Ionuț Radu, promisiune pentru fani înainte de Bosnia: "Vom face tot ce ne stă în putință ca să nu-i dezamăgim" - Antena Sport

România înfruntă Bosnia în deplasare, pe 15 noiembrie, de la ora 21.45, în penultima etapă din preliminariile Mondialului din 2025.
Ionuț Radu a oferit declaraţii înaintea disputei. El speră ca România să continue perioada bună a rezltatelor şi mâine.
“Emoții nu sunt, ori dacă sunt, sunt constructive. Noi trăim pentru meciurile de genul. După cum am mai spus-o, am avut o perioadă nu foarte pozitivă și să mă întorc și să am asemenea sentimente, pentru mine e ceva extraordinar. Vreau să trăiesc momentul și să mă bucur de meciul de mâine.
Este același vibe (n.r. ca cel de la EURO U21 2019) între noi și mă bucur că am recreat acel sentiment. Sunt 100% convins că asta ne poate împinge de la spate.
Datori sau nu, suntem două echipe total diferite. Noi trebuie să direcționăm meciul în favoarea noastră și să ne facem treaba. Sunt convins și am încredere că va fi bine. Când intrăm pe teren avem un obiectiv clar, acela de a aduce toate cele trei puncte la București.
Oamenii trebuie să aibă încredere în noi și le simțim afecțiunea. Vom face tot ce ne stă în putință ca să nu-i dezamăgim”, a spus Ionuț Radu, în exclusivitate pentru Digi Sport.
