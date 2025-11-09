Săpunaru a auzit discursul lui Alex Dobre: "Dacă nu îţi doreşti să joci la naţională, nu îţi place fotbalul" - Antena Sport

Închide meniul
Săpunaru a auzit discursul lui Alex Dobre: “Dacă nu îţi doreşti să joci la naţională, nu îţi place fotbalul”

Publicat: 9 noiembrie 2025, 12:50

Comentarii
Cristi Săpunaru, în momentul retragerii de la Rapid - Sport Pictures

Alex Dobre a avut un discurs rece după ce nu a fost convocat de Mircea Lucescu la echipa naţională pentru dubla cu Bosnia (15 noiembrie, 21:45) şi San Marino (18 noiembrie, 21:45, Antena 1 şi AntenaPLAY).

Golgheterul campionatului a lăsat să se înţeleagă că îi este indiferent dacă va fi convocat sau nu la naţionala României, dar Cristi Săpunaru crede că discursul lui Dobre ascunde un eventual conflict la lot, pentru că “dacă nu îţi doreşti să joci pentru echipa naţională, însemană că nu îţi place fotbalul”.

Cristi Săpunaru a comentat discursul lui Alex Dobre

“Eu ştiu cu cine s-a certat el pe acolo. Să fim corecţi, din punctul meu de vedere merita o convocare la naţională, chiar dacă ultimele două prestaţii nu au fost top. Dar este golgheterul campionatului şi e pe primul loc. E părerea mea.

Să spună el (n.r. – ce a vrut să zică). Nu cred că există un fotbalist în România care nu îşi doreşte să joace pentru echipa naţională. Dacă nu îţi doreşti să joci pentru echipa naţională, însemană că nu îţi place fotbalul.

Când îţi cântă imnul, reprezinţi o ţară întreagă, o lume nebună după fotbal. Poate o fi avut o ceartă cu cineva acolo. Mai bine că nu comentează, că nu deschide Cutia Pandorei”, a spus Săpunaru, citat de digisport.ro.

Alex Dobre, discurs după ce a ratat prezenţa la naţională

Liderul Rapid va fi reprezentat la cele două meciuri de Marian Aioani şi Claudiu Petrila, dar Il Luce nu l-a chemat şi pe golgheterul campionatului (9 goluri, la egalitate cu Florin Tănase).

“Ce vreau să zic este că sunt profesionist. Sunt chemat, bine, nu sunt chemat, iar bine. Asta e datoria mea, să joc cât mai bine, să joc cât mai bine, iar dacă au nevoie de serviciile mele voi fi acolo, dacă nu au, la fel de bine.

Nu sunt dezamăgit deloc. Prefer să nu comentez acest subiect. Prefer să nu comentez nimic despre națională. Nu pentru echipa națională, voi continua să scot maximul pentru familia mea, pentru echipa la care joc, pentru colegii mei, pentru că suntem uniți și vrem să fim acolo sus. Pentru mine, asta este cel mai important.

Dacă va veni și o convocare, cu atât mai bine. Cum am spus, sunt profesionist, treaba mea e să-mi fac treaba pe teren și să fiu un exemplu în afara lui. Dacă e să fiu chemat, bine, dacă nu, iar bine”, a spus Alex Dobre, pentru sursa citată anterior.

