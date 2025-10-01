Mihai Stoichiţă, încredere totală în Ianis Hagi: "Poate decide un meci în orice moment. E un jucător de valoare" - Antena Sport

Mihai Stoichiţă, directorul tehnic al Federaţiei Române de Fotbal, are mare încredere în Ianis Hagi. După ce a ratat acţiunea din luna septembrie, internaţionalul român de la Alanyaspor s-a regăsit pe lista stranierilor lui Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova şi Austria.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida cu Austria se joacă duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Mihai Stoichiţă are încredere în Ianis Hagi, înaintea meciurilor României cu Moldova şi Austria: “Dacă stai bine să te gândeşti, a şi decis anumite calificări”

După despărţirea de Rangers, de la finalul sezonului trecut, Ianis Hagi a avut o perioadă mai lungă de inactivitate. Ajuns în Turcia, la Alanyaspor, internaţionalul român a reînceput să joace, iar acest lucru este îmbucurător pentru oficialii FRF.

Mihai Stoichiţă este de părere că Ianis Hagi poate să decidă oricând un meci şi a adus aminte de partida cu Israel, din toamna anului 2023, atunci când a marcat golul victoriei, iar România a obţinut calificarea la EURO 2024:

“Dacă stai bine să te gândeşti, Ianis, când a jucat, a şi decis anumite calificări. A jucat, a făcut 2-1 şi ne-a liniştit pe toţi atunci. Nu am mai stat cu inima în gât că e 1-1 şi că se putea întâmpla orice. A marcat, a jucat bine.