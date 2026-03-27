Ionuţ Radu, mesaj emoţionant la miezul nopţii, după ce România a ratat calificarea la World Cup 2026: “O luăm de la capăt”

Ionuţ Radu (28 de ani) a reacţionat la miezul nopţii, pe reţelele de socializare, după ce România a ratata calificarea la World Cup 2026. “Tricolorii” au fost învinşi de Turcia, la Istanbul, scor 0-1.
Unicul gol al partidei a fost marcat de Ferdi Kadioglu, în minutul 53, din pasa excelentă a lui Arda Guler. Turcii vor înfrunta Kosovo, în deplasare, în finala barajului.
Ionuţ Radu, mesaj uriaş la miezul nopţii după Turcia – România 1-0
La câteva ore după meci, Ionuţ Radu a postat un mesaj motivaţional pe conturile sale de socializare. Portarul român a transmis că înfrângerea nu poate defini adevărata identitate a “tricolorilor”, care trebuie să o ia de la capăt pentru următoarele calificări.
“Suntem un popor mândru, un popor care nu renunță niciodată!
Un meci nu poate și nu trebuie să definească cine suntem. Fotbalul trebuie să unească, să emoționeze și să aducă bucurie. Astăzi nu am reușit și este corect să ne asumăm responsabilitatea.
Dar tocmai din astfel de momente se nasc echipele adevărate. Nu e ușor de spus, dar de azi o luăm de la capăt. Însă o facem cu mai multă foame, mai multă determinare și mai mult suflet.
Trebuie să construim viitorul acestei naționale, pentru cei care o reprezintă astăzi și pentru cei care o vor reprezenta mâine.
Hai, România! Să ne ridicăm, să creștem și să revenim mai puternici la următoarele turnee pe care această națiune merită din plin să le joace!
Capul sus și pieptul în față, români! Vom reuși împreună, sunt sigur”, a transmis Ionuţ Radu, pe Instagram, după Turcia – România 1-0.
România va înfrunta Slovacia marţi, de la ora 21:45, live în Universul Antena. Partida este una amicală, ambele naţionale ratând calificarea la World Cup 2026.
