România U19, start lansat în campania de calificare la EURO 2026. Victorie la trei goluri diferență - Antena Sport

Selecționata sub 19 ani a României a debutat miercuri în campania de calificare pentru Campionatul European din anul 2026. Tricolorii au reușit o victorie clară în primul meci din grupă.
Pe stadionul ”Anghel Iordănescu” din Voluntari, selecționata pregătită de Adrian Dulcea a învins cu scorul de 4-1 naționala Andorrei. Toate cele cinci goluri au fost marcate în a doua repriză.
România U19 – Andorra U19 4-1
Repartizată în grupa a 7-a, cu Andorra, Islanda și Finlanda, naționala de fotbal sub 19 ani a României a debutat cu victorie în preliminariile pentru Campionatul European din 2026.
Într-un meci disputat la Voluntari, tricolorii lui Adrian Dulcea au surclasat naționala Andorrei, scor 4-1. Mihai Toma a deschis scorul imediat după pauză (min. 47), iar dubla rapidă a lui Tomșa a dus scorul la 3-0 (min. 58 și min. 62).
Cesar Gonzalez Garcia a redus din diferență pentru oaspeți în minutul 69, însă scorul final a fost stabilit de Ștefan Senciuc, care a închis tabela în minutul 83.
- “Eşti pregătit pentru Bosnia şi San Marino?” Răspunsul lui Dennis Man, după ce a fost desemnat tricolorul lunii
- Verdict categoric după ce Alex Dobre nu a fost convocat de Mircea Lucescu la naţională: “E mult mai bun decât Miculescu”
- Momentul care l-a făcut pe Ilie Dumitrescu să plângă la World Cup 1994: “Doamne, de când aştept momentul ăsta”
- “Tragic și traumatizant”. Ilie Dumitrescu a spus ce a trădat-o pe România în sfertul de coșmar cu Suedia din ’94
- Alex Chipciu: “Meciul cu Bosnia va fi mai greu decât cu Austria. Trebuie să avem alte arme”