu mai înţeleg!” 6 FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Succes uriaș pentru campioana României
Citește și
Cele mai citite
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”
După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”