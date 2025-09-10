Mircea Lucescu se gândeşte să părăsească naţionala după egalul cu Cipru: "Sunt foarte dezamăgit, nu mă aşteptam" - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 10 septembrie 2025, 0:20

Selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu, a transmis că se gândeşte dacă va mai continua pe banca României după ce tricolorii au făcut doar 2-2, în deplasare, cu Cipru.

Mircea Lucescu s-a arătat foarte dezamăgit că jucătorii nu au respectat în teren ceea ce el a pregătit împreună cu aceştia pentru partida din Cipru.

Concluzii nu sunt încă. Aşa, o apreciere generală. Am ezitat, cum s-a întâmplat în celelalte meciuri, la o fază. A pătruns şi a marcat gol, iar din momentul acela s-a pus o ceaţă.

Pasele care s-au dat au fost moi, previzibile. O teamă de un rezultat pozitiv. 2-0, puteam să facem 3-0. Man, acolo, în situaţie de 1 la 1.

M-a nemulţumit că nu am mai respectat ce am pregătit, jocul de construcţie. Sunt foarte dezamăgit, pentru că nu mă aşteptam.

(n.r: Mai aveţi putere să continuaţi?) Nu ştiu, o să vedem“, a declarat selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu, în exclusivitate pentru AntenaSport.

Cipru – România 2-2

Naţionala României a remizat cu reprezentativa Ciprului, marţi seară, în deplasare, scor 2-2, în grupa H a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2026. Tricolorii au condus cu 2-0.

Mircea Lucescu a surprins la Nicosia, folosind exact acelaşi unsprezece din catastrofalul meci împotriva Canadei, dar minutul 2 a adus dechiderea scorului. Drăguş a alergat şi a trecut de portarul Fabiano, înscriind în poarta goală. În minutul 8 acelaşi Drăguş a şutat destul de slab şi Fabiano a reţinut, dar în minutul 18 tot Drăguş a înscris superb, cu un lob, şi românii conduceau cu 2-0. Bancu a luat apoi un galben care îl va ţine în tribună pentru meciul cu Austria, şi Tzionis, atacantul de la UTA Arad, a avut prima mare ocazie a ciprioţilor, şutând în minutul 24, dar Horaţiu Moldovan a scos. Gazdele au egalat în minutul 29, prin Loizou, după ce Kastanos făcuse şah-mat defensiva tricoloră. În minutul 41 Dennis Man a scăpat singur cu portarul Fabiano, dar a vrut să lobeze şi cipriotul a apărat.

Tzionis a mai adus o ocazie în contul gazdelor, în miutul 52, şi jucătorii lui Mantzios au început să pună stăpânire pe teren şi pe joc. Pittas a încercat să înscrie spectaculos, din foarfecă, în minutul 70, iar Charalampous a egalat în minutul 76. Lucescu a efectuat schimbări defensive la 2-2, însă Adrian Şut, abia intrat, se accidentează şi iese de pe teren în minutul 85, înlocuit de colegul de la FCSB, Florin Tănase. Gazdele au trecut pe lângă victorie în minutul 90+2, când Pittas a scăpat singur cu Moldovan, dar portarul nostru a reuşit să scoată in extremis şutul cipriotului.

România a condus cu 2-0 în Cipru, dar a terminat la egalitate, 2-2. Austria a câştigat cu 2-1 în Bosnia şi în clasamentul grupei H prima este Bosnia, cu 12 puncte, urmată de Austria – cu 12 puncte. România are 7 puncte şi este pe trei, cu puţine şanse de calificare la Cupa Mondială din America de Nord.

