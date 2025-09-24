Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mircea Lucescu le-a dezvăluit italienilor marea problemă de la echipa națională: „Ne chinuim” - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Mircea Lucescu le-a dezvăluit italienilor marea problemă de la echipa națională: „Ne chinuim”

Mircea Lucescu le-a dezvăluit italienilor marea problemă de la echipa națională: „Ne chinuim”

Publicat: 24 septembrie 2025, 16:11

Comentarii
Mircea Lucescu le-a dezvăluit italienilor marea problemă de la echipa națională: Ne chinuim”

Mircea Lucescu, în timpul unui meci / Profimedia

Mircea Lucescu a oferit un interviu în presa din Italia și a vorbit despre echipa națională. Selecționerul ajuns la 80 de ani le-a dezvăluit italienilor care este principala problemă a României.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Il Luce” a transmis că situația de la națională nu este una ușoară, mărturisind că problema este reprezentată de faptul că „tricolorii” nu sunt jucători de bază la echipele de club.  

Mircea Lucescu le-a dezvăluit italienilor marea problemă de la națională 

„Jucătorii mei nu joacă prea mult. Nu e ușor. Am pierdut nouă meciuri din noiembrie până în iunie. Apoi, mulți s-au chinuit. Până când se vor adapta la ligile lor respective, va fi greu. Ne chinuim puțin. 

Dar sunt încrezător, altfel va trebui să jucăm la egalitate. Îi aștept pe jucătorii mei. Dacă suntem apți mental și fizic, putem fi o echipă bună. Altfel, e complicat”, a declarat Mircea Lucescu, conform tuttomercatoweb.com.  

După ce România a pierdut amicalul cu Canada, scor 0-3, și a remizat cu Cipru, scor 2-2, în preliminariile World Cup 2026, Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu au avut o ședință pentru a se stabili viitorul selecționerului la națională. În cele din urmă, cele două părți au decis ca „Il Luce” să continue alături de „tricolori”.  

Reclamă
Reclamă

Pe 12 octombrie, România va primi vizita Austriei. Partida se va disputa pe Arena Națională, de la 21:45, și va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o "gaură neagră" într-un oraş cu 10 milioane de locuitori
Observator
Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o "gaură neagră" într-un oraş cu 10 milioane de locuitori
Strategie ca la Arsenal Londra pentru Dani Coman și Bogdan Andone. „Minim 3 ani”. Exclusiv
Fanatik.ro
Strategie ca la Arsenal Londra pentru Dani Coman și Bogdan Andone. „Minim 3 ani”. Exclusiv
18:05
EXCLUSIVCe a spus unchiul lui Alex Mitriţă despre revenirea în ţară a nepotului său: “Gigi îl dorea mult de tot”
17:24
„Probabil acesta e planul”. Victor Pițurcă știe de ce Ianis Hagi a ales să se transfere la Alanyaspor
17:24
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 24 septembrie
16:59
EXCLUSIVUnchiul lui Alex Mitriţă ştie de ce s-a retras nepotul lui de la naţională: “Asta l-a făcut să ia decizia”
16:52
Cum a reacționat antrenorul lui Go Ahead Eagles când a aflat că Gigi Becali a anunțat deja echipa de start a FCSB-ului
16:38
Hansi Flick, reacție de clasă după ce Lamine Yamal nu a câștigat Balonul de Aur: „Dembele l-a meritat”
Vezi toate știrile
1 S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu 2 EXCLUSIVDaria Silişteanu a plecat de la Dinamo! Unde se antrenează marea speranţă a înotului românesc, la doar 16 ani 3 Lovitură uriașă pentru FCSB, înainte de meciul cu Go Ahead Eagles. Titularul care nu face deplasarea în Olanda 4 Alexandru Mitriţă, replică pentru Mircea Lucescu după retragerea de la naţională. Ce i-a transmis selecţionerului 5 Revenire spectaculoasă în Liga 1. Petrolul şi-a anunţat oficial noul antrenor 6 Cel mai bogat fotbalist din lume a ajuns rezervă de lux și are salariu la nivel de Liga 1
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca
Petrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractulPetrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractul