Mesajul transmis de FRF pentru suporteri, după România - Canada 0-3: "Mulţumim" - Antena Sport

Mesajul transmis de FRF pentru suporteri, după România - Canada 0-3: "Mulţumim"

Mesajul transmis de FRF pentru suporteri, după România – Canada 0-3: "Mulţumim"

Mesajul transmis de FRF pentru suporteri, după România – Canada 0-3: “Mulţumim”

Publicat: 6 septembrie 2025, 12:30

Mesajul transmis de FRF pentru suporteri, după România – Canada 0-3: Mulţumim

Jucătorii României / Profimedia

România a pierdut meciul de pe teren propriu cu Canada, scor 0-3, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. A doua zi după meciul de pe Arena Naţională, Federaţia Română de Fotbal a postat un mesaj pentru suporterii naţionalei lui Mircea Lucescu.

Aproximativ 30.000 de oameni au fost în tribune, iar FRF a ţinut să le mulţumească celor prezenţi pentru atmosfera creată, chiar dacă nu a fost un rezultat pe placul românilor.

FRF le-a mulţumit fanilor după România – Canada 0-3

“Mulţumim!

Naționala României a disputat vineri, la București, partida de pregătire împotriva selecționatei Canadei, încheiată cu victoria oaspeților, scor 3-0.

Chiar dacă rezultatul nu a fost cel dorit, atmosfera creată de fanii prezenți pe stadion a demonstrat, încă o dată, ce înseamnă să fii alături de tricolori. Suporterii au dat dovadă de un comportament exemplar, nu au creat incidente, au încurajat echipa până la final și s-au remarcat prin fair-play și respect, oferind un exemplu de pasiune autentică pentru fotbal.

Echipa națională de fotbal a României și Federația Română de Fotbal le mulțumesc tuturor celor care susțin echipa națională, pe stadion sau de la distanță. Sprijinul vostru rămâne esențial!”, a scris FRF, pe site-ul oficial.

Tricolorii lui Mircea Lucescu au suferit o înfrângere dură în amicalul de lux de pe Arena Naţională. Jonathan Davis, Ahmed şi Sigur au marcat golurile canadienilor. După această partidă, România își continuă drumul spre World Cup 2026 în Cipru. Turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic va fi transmis, în exclusivitate, în Universul Antena.

