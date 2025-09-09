Reacţia tranşantă a lui Victor Becali atunci când a aflat că Mircea Lucescu nu schimbă echipa cu Cipru! - Antena Sport

Închide meniul
Reacţia tranşantă a lui Victor Becali atunci când a aflat că Mircea Lucescu nu schimbă echipa cu Cipru!

Bogdan Stănescu Publicat: 9 septembrie 2025, 16:56

Victor Becali, într-un interviu / AS.ro

Impresarul Victor Becali (64 de ani) a comentat decizia selecţionerului Mircea Lucescu (80 de ani) de a nu schimba echipa de start în partida cu Cipru faţă de cea din amicalul pierdut cu Canada.

Canada ne-a învins cu un scor drastic, 3-0, într-o partidă amicală disputată vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Arena Naţională. România – Canada 0-3 a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Victor Becali, despre decizia lui Lucescu de a merge pe aceeaşi echipă cu Cipru: “Nu mă surprinde”

Nu mă surprinde (n.r: că va aborda meciul cu Cipru cu aceeaşi echipă ca şi cu Canada), pentru că el a spus că va juca Moldovan. A spus de atunci. Totuși mă așteptam să schimbe doi-trei jucători. Mi-e greu să pun la îndoială… Nici nu poate fi pus la îndoială profesionalismul lui Lucescu. Poate asta e inspirația lui, poate el știe mai bine, el i-a văzut la antrenamente. Nu poți să faci mari schimbări în echipă după un meci amical. Lucescu știe cel mai bine.

Nu este deloc ușor pentru selecționerul echipei naționale să facă și să reușească, indiferent de cine e el. Nu avem un fond mare de jucători, nu avem! La noi e tragedie națională când s-a accidentat unul”, a declarat Victor Becali pentru fanatik.ro.

Motivul pentru care Mircea Lucescu nu schimbă primul 11 al României pentru meciul cu Cipru

S-a aflat motivul pentru care Mircea Lucescu nu schimbă primul 11 al României pentru meciul cu Cipru. “Tricolorii” îi vor înfrunta pe ciprioţi în etapa a cincea a grupei preliminare pentru calificarea la Campionatul Mondial. Duelul se va disputa azi, de la 21:45.

Selecţionerul a decis să folosească aceeaşi echipă de start în partida din această seară, fără schimbări faţă de meciul amical cu Canada, pierdut de naţională cu scorul clar de 0-3.

Din informaţiile AntenaSport, Mircea Lucescu a decis să mizeze în continuare pe Alexandru Dobre şi pe Dennis Man, deoarece îşi doreşte viteză în flancuri.

Mijlocaşul Rapidului va bifa astfel a patra partidă la echipa naţională, după cea cu Canada şi cele cu Belarus şi Andorra din preliminariile pentru EURO 2024.

Mircea Lucescu i-a anunţat pe “tricolori” faptul că nu va schimba primul 11 la şedinţa de astăzi, de la prânz. “Echipa rămâne acceaşi”, a fost mesajul selecţionerului pentru elevii săi, înaintea duelului cu Cipru.

Horaţiu Moldovan va rămâne şi el titular în poarta naţionalei, după ce a gafat incredibil în amicalul cu Canada şi şi-a atras numeroase critici. Totodată, este de menţionat că nici în meciul cu Cipru, selecţionerul nu a titularizat niciun jucător de la FCSB, deşi a convocat nu mai puţin de şase.

Echipa de start a României pentru meciul cu Cipru:

  • Moldovan – Raţiu, Ghiţă, Burcă, Bancu – Marin, Marin, Stanciu – Man, Drăguş, Dobre.
  • Rezerve: Târnovanu, Sava, Baiaram, Chipciu, Miculescu, Mitriţă, Olaru, Popescu, Screciu, Sorescu, Şut, Tănase.

România, obligată să câştige cu Cipru!

România este obligată să o învingă pe Cipru pentru a mai păstra şanse la primul loc în grupă, care duce direct la Campionatul Mondial din 2026. World Cup 2026 va fi în exclusivitate în Universul Antena, la fel ca şi Campionatul Mondial din 2030.

După 4 meciuri disputate în grupa H de calificare la World Cup 2026, România are numai 6 puncte. A fost învinsă de Bosnia şi Austria şi a învins San Marino şi Cipru. Bosnia şi Austria au câştigat toate meciurile pe care le-au disputat până acum în preliminariile Campionatului Mondial. Lider e Bosnia, cu 12 puncte din 4 meciuri, iar pe locul 2 e Austria, cu 9 puncte din 3 meciuri. Cele două echipe se înfruntă la ora la care România va juca în Cipru, 21:45.

