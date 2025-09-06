Mesajul transmis de FRF pentru suporteri, după România - Canada 0-3: "Mulţumim" - Antena Sport

România a pierdut meciul de pe teren propriu cu Canada, scor 0-3, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. A doua zi după meciul de pe Arena Naţională, Federaţia Română de Fotbal a postat un mesaj pentru suporterii naţionalei lui Mircea Lucescu.

Aproximativ 30.000 de oameni au fost în tribune, iar FRF a ţinut să le mulţumească celor prezenţi pentru atmosfera creată, chiar dacă nu a fost un rezultat pe placul românilor.

FRF le-a mulţumit fanilor după România – Canada 0-3

“Mulţumim!

Chiar dacă rezultatul nu a fost cel dorit, atmosfera creată de fanii prezenți pe stadion a demonstrat, încă o dată, ce înseamnă să fii alături de tricolori. Suporterii au dat dovadă de un comportament exemplar, nu au creat incidente, au încurajat echipa până la final și s-au remarcat prin fair-play și respect, oferind un exemplu de pasiune autentică pentru fotbal.