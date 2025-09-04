"Mă îngrijorează" Mircea Lucescu, semnal de alarmă înaintea partidelor României cu Canada şi Cipru! - Antena Sport

Mircea Lucescu a tras un semnal de alarmă la conferinţa de presă înaintea partidelor naţionalei cu Canada şi Cipru. România – Canada e în direct vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Lucescu a transmis că i-a fost foarte greu să găsească înlocuitori pentru accidentaţii Daniel Bîrligea şi Andrei Borza. În locul lui Bîrligea nici nu a mai chemat pe nimeni. În locul lui Andrei Borza, selecţionerul Mircea Lucescu l-a chemat pe Alex Chipciu.

Mircea Lucescu: “Mă îngrijorează că nu găsesc în campionatul României ce mi-aş dori”

“Mă îngrijorează că nu găsesc în campionatul României ce mi-aş dori. Am căutat un alt vârf, dar vârfurile noastre, cu mai multă experienţă la echipa naţională, Puşcaş şi Alibec, nu sunt. Vârfurile de atac în campionatul nostru sunt străini, care nu pot ajuta echipa naţională. După Campionatul European de juniori, mai mult de la U19 mă interesează pe mine, i-am sunat pe fiecare în parte cerându-le să vină în campionatul României, să profite de regula U21. Dacă confirmă la echipele lor, pot să fie convocaţi la echipa naţională. Să nu aştepte. Se întorc la echipele lor de club, joacă la echipe de divizia a 3-a, a 4-a sau pe unde îi trimit. Mai trec vreo 4-5 ani şi ies din circuitul echipei naţionale.

Avem nevoie de jucători români care joacă afară să vină la echipa naţională, dar să şi rămână în campionatul nostru. După care, dacă cresc, să joace la echipe puternice. Aş vrea ca jucătorii noştri să se ducă şi să joace la echipe puternice din campionate puternice. Este foarte greu, nu reuşim să creăm un circuit al valorii. Nu reuşim să selecţionăm un jucător”, a transmis Mircea Lucescu la conferinţa de presă.

Lotul României pentru meciurile cu Canada şi Cipru

Selecţionerul Mircea Lucescu l-a chemat de urgenţă la naţională pe Alex Chipciu, după accidentarea lui Andrei Borza. Anterior, Daniel Bîrligea a suferit o ruptură musculară şi a ratat partidele cu Canada şi Cipru. În locul lui Bîrligea, Mircea Lucescu nu a chemat pe nimeni la echipa naţională. Se va baza pe 25 de fotbalişti pentru partidele cu Canada şi Cipru.