Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lisav Eissat, primul interviu după convocarea în premieră la naționala României. Povestea sa + pe cine are idol - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Lisav Eissat, primul interviu după convocarea în premieră la naționala României. Povestea sa + pe cine are idol

Lisav Eissat, primul interviu după convocarea în premieră la naționala României. Povestea sa + pe cine are idol

Andrei Nicolae Publicat: 7 octombrie 2025, 12:52 / Actualizat: 7 octombrie 2025, 15:48

Comentarii
Lisav Eissat, primul interviu după convocarea în premieră la naționala României. Povestea sa + pe cine are idol

Lisav Eissat, în timpul unui interviu / YouTube FRF TV

Lisav Eissat se numără printre jucătorii convocați în premieră de Mircea Lucescu la naționala României. Fundașul central care până acum a evoluat doar la reprezentativele de tineret ale Israelului a avut recent ocazia să acorde și primul interviu în calitate de “tricolor” pentru canalul oficial de YouTube al Federației Române de Fotbal.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucătorul de 20 de ani a vorbit despre șansa de a reprezenta România, despre originile sale din țara noastră, dar și despre jucătorii săi preferați din copilărie. Eissat a acordat interviul în limba engleză, învățând româna în prezent.

Lisav Eissat, primele declarații ca jucător al naționalei României

Fundașul de 20 de ani a dezvăluit că originile sale românești se trag de la bunica sa, care este din Dorohoi. Un alt membru al familiei, tatăl său, a fost cel care a avut un cuvânt important de spus atunci când a acceptat convocarea lui Mircea Lucescu. În ceea ce privește jucătorii preferați, Eissat i-a numit pe Cristiano Ronaldo și pe Sergio Ramos.

A fost foarte emoționant pentru mine, desigur. Este o mare provocare, pentru că vorbim despre o echipă națională importantă. Mai presus de toate, o văd ca pe o mare oportunitate. Pot să învăț și să mă dezvolt alături de jucători valoroși și experimentați. Abia aștept această experiență. Bunica mea s-a născut la Dorohoi, în România, și mereu am simțit că partea românescă din familia mea îmi va aduce ceva special.

Cariera mea a evoluat, iar la un moment dat mă gândeam încotro vreau să merg. Am văzut interesul echipei naționale a României și faptul că mă considerau un proiect de viitor. Originea mea e mixtă. Tatăl meu este musulman, iar bunica, după cum am spus, este născută în Dorohoi. Tatăl meu m-a încurajat foarte mult să vin, pentru că știa că România poate scoate la iveală o altă latură a mea. Am discutat mult în familie despre această decizie, o așteptam cu nerăbdare, iar acum sunt aici, foarte entuziasmat.

Reclamă
Reclamă

Din păcate, nu vorbesc încă limba română, dar mi-au dat un dicționar să învăț. Încerc să fiu eu însumi. Indiferent de limba pe care o vorbim pe teren există o singură limbă – fotbalul. Acolo toți vorbim aceeași limbă.

(n.r. Ai avut un jucător preferat când erai copil?) Da, și este același și acum: Cristiano Ronaldo. Pentru mine, el este cel mai bun. Sunt un om care muncește din greu, nu mă opresc niciodată. Am grijă de corpul meu, mănânc sănătos, mă antrenez corect. Și, din postura mea de fundaș, am fost mereu inspirat și de Sergio Ramos. Îi urmăresc de când avea părul lung la Real Madrid“, a spus fundașul central, într-un interviu pentru FRF TV.

Eissat va avea ocazia să îmbrace tricoul naționalei în octombrie, când România dă peste Moldova (9 octombrie) și Austria (12 octombrie).

Potop record în sud-estul ţării. Judeţul în care intervin militarii, localnicii avertizaţi să-şi facă proviziiPotop record în sud-estul ţării. Judeţul în care intervin militarii, localnicii avertizaţi să-şi facă provizii
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine crezi că ar trebui să fie portarul României în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un bărbat cu studii în Finanţe a renunţat la viaţa privilegiată şi trăieşte pe stradă cu 14$ pe lună
Observator
Un bărbat cu studii în Finanţe a renunţat la viaţa privilegiată şi trăieşte pe stradă cu 14$ pe lună
Ricardo Grigore, la un pas de transferul la o forță a Chinei! Fostul atacant de la FCSB a intermediat mutarea
Fanatik.ro
Ricardo Grigore, la un pas de transferul la o forță a Chinei! Fostul atacant de la FCSB a intermediat mutarea
15:21
Marca a făcut anunţul: ce se întâmplă cu Lamine Yamal înainte de El Clasico
14:46
Presa din Turcia anunţă: Gică Hagi, aproape de o revenire de senzaţie. Clubul cu care se află în negocieri
13:48
Rodrygo, neverosimil înainte de El Clasico: “Să uităm sezonul trecut, a fost oribil”. Brazilianul vrea revanșa
13:34
Gigi Becali, reacţie savuroasă după ce Adi Mutu l-a numit “master of destabilization”
13:30
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la Wuhan, după abandonul Jelenei Ostapenko. Românca, prim set perfect
12:56
Urmările meciului cu Craiova. Mihai Popescu, surprins cu ochiul vânăt la antrenamentul naționalei Românei. Foto
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: “Avem un jucător de pe altă planetă” 2 Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele” 3 “Revine Florinel Coman la FCSB?” Anunţul lui Gigi Becali, după ce “Mbappe” a fost prezent la FCSB – Universitatea Craiova 1-0 4 Valeriu Iftime i-a atacat pe Gigi Becali şi Elias Charalambous: “Străinii se uită ca la nişte sălbatici” 5 “Suntem legaţi”. Sorin Cârţu, discurs furibund după ce Universitatea Craiova a pierdut cu FCSB: “E incredibil, nu mai înţeleg!” 6 Moartea care l-a marcat pe Daniel Pancu. A plâns în direct: ”Jucam un amical când a venit vestea”
Citește și
Cele mai citite
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor
Cei doi jucători făcuţi praf de Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în derby!Cei doi jucători făcuţi praf de Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în derby!
Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor AngelescuRapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu