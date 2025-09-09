Reacţia tranşantă a lui Victor Becali atunci când a aflat că Mircea Lucescu nu schimbă echipa cu Cipru! - Antena Sport

Impresarul Victor Becali (64 de ani) a comentat decizia selecţionerului Mircea Lucescu (80 de ani) de a nu schimba echipa de start în partida cu Cipru faţă de cea din amicalul pierdut cu Canada.

Canada ne-a învins cu un scor drastic, 3-0, într-o partidă amicală disputată vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Arena Naţională. România – Canada 0-3 a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Victor Becali, despre decizia lui Lucescu de a merge pe aceeaşi echipă cu Cipru: “Nu mă surprinde”

„Nu mă surprinde (n.r: că va aborda meciul cu Cipru cu aceeaşi echipă ca şi cu Canada), pentru că el a spus că va juca Moldovan. A spus de atunci. Totuși mă așteptam să schimbe doi-trei jucători. Mi-e greu să pun la îndoială… Nici nu poate fi pus la îndoială profesionalismul lui Lucescu. Poate asta e inspirația lui, poate el știe mai bine, el i-a văzut la antrenamente. Nu poți să faci mari schimbări în echipă după un meci amical. Lucescu știe cel mai bine.

Nu este deloc ușor pentru selecționerul echipei naționale să facă și să reușească, indiferent de cine e el. Nu avem un fond mare de jucători, nu avem! La noi e tragedie națională când s-a accidentat unul”, a declarat Victor Becali pentru fanatik.ro.

Motivul pentru care Mircea Lucescu nu schimbă primul 11 al României pentru meciul cu Cipru

S-a aflat motivul pentru care Mircea Lucescu nu schimbă primul 11 al României pentru meciul cu Cipru. “Tricolorii” îi vor înfrunta pe ciprioţi în etapa a cincea a grupei preliminare pentru calificarea la Campionatul Mondial. Duelul se va disputa azi, de la 21:45.