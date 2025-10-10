Reacție imediată din partea FRF după ce Mircea Lucescu a vorbit din nou despre demisie: „Nea Mircea a scăpat-o” - Antena Sport

Închide meniul
Reacție imediată din partea FRF după ce Mircea Lucescu a vorbit din nou despre demisie: „Nea Mircea a scăpat-o"

Reacție imediată din partea FRF după ce Mircea Lucescu a vorbit din nou despre demisie: „Nea Mircea a scăpat-o"

Reacție imediată din partea FRF după ce Mircea Lucescu a vorbit din nou despre demisie: „Nea Mircea a scăpat-o”

Publicat: 10 octombrie 2025, 12:19

Reacție imediată din partea FRF după ce Mircea Lucescu a vorbit din nou despre demisie: Nea Mircea a scăpat-o”

Mircea Lucescu, la națională/ Sport Pictures

A apărut prima reacție oficială din partea FRF după ce Mircea Lucescu a vorbit din nou despre demisia de la națională. Mihai Stoichiță a transmis că selecționerul „a scăpat” această declarație. 

Directorul tehnic din cadrul FRF a transmis că nu se pune problema ca „Il Luce” să plece de la echipa națională. Oficialii Federației nu sunt dispuși astfel să-i accepte o eventuală demisie, după partida cu Austria. 

Reacție imediată din partea FRF după ce Mircea Lucescu a vorbit din nou despre demisie 

„De demisie nu am discutat cu Lucescu. Din partea noastră, nu am discutat de demitere. Nea Mircea a scăpat-o, a zis de înlocuitor, că nu știu cum. 

Cine să fie de acord cu treaba asta? Cum să renunțăm la el? Lucescu e un monument în fotbal care poate întoarce soarta unei echipe oricând. Această discuție despre demisie nu își are rostul. Nu suntem de acord cu o demisie”, a declarat Mihai Stoichiță, conform gsp.ro. 

România a învins Moldova, scor 2-1, într-un meci amical disputat pe Arena Națională. „Tricolorii” se pregătesc acum de duelul „de foc” cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Partida va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY duminică, de la 21:45. 

Ce a spus Mircea Lucescu despre plecarea de la națională 

După amicalul cu Moldova, câștigat cu 2-1, Mircea Lucescu a vorbit la conferința de presă despre demisie. Selecţionerul a amintit că a mai vrut să demisioneze şi că a continuat la cârma naţionalei după ce a făcut o “promisiune”. Totodată, el a amintit despre precedentul său mandat la naţională, când a plecat chiar după un meci cu Austria (4-0, în 1986). 

“Am vrut imediat să-mi dau demisia după meciul cu Cipru. Să ai 2-0 și să existe câțiva care au vrut să facă alt joc decât ăsta… azi am avut 2-1, dar am pasat bine, nu s-au mai repezit, nu s-au mai aruncat și au ținut de rezultat. Cu Cipru nu am făcut asta și ne-am întors cu 2-2. Dacă câștigam acolo, rămâneam în competiție. 

Pentru noi, problema este barajul, să fie clar! Duminică e un meci de mare prestigiu: România – Austria. Ultimul meu meci la echipa națională a fost contra Austriei. Să vedem dacă va fi și acum ultimul”, a spus Lucescu. 

