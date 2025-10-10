Reacție imediată din partea FRF după ce Mircea Lucescu a vorbit din nou despre demisie: „Nea Mircea a scăpat-o” - Antena Sport

A apărut prima reacție oficială din partea FRF după ce Mircea Lucescu a vorbit din nou despre demisia de la națională. Mihai Stoichiță a transmis că selecționerul „a scăpat” această declarație.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Directorul tehnic din cadrul FRF a transmis că nu se pune problema ca „Il Luce” să plece de la echipa națională. Oficialii Federației nu sunt dispuși astfel să-i accepte o eventuală demisie, după partida cu Austria.

Reacție imediată din partea FRF după ce Mircea Lucescu a vorbit din nou despre demisie

„De demisie nu am discutat cu Lucescu. Din partea noastră, nu am discutat de demitere. Nea Mircea a scăpat-o, a zis de înlocuitor, că nu știu cum.

Cine să fie de acord cu treaba asta? Cum să renunțăm la el? Lucescu e un monument în fotbal care poate întoarce soarta unei echipe oricând. Această discuție despre demisie nu își are rostul. Nu suntem de acord cu o demisie”, a declarat Mihai Stoichiță, conform gsp.ro.

România a învins Moldova, scor 2-1, într-un meci amical disputat pe Arena Națională. „Tricolorii” se pregătesc acum de duelul „de foc” cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Partida va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY duminică, de la 21:45.