Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Mă îngrijorează" Mircea Lucescu, semnal de alarmă înaintea partidelor României cu Canada şi Cipru! - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | “Mă îngrijorează” Mircea Lucescu, semnal de alarmă înaintea partidelor României cu Canada şi Cipru!

“Mă îngrijorează” Mircea Lucescu, semnal de alarmă înaintea partidelor României cu Canada şi Cipru!

Bogdan Stănescu Publicat: 4 septembrie 2025, 12:49

Comentarii
Mă îngrijorează Mircea Lucescu, semnal de alarmă înaintea partidelor României cu Canada şi Cipru!

Mircea Lucescu / AntenaSport

Mircea Lucescu a tras un semnal de alarmă la conferinţa de presă înaintea partidelor naţionalei cu Canada şi Cipru. România – Canada e în direct vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lucescu a transmis că i-a fost foarte greu să găsească înlocuitori pentru accidentaţii Daniel Bîrligea şi Andrei Borza. În locul lui Bîrligea nici nu a mai chemat pe nimeni. În locul lui Andrei Borza, selecţionerul Mircea Lucescu l-a chemat pe Alex Chipciu.

Mircea Lucescu: “Mă îngrijorează că nu găsesc în campionatul României ce mi-aş dori”

“Mă îngrijorează că nu găsesc în campionatul României ce mi-aş dori. Am căutat un alt vârf, dar vârfurile noastre, cu mai multă experienţă la echipa naţională, Puşcaş şi Alibec, nu sunt. Vârfurile de atac în campionatul nostru sunt străini, care nu pot ajuta echipa naţională. După Campionatul European de juniori, mai mult de la U19 mă interesează pe mine, i-am sunat pe fiecare în parte cerându-le să vină în campionatul României, să profite de regula U21. Dacă confirmă la echipele lor, pot să fie convocaţi la echipa naţională. Să nu aştepte. Se întorc la echipele lor de club, joacă la echipe de divizia a 3-a, a 4-a sau pe unde îi trimit. Mai trec vreo 4-5 ani şi ies din circuitul echipei naţionale.

Avem nevoie de jucători români care joacă afară să vină la echipa naţională, dar să şi rămână în campionatul nostru. După care, dacă cresc, să joace la echipe puternice. Aş vrea ca jucătorii noştri să se ducă şi să joace la echipe puternice din campionate puternice. Este foarte greu, nu reuşim să creăm un circuit al valorii. Nu reuşim să selecţionăm un jucător”, a transmis Mircea Lucescu la conferinţa de presă.

Lotul României pentru meciurile cu Canada şi Cipru

Selecţionerul Mircea Lucescu l-a chemat de urgenţă la naţională pe Alex Chipciu, după accidentarea lui Andrei Borza. Anterior, Daniel Bîrligea a suferit o ruptură musculară şi a ratat partidele cu Canada şi Cipru. În locul lui Bîrligea, Mircea Lucescu nu a chemat pe nimeni la echipa naţională. Se va baza pe 25 de fotbalişti pentru partidele cu Canada şi Cipru.

Reclamă
Reclamă

Portari

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundaşi

Cum reduci riscul la investiţiile speculative. Guda: "Dacă te uiți la un ETF pe criptomonede, te ia amețeala"Cum reduci riscul la investiţiile speculative. Guda: "Dacă te uiți la un ETF pe criptomonede, te ia amețeala"
Reclamă

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Alex Chipciu (U Cluj, 48/6)

Mijlocași

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce ar fi cauzat tragedia cu 15 morţi din Lisabona, unde funicularul Gloria a deraiat și s-a izbit de o clădire
Observator
Ce ar fi cauzat tragedia cu 15 morţi din Lisabona, unde funicularul Gloria a deraiat și s-a izbit de o clădire
Adrian Mazilu, șocat de ce a găsit în Olanda la Vitesse Arnhem: „Asta îți spuneau, dacă te puneau pe jos la antrenament”
Fanatik.ro
Adrian Mazilu, șocat de ce a găsit în Olanda la Vitesse Arnhem: „Asta îți spuneau, dacă te puneau pe jos la antrenament”
13:48
Ianis Hagi, dorit de Dinamo Kiev! Dezvăluirea selecţionerului Mircea Lucescu
13:32
FCSB, cu inelul 1 al galeriei ÎNCHIS la meciul cu Young Boys Berna pentru rasism! Anunţul făcut de Mihai Stoica
13:19
Fiul lui Gică Popescu, Nicolas, a semnat cu Steaua! “Pe urmele tatălui”
13:06
EXCLUSIV“M-am săturat de traume”! Neluţu Varga şi-a setat obiective uriaşe după transferul lui Kurt Zouma
12:40
EXCLUSIVMircea Lucescu, mesaj clar pentru Ianis Hagi. Când ar putea reveni la echipa naţională
12:28
EXCLUSIVDecizia luată de selecţionerul Mircea Lucescu înaintea partidei României cu Canada!
Vezi toate știrile
1 Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări” 2 Lovitură de proporţii pentru Adrian Mititelu. Cât va încasa după transferul lui Blănuţă, făcut în ultima secundă 3 Ianis Hagi, acord total cu noua echipă. Noul coleg a confirmat mutarea: “S-a făcut transferul” 4 “Telenovela” transferului lui Ianis Hagi se apropie de final. A ajuns în Turcia şi e gata să semneze 5 Kurt Zouma a devenit cel mai scump jucător din Liga 1! Cine se află în spatele starului de 10.000.000 de euro 6 Ce transfer a ratat Ianis Hagi. Echipa din Top 5 campionate la care ar fi putut ajunge: “Se potrivea acolo”
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”