Lisav Eissat, primul interviu după convocarea în premieră la naționala României. Povestea sa + pe cine are idol - Antena Sport

Lisav Eissat se numără printre jucătorii convocați în premieră de Mircea Lucescu la naționala României. Fundașul central care până acum a evoluat doar la reprezentativele de tineret ale Israelului a avut recent ocazia să acorde și primul interviu în calitate de “tricolor” pentru canalul oficial de YouTube al Federației Române de Fotbal.

Jucătorul de 20 de ani a vorbit despre șansa de a reprezenta România, despre originile sale din țara noastră, dar și despre jucătorii săi preferați din copilărie. Eissat a acordat interviul în limba engleză, învățând româna în prezent.

Lisav Eissat, primele declarații ca jucător al naționalei României

Fundașul de 20 de ani a dezvăluit că originile sale românești se trag de la bunica sa, care este din Dorohoi. Un alt membru al familiei, tatăl său, a fost cel care a avut un cuvânt important de spus atunci când a acceptat convocarea lui Mircea Lucescu. În ceea ce privește jucătorii preferați, Eissat i-a numit pe Cristiano Ronaldo și pe Sergio Ramos.

“A fost foarte emoționant pentru mine, desigur. Este o mare provocare, pentru că vorbim despre o echipă națională importantă. Mai presus de toate, o văd ca pe o mare oportunitate. Pot să învăț și să mă dezvolt alături de jucători valoroși și experimentați. Abia aștept această experiență. Bunica mea s-a născut la Dorohoi, în România, și mereu am simțit că partea românescă din familia mea îmi va aduce ceva special.

Cariera mea a evoluat, iar la un moment dat mă gândeam încotro vreau să merg. Am văzut interesul echipei naționale a României și faptul că mă considerau un proiect de viitor. Originea mea e mixtă. Tatăl meu este musulman, iar bunica, după cum am spus, este născută în Dorohoi. Tatăl meu m-a încurajat foarte mult să vin, pentru că știa că România poate scoate la iveală o altă latură a mea. Am discutat mult în familie despre această decizie, o așteptam cu nerăbdare, iar acum sunt aici, foarte entuziasmat.