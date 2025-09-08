Mircea Lucescu a anunţat ce se întâmplă cu jucătorii de la FCSB, înainte de Cipru - România: "Au un program al lor" - Antena Sport

Mircea Lucescu, selecţionerul României, a fost întrebat dacă va face schimbări pentru meciul cu Cipru şi dacă se va baza pe vreun jucător de la FCSB încă din primul minut.

La meciul amical cu Canada, pierdut la scor de neprezentare de naţionala României, niciun jucător de la campioana României nu a fost titular. Mihai Popescu şi Florin Tănase au fost introduşi în minutul 60, în timp ce David Miculescu a intrat pe teren în minutul 75.

Mircea Lucescu, despre jucătorii de la FCSB, înainte de Cipru – România: “Cu siguranţă că mă bazez şi pe ei”

Mircea Lucescu nu a dezvăluit cine va juca marţi seară contra celor din Cipru şi a subliniat că cei de la FCSB au un program al lor, în condiţiile în care se pregătesc şi pentru meciurile din această toamnă din Europa League:

“Jucătorii de la FCSB au un program al lor, o planificare a lor, un mod de a pregăti meciurile din Europa League. Cu siguranță că mă bazez și pe ei, cum m-am bazat de fiecare dată.

Dar nu pot să vă spun cine va juca și cum vom juca. Daca îmi dați și voi echipa lor, vă spun și eu echipa noastră. Dar mai întăi, dați-mi-o pe a lor”, a declarat Mircea Lucescu, la conferinţa de presă dinaintea meciului Cipru – România.