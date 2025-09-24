Mircea Lucescu le-a dezvăluit italienilor marea problemă de la echipa națională: „Ne chinuim” - Antena Sport

Mircea Lucescu a oferit un interviu în presa din Italia și a vorbit despre echipa națională. Selecționerul ajuns la 80 de ani le-a dezvăluit italienilor care este principala problemă a României.
„Il Luce” a transmis că situația de la națională nu este una ușoară, mărturisind că problema este reprezentată de faptul că „tricolorii” nu sunt jucători de bază la echipele de club.
Mircea Lucescu le-a dezvăluit italienilor marea problemă de la națională
„Jucătorii mei nu joacă prea mult. Nu e ușor. Am pierdut nouă meciuri din noiembrie până în iunie. Apoi, mulți s-au chinuit. Până când se vor adapta la ligile lor respective, va fi greu. Ne chinuim puțin.
Dar sunt încrezător, altfel va trebui să jucăm la egalitate. Îi aștept pe jucătorii mei. Dacă suntem apți mental și fizic, putem fi o echipă bună. Altfel, e complicat”, a declarat Mircea Lucescu, conform tuttomercatoweb.com.
După ce România a pierdut amicalul cu Canada, scor 0-3, și a remizat cu Cipru, scor 2-2, în preliminariile World Cup 2026, Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu au avut o ședință pentru a se stabili viitorul selecționerului la națională. În cele din urmă, cele două părți au decis ca „Il Luce” să continue alături de „tricolori”.
Pe 12 octombrie, România va primi vizita Austriei. Partida se va disputa pe Arena Națională, de la 21:45, și va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.
