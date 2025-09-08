"Interesele sunt mari" Mircea Lucescu, un nou discurs dur la adresa arbitrajului: "Sunt obligat să fac nişte comparaţii" - Antena Sport

Mircea Lucescu, selecţionerul României, a lăudat echipa Ciprului, înaintea meciului direct din preliminariile World Cup 2026. Adversara de marţi a României a pierdut la limită meciul de sâmbătă din Austria, scor 0-1, în urma unei lovituri de la 11 metri controversate.
Marcel Sabitzer a marcat golul unei victorii catalogate drept “norocoasă” chiar şi de către presa austriacă. Mircea Lucescu, selecţionerul României, a declarat înaintea meciului direct cu Cipru că următoarea adversară a României nu merita să piardă meciul de sâmbătă.
Mircea Lucescu, despre controversa din Austria – Cipru: “Nu mai ştii care este situaţia”
În urma fazei controversate din Austria – Cipru, Mircea Lucescu a avut un nou discurs dur la adresa arbitrajului şi a comparat faza de sâmbătă cu cea din iunie, când a cerut un penalty în urma unei intervenţii asupra lui Drăguş, chiar la meciul cu Austria.
Mai mult, “Il Luce” a spus şi că “interesele sunt mari” atunci când vine vorba despre calificarea la Cupa Mondială:
“Foarte bună (n.r. echipa Ciprului). Nu meritau să piardă. Acum pe mine mă supără faptul că sunt obligat să fac şi nişte comparaţii. Noi am avut cu Austria un fault grosolan asupra lui Drăguş, când el a protejat mingea, iar adversarul i-a dat peste picior şi nu s-a dat nimic.
Aici mingea, părerea mea, ieşise afară. Iarăşi mă miră şi nu ştiu dacă e bine sau nu e bine. Adversarii noştri au avut nişte avantaje. Nu mai ştii care este situaţia, dar văd că în ultimele meciuri am avut în toate nişte probleme.
Interesele sunt mari pentru o calificare la Campionatul Mondial, dar nu vreau să fim noi cei care permanent avem o problemă de rezolvat cu arbitrajul. Nu mi-aş dori să se continue cu lucruri de genul ăsta. Nu mă plâng, doar constat”, a declarat Mircea Lucescu, înainte de Cipru – România.
Clasamentul Grupei H
- 1. Bosnia – 4 meciuri – 12 puncte
- 2. Austria – 3 meciuri – 9 puncte
- 3. România – 4 meciuri – 6 puncte
- 4. Cipru – 4 meciuri – 3 puncte
- 5. San Marino – 5 meciuri – 0 puncte
- Mircea Lucescu a anunţat ce se întâmplă cu jucătorii de la FCSB, înainte de Cipru – România: “Au un program al lor”
- “Mergem la Mondial?” Marius Marin nu a stat pe gânduri înainte de Cipru – România: “Trebuie”
- Selecţionerul Ciprului, încrezător înaintea meciului cu România: “Avem şanse să câştigăm”
- Javier Zanetti vrea România la World Cup 2026: “Sper din toată inima să se califice”. Cum l-a caracterizat pe Mircea Lucescu
- “Va fi mult mai dificil”. Elias Charalambous, avertisment pentru “tricolorii” lui Lucescu înaintea meciului cu Cipru