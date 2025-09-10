Mircea Lucescu se gândeşte să părăsească naţionala după egalul cu Cipru: "Sunt foarte dezamăgit, nu mă aşteptam" - Antena Sport

Selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu, a transmis că se gândeşte dacă va mai continua pe banca României după ce tricolorii au făcut doar 2-2, în deplasare, cu Cipru.

Mircea Lucescu s-a arătat foarte dezamăgit că jucătorii nu au respectat în teren ceea ce el a pregătit împreună cu aceştia pentru partida din Cipru.

Mircea Lucescu se gândeşte să părăsească echipa naţională!

“Concluzii nu sunt încă. Aşa, o apreciere generală. Am ezitat, cum s-a întâmplat în celelalte meciuri, la o fază. A pătruns şi a marcat gol, iar din momentul acela s-a pus o ceaţă.

Pasele care s-au dat au fost moi, previzibile. O teamă de un rezultat pozitiv. 2-0, puteam să facem 3-0. Man, acolo, în situaţie de 1 la 1.

M-a nemulţumit că nu am mai respectat ce am pregătit, jocul de construcţie. Sunt foarte dezamăgit, pentru că nu mă aşteptam.