Săpunaru a auzit discursul lui Alex Dobre: "Dacă nu îţi doreşti să joci la naţională, nu îţi place fotbalul" - Antena Sport

Alex Dobre a avut un discurs rece după ce nu a fost convocat de Mircea Lucescu la echipa naţională pentru dubla cu Bosnia (15 noiembrie, 21:45) şi San Marino (18 noiembrie, 21:45, Antena 1 şi AntenaPLAY).

Golgheterul campionatului a lăsat să se înţeleagă că îi este indiferent dacă va fi convocat sau nu la naţionala României, dar Cristi Săpunaru crede că discursul lui Dobre ascunde un eventual conflict la lot, pentru că “dacă nu îţi doreşti să joci pentru echipa naţională, însemană că nu îţi place fotbalul”.

Cristi Săpunaru a comentat discursul lui Alex Dobre

“Eu ştiu cu cine s-a certat el pe acolo. Să fim corecţi, din punctul meu de vedere merita o convocare la naţională, chiar dacă ultimele două prestaţii nu au fost top. Dar este golgheterul campionatului şi e pe primul loc. E părerea mea.

Să spună el (n.r. – ce a vrut să zică). Nu cred că există un fotbalist în România care nu îşi doreşte să joace pentru echipa naţională. Dacă nu îţi doreşti să joci pentru echipa naţională, însemană că nu îţi place fotbalul.

Când îţi cântă imnul, reprezinţi o ţară întreagă, o lume nebună după fotbal. Poate o fi avut o ceartă cu cineva acolo. Mai bine că nu comentează, că nu deschide Cutia Pandorei”, a spus Săpunaru, citat de digisport.ro.