Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mircea Lucescu a anunţat ce se întâmplă cu jucătorii de la FCSB, înainte de Cipru - România: "Au un program al lor" - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Mircea Lucescu a anunţat ce se întâmplă cu jucătorii de la FCSB, înainte de Cipru – România: “Au un program al lor”

Mircea Lucescu a anunţat ce se întâmplă cu jucătorii de la FCSB, înainte de Cipru – România: “Au un program al lor”

Publicat: 8 septembrie 2025, 19:39

Comentarii
Mircea Lucescu a anunţat ce se întâmplă cu jucătorii de la FCSB, înainte de Cipru – România: Au un program al lor

Mircea Lucescu, în timpul unei conferinţe de presă / Antena Sport

Mircea Lucescu, selecţionerul României, a fost întrebat dacă va face schimbări pentru meciul cu Cipru şi dacă se va baza pe vreun jucător de la FCSB încă din primul minut.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La meciul amical cu Canada, pierdut la scor de neprezentare de naţionala României, niciun jucător de la campioana României nu a fost titular. Mihai Popescu şi Florin Tănase au fost introduşi în minutul 60, în timp ce David Miculescu a intrat pe teren în minutul 75.

Mircea Lucescu, despre jucătorii de la FCSB, înainte de Cipru – România: “Cu siguranţă că mă bazez şi pe ei”

Mircea Lucescu nu a dezvăluit cine va juca marţi seară contra celor din Cipru şi a subliniat că cei de la FCSB au un program al lor, în condiţiile în care se pregătesc şi pentru meciurile din această toamnă din Europa League:

“Jucătorii de la FCSB au un program al lor, o planificare a lor, un mod de a pregăti meciurile din Europa League. Cu siguranță că mă bazez și pe ei, cum m-am bazat de fiecare dată.

Dar nu pot să vă spun cine va juca și cum vom juca. Daca îmi dați și voi echipa lor, vă spun și eu echipa noastră. Dar mai întăi, dați-mi-o pe a lor”, a declarat Mircea Lucescu, la conferinţa de presă dinaintea meciului Cipru – România.

Reclamă
Reclamă

Clasamentul Grupei H

  • 1. Bosnia – 4 meciuri – 12 puncte
  • 2. Austria – 3 meciuri – 9 puncte
  • 3. România – 4 meciuri – 6 puncte
  • 4. Cipru – 4 meciuri – 3 puncte
  • 5. San Marino – 5 meciuri – 0 puncte
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Tânăr bătut cu bâta şi tăiat cu drujba de rude, la Zărneşti. O fată de 15 ani, implicată în scandal
Observator
Tânăr bătut cu bâta şi tăiat cu drujba de rude, la Zărneşti. O fată de 15 ani, implicată în scandal
Creșterea TVA la 24%, scenariul care îi îngrozește pe români. Avertismentul specialiștilor: ”Să nu ne jucăm cu focul”
Fanatik.ro
Creșterea TVA la 24%, scenariul care îi îngrozește pe români. Avertismentul specialiștilor: ”Să nu ne jucăm cu focul”
20:20
VideoJurnal Antena Sport | Tamaş şi Alexa au dat de greu din prima la Asia Express
20:12
Şeful Ferrari nu şi-a pierdut încrederea în Lewis Hamilton: “Ne putem aştepta ca el să fie pe podium”
20:01
Mihai Pintilii: “Ordinele la FCSB le dă doar Gigi Becali”! Cine e antrenorul principal al campioanei
19:50
Fenerbahce a anunţat de ce l-a demis pe Jose Mourinho: “A fost inacceptabil”
19:34
Israel – Italia şi Croaţia – Muntenegru, 21:45, LIVE SCORE. Meciurile zilei din preliminariile World Cup 2026
19:00
FotoGabi Tamaş şi Dan Alexa au ajuns la o închisoare din Filipine în Asia Express: “Să nu chemăm răul”
Vezi toate știrile
1 Virgiliu Postolachi pleacă de la CFR Cluj şi semnează cu o rivală 2 Scenariul pentru ca România să mai câştige grupa şi să se califice la World Cup 2026, după victoriile Austriei şi Bosniei 3 Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic 4 Carlos Alcaraz a câștigat US Open 2025! Succes în patru seturi în finala cu Jannik Sinner 5 Dan Şucu, lovitură decisivă pentru Gigi Becali! Leo Bolgado ajunge la Rapid, după ce a fost dorit de FCSB 6 Vestea dată de Mihai Stoica despre transferurile pregătite de FCSB, în ultima zi de mercato din Liga 1
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”