România U19, start lansat în campania de calificare la EURO 2026. Victorie la trei goluri diferență - Antena Sport

România U19, start lansat în campania de calificare la EURO 2026. Victorie la trei goluri diferență

Daniel Işvanca Publicat: 12 noiembrie 2025, 19:01

România U19, start lansat în campania de calificare la EURO 2026. Victorie la trei goluri diferență

Jucătorii de la România U19 / SPORT PICTURES

Selecționata sub 19 ani a României a debutat miercuri în campania de calificare pentru Campionatul European din anul 2026. Tricolorii au reușit o victorie clară în primul meci din grupă.

Pe stadionul ”Anghel Iordănescu” din Voluntari, selecționata pregătită de Adrian Dulcea a învins cu scorul de 4-1 naționala Andorrei. Toate cele cinci goluri au fost marcate în a doua repriză.

România U19 – Andorra U19 4-1

Repartizată în grupa a 7-a, cu Andorra, Islanda și Finlanda, naționala de fotbal sub 19 ani a României a debutat cu victorie în preliminariile pentru Campionatul European din 2026.

Într-un meci disputat la Voluntari, tricolorii lui Adrian Dulcea au surclasat naționala Andorrei, scor 4-1. Mihai Toma a deschis scorul imediat după pauză (min. 47), iar dubla rapidă a lui Tomșa a dus scorul la 3-0 (min. 58 și min. 62).

Cesar Gonzalez Garcia a redus din diferență pentru oaspeți în minutul 69, însă scorul final a fost stabilit de Ștefan Senciuc, care a închis tabela în minutul 83.

