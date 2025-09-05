Primul 11 ales de Mircea Lucescu pentru amicalul cu Canada! Marea surpriză pregătită de selecționer - Antena Sport

Închide meniul
Primul 11 ales de Mircea Lucescu pentru amicalul cu Canada! Marea surpriză pregătită de selecționer

Publicat: 5 septembrie 2025, 16:29

Primul 11 ales de Mircea Lucescu pentru amicalul cu Canada! Marea surpriză pregătită de selecționer

Mircea Lucescu și jucătorii naționalei României /SPORT PICTURES

Meciul România – Canada va putea fi urmărit pe Antena 1 și AntenaPLAY vineri, de la ora 21:45. De asemenea, partida amicală va fi LIVE VIDEO pe AS.ro și în aplicația AntenaSport.

Este primul meci oficial care se dispută între România și Canada, iar jocul de pe Arena Națională va aduna în tribune aproximativ 30.000 de spectatori, conform anunțului făcut de FRF.

Cine va juca în atacul României în amicalul cu Canada

Mircea Lucescu a rămas fără Daniel Bîrligea și Andrei Borza, iar Alexandru Chipciu s-a alăturat lotului tricolorilor pentru meciul amical cu Canada, dar și pentru duelul cu selecționata Ciprului, din preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor.

Potrivit fanatik.ro, selecționerul României a alcătuit deja primul 11 pentru partida de vineri seară, iar Alex Dobre este marea surpriză pregătită de tehnicianul în vârstă de 80 de ani.

Fotbalistul Rapidului va juca alături de Nicolae Stanciu și Dennis Man, în spatele unicului vârf, Louis Munteanu. Echipa de start a României va arăta astfel: Moldovan – Rațiu, Burcă, Ghiță, Bancu – R. Marin, M. Marin – Man, Stanciu, Dobre – Munteanu.

România – Canada, test pentru tricolori înaintea meciului din Cipru

Amicalul contra selecționatei din Canada va fi un test important pentru Mircea Lucescu și jucătorii săi, înaintea duelului cu Cipru, din preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor.

România nu are o altă opțiune decât victoria, având în vedere faptul că a suferit deja două înfrângeri în cadrul acestei grupe, cu Bosnia și Herțegovina, respectiv Austria.

