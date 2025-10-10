Reacție imediată din partea FRF după ce Mircea Lucescu a vorbit din nou despre demisie: „Nea Mircea a scăpat-o” - Antena Sport

A apărut prima reacție oficială din partea FRF după ce Mircea Lucescu a vorbit din nou despre demisia de la națională. Mihai Stoichiță a transmis că selecționerul „a scăpat” această declarație.
Directorul tehnic din cadrul FRF a transmis că nu se pune problema ca „Il Luce” să plece de la echipa națională. Oficialii Federației nu sunt dispuși astfel să-i accepte o eventuală demisie, după partida cu Austria.
Reacție imediată din partea FRF după ce Mircea Lucescu a vorbit din nou despre demisie
„De demisie nu am discutat cu Lucescu. Din partea noastră, nu am discutat de demitere. Nea Mircea a scăpat-o, a zis de înlocuitor, că nu știu cum.
Cine să fie de acord cu treaba asta? Cum să renunțăm la el? Lucescu e un monument în fotbal care poate întoarce soarta unei echipe oricând. Această discuție despre demisie nu își are rostul. Nu suntem de acord cu o demisie”, a declarat Mihai Stoichiță, conform gsp.ro.
România a învins Moldova, scor 2-1, într-un meci amical disputat pe Arena Națională. „Tricolorii” se pregătesc acum de duelul „de foc” cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Partida va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY duminică, de la 21:45.
Ce a spus Mircea Lucescu despre plecarea de la națională
După amicalul cu Moldova, câștigat cu 2-1, Mircea Lucescu a vorbit la conferința de presă despre demisie. Selecţionerul a amintit că a mai vrut să demisioneze şi că a continuat la cârma naţionalei după ce a făcut o “promisiune”. Totodată, el a amintit despre precedentul său mandat la naţională, când a plecat chiar după un meci cu Austria (4-0, în 1986).
“Am vrut imediat să-mi dau demisia după meciul cu Cipru. Să ai 2-0 și să existe câțiva care au vrut să facă alt joc decât ăsta… azi am avut 2-1, dar am pasat bine, nu s-au mai repezit, nu s-au mai aruncat și au ținut de rezultat. Cu Cipru nu am făcut asta și ne-am întors cu 2-2. Dacă câștigam acolo, rămâneam în competiție.
Pentru noi, problema este barajul, să fie clar! Duminică e un meci de mare prestigiu: România – Austria. Ultimul meu meci la echipa națională a fost contra Austriei. Să vedem dacă va fi și acum ultimul”, a spus Lucescu.
- Mircea Lucescu se pregăteşte de un record mondial. Performanţa pe care o reuşeşte dacă nu demisionează cu Austria
- Jucătorii României, făcuţi praf: „Trebuie să ai inimă, pentru oamenii care vin la stadion! La naţională trebuie să dai totul”
- Jucătorul de la FCSB, taxat după amicalul României cu Moldova: „Nu-l văd o soluție pentru națională”
- Mircea Lucescu a intrat peste conferința selecționerului Moldovei. Ce cuvânt a repetat de trei ori, după victoria României
- Olimpiu Moruțan, după ce a fost decisiv la revenirea la națională: „Dacă vom fi 100% cu Austria, vom scoate un rezultat mare”