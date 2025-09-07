„Scut” în jurul „tricolorilor”, înaintea meciului cu Cipru: „Nu au datorii după un meci amical” - Antena Sport

Mihai Stoichiță a făcut „scut” în jurul „tricolorilor”, după eșecul suferit în partida amicală cu Canada. Directorul tehnic din cadrul FRF a declarat că jucătorii naționalei erau cu gândul la duelul cu Cipru, din preliminariile World Cup 2026, duel care se va disputa marți, de la ora 21:45.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România a fost învinsă categoric de Canada, într-un meci amical disputat pe Arena Națională. Canadienii s-au impus cu un clar 3-0, în prima dispută din istorie cu „tricolorii”.

„Scut” în jurul „tricolorilor”, înaintea meciului cu Cipru

În ciuda eșecului, Mihai Stoichiță are mare încredere în naționala lui Mircea Lucescu. Acesta este de părere că nu vor apărea mari schimbări în echipa de start a României, pentru partida cu Cipru.

Totodată, directorul tehnic din cadrul FRF a subliniat că jucătorii naționalei nu au „datorii” după un meci amical, ținând cont de faptul că întreaga lor concentrare se îndrepta către duelul cu Cipru, din preliminariile World Cup 2026.

„În primul rând, trebuie să avem ştiinţă şi abia după noroc. Am văzut şi eu meciul împotriva Canadei. E complicat să vorbim despre un joc de pregătire. Probabil că gândurile se îndreptau mai mult către Cipru şi către rezultatele terţe, Austria, Bosnia.