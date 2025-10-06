Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Kevin Ciubotaru, după ce a fost convocat în premieră la naţională: "Încă nu realizez ce mi se întâmplă" - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Kevin Ciubotaru, după ce a fost convocat în premieră la naţională: “Încă nu realizez ce mi se întâmplă”

Kevin Ciubotaru, după ce a fost convocat în premieră la naţională: “Încă nu realizez ce mi se întâmplă”

Publicat: 6 octombrie 2025, 15:30

Comentarii
Kevin Ciubotaru, după ce a fost convocat în premieră la naţională: Încă nu realizez ce mi se întâmplă

Kevin Ciubotaru, în timpul unui interviu pentru FRF TV

Kevin Ciubotaru, convocat în premieră la prima reprezentativă de fotbal a României, a declarat, luni, că încearcă să fructifice această ocazie și să învețe cât mai multe lucruri de la selecționerul Mircea Lucescu și de colegii săi din lot.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România se pregăteşte de duelul “de foc” cu Austria, care va fi duminică, de la 21:45, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Kevin Ciubotaru, după ce a fost convocat în premieră la naţională

“Am primit vestea convocării de la antrenorul Marius Măldărășanu. E o mare bucurie, pentru că de mic am avut visul de a ajunge la echipa națională de seniori. E o mândrie pentru mine și familia mea. Cei din familie poate se bucură și mai mult decât mine, pentru că eu poate încă nu realizez ce mi se întâmplă. Dar încerc să fructific această ocazie care mi s-a dat.

E o experiență de care vreau să mă bucur cât mai mult. O să dau tot ce pot la antrenamente și chiar la meci, dacă domnul Lucescu îmi va da minute. Trebuie să învăț cât mai multe de la domnul Lucescu și de la ceilalți jucători. Am vorbit cu Ianis Hagi când eram și eu la Rangers. Ne-am și antrenat o perioadă atunci, a fost o mare bucurie. Iar acum mă bucur și mai mult că sunt cu el împreună la lotul mare”, a spus jucătorul în vârstă de 21 de ani, într-un interviu pentru FRF TV.

“Eu sunt născut la Roma, iar fotbalul l-am început la 8 ani, la Ciampino. De atunci mi-am dorit să ajung departe. Ne-am mutat în România acum pentru că am văzut că era o șansă bună ca să fac pasul spre naționala mare. Eu spun că a fost o alegere foarte bună ca să pot să cresc ca jucător. Suporterii să mă vadă ca un jucător care își dorește să ajungă la cel mai înalt nivel. Pentru că se poate ajunge oriunde cu muncă și perseverență”, a adăugat Kevin Ciubotaru.

Reclamă
Reclamă

Echipa națională de fotbal a României întâlnește Moldova într-un meci amical, pe 9 octombrie (21:00), și Austria, la 12 octombrie (ora 21:45), în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, ambele partide urmând să se dispute pe Arena Națională din Capitală.

În Grupa H, Bosnia-Herțegovina ocupă primul loc, cu 12 puncte (5 jocuri), urmată de Austria, 12 puncte (4 jocuri), România, 7 puncte (5 jocuri), Cipru, 4 puncte (5 jocuri), San Marino, 0 puncte (5 jocuri).

La Cupa Mondială găzduită de SUA, Mexic și Canada se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare din zona Europa, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.

Cu cât vinde ANAF o casă cu teren de 540 mp în PrahovaCu cât vinde ANAF o casă cu teren de 540 mp în Prahova
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cod roşu de furtuni şi inundaţii în Bulgaria. Atenţionare de călătorie transmisă de MAE
Observator
Cod roşu de furtuni şi inundaţii în Bulgaria. Atenţionare de călătorie transmisă de MAE
S-a găsit mașina de lux care dispăruse din garajul Elenei Udrea. Cine e afaceristul care a cumpărat limuzina
Fanatik.ro
S-a găsit mașina de lux care dispăruse din garajul Elenei Udrea. Cine e afaceristul care a cumpărat limuzina
18:03
”Bobo” Vieri, fermecat de noua față a Interului cu Chivu pe bancă: „Îi lipseau obrăznicia și agresivitatea”
17:55
Profeţia lui Mitică Dragomir. Ce jucător îi cere lui Gigi Becali să transfere la FCSB: “E la fel ca Haaland”
17:43
VIDEOAccidentare cumplită pentru fostul jucător al lui Adrian Mititelu! Ar putea rămâne paralizat
17:23
Răsturare de situaţie în cazul lui Ioan Ovidiu Sabău! Decizia luată de antrenorul lui U Cluj
17:20
Surpriză uriașă la Mastersul de la Shanghai! Alexander Zverev, eliminat în turul al treilea
17:10
Marius Şumudică a făcut praf un jucător de la Universitatea Craiova: “Nu ai voie niciodată”
Vezi toate știrile
1 Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor 2 Cei doi jucători făcuţi praf de Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în derby! 3 Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: “Avem un jucător de pe altă planetă” 4 Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu 5 “Suntem legaţi”. Sorin Cârţu, discurs furibund după ce Universitatea Craiova a pierdut cu FCSB: “E incredibil, nu mai înţeleg!” 6 FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Succes uriaș pentru campioana României
Citește și
Cele mai citite
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”
După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”