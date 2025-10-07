Lisav Eissat, primul interviu după convocarea în premieră la naționala României. Povestea sa + pe cine are idol - Antena Sport

Lisav Eissat se numără printre jucătorii convocați în premieră de Mircea Lucescu la naționala României. Fundașul central care până acum a evoluat doar la reprezentativele de tineret ale Israelului a avut recent ocazia să acorde și primul interviu în calitate de “tricolor” pentru canalul oficial de YouTube al Federației Române de Fotbal.
Jucătorul de 20 de ani a vorbit despre șansa de a reprezenta România, despre originile sale din țara noastră, dar și despre jucătorii săi preferați din copilărie. Eissat a acordat interviul în limba engleză, învățând româna în prezent.
Lisav Eissat, primele declarații ca jucător al naționalei României
Fundașul de 20 de ani a dezvăluit că originile sale românești se trag de la bunica sa, care este din Dorohoi. Un alt membru al familiei, tatăl său, a fost cel care a avut un cuvânt important de spus atunci când a acceptat convocarea lui Mircea Lucescu. În ceea ce privește jucătorii preferați, Eissat i-a numit pe Cristiano Ronaldo și pe Sergio Ramos.
“A fost foarte emoționant pentru mine, desigur. Este o mare provocare, pentru că vorbim despre o echipă națională importantă. Mai presus de toate, o văd ca pe o mare oportunitate. Pot să învăț și să mă dezvolt alături de jucători valoroși și experimentați. Abia aștept această experiență. Bunica mea s-a născut la Dorohoi, în România, și mereu am simțit că partea românescă din familia mea îmi va aduce ceva special.
Cariera mea a evoluat, iar la un moment dat mă gândeam încotro vreau să merg. Am văzut interesul echipei naționale a României și faptul că mă considerau un proiect de viitor. Originea mea e mixtă. Tatăl meu este musulman, iar bunica, după cum am spus, este născută în Dorohoi. Tatăl meu m-a încurajat foarte mult să vin, pentru că știa că România poate scoate la iveală o altă latură a mea. Am discutat mult în familie despre această decizie, o așteptam cu nerăbdare, iar acum sunt aici, foarte entuziasmat.
Din păcate, nu vorbesc încă limba română, dar mi-au dat un dicționar să învăț. Încerc să fiu eu însumi. Indiferent de limba pe care o vorbim pe teren există o singură limbă – fotbalul. Acolo toți vorbim aceeași limbă.
(n.r. Ai avut un jucător preferat când erai copil?) Da, și este același și acum: Cristiano Ronaldo. Pentru mine, el este cel mai bun. Sunt un om care muncește din greu, nu mă opresc niciodată. Am grijă de corpul meu, mănânc sănătos, mă antrenez corect. Și, din postura mea de fundaș, am fost mereu inspirat și de Sergio Ramos. Îi urmăresc de când avea părul lung la Real Madrid“, a spus fundașul central, într-un interviu pentru FRF TV.
Eissat va avea ocazia să îmbrace tricoul naționalei în octombrie, când România dă peste Moldova (9 octombrie) și Austria (12 octombrie).
