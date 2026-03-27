Ionuţ Radu, mesaj emoţionant la miezul nopţii, după ce România a ratat calificarea la World Cup 2026: “O luăm de la capăt”

Ionuţ Radu (28 de ani) a reacţionat la miezul nopţii, pe reţelele de socializare, după ce România a ratata calificarea la World Cup 2026. “Tricolorii” au fost învinşi de Turcia, la Istanbul, scor 0-1.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Ferdi Kadioglu, în minutul 53, din pasa excelentă a lui Arda Guler. Turcii vor înfrunta Kosovo, în deplasare, în finala barajului.

La câteva ore după meci, Ionuţ Radu a postat un mesaj motivaţional pe conturile sale de socializare. Portarul român a transmis că înfrângerea nu poate defini adevărata identitate a “tricolorilor”, care trebuie să o ia de la capăt pentru următoarele calificări.

“Suntem un popor mândru, un popor care nu renunță niciodată!

Un meci nu poate și nu trebuie să definească cine suntem. Fotbalul trebuie să unească, să emoționeze și să aducă bucurie. Astăzi nu am reușit și este corect să ne asumăm responsabilitatea.