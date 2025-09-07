Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„Scut” în jurul „tricolorilor”, înaintea meciului cu Cipru: „Nu au datorii după un meci amical” - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | „Scut” în jurul „tricolorilor”, înaintea meciului cu Cipru: „Nu au datorii după un meci amical”

„Scut” în jurul „tricolorilor”, înaintea meciului cu Cipru: „Nu au datorii după un meci amical”

Publicat: 7 septembrie 2025, 23:08

Comentarii
Scut” în jurul tricolorilor”, înaintea meciului cu Cipru: Nu au datorii după un meci amical”

Jucătorii naționalei României, la startul partidei cu Canada/ Profimedia

Mihai Stoichiță a făcut „scut” în jurul „tricolorilor”, după eșecul suferit în partida amicală cu Canada. Directorul tehnic din cadrul FRF a declarat că jucătorii naționalei erau cu gândul la duelul cu Cipru, din preliminariile World Cup 2026, duel care se va disputa marți, de la ora 21:45. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România a fost învinsă categoric de Canada, într-un meci amical disputat pe Arena Națională. Canadienii s-au impus cu un clar 3-0, în prima dispută din istorie cu „tricolorii”. 

„Scut” în jurul „tricolorilor”, înaintea meciului cu Cipru 

În ciuda eșecului, Mihai Stoichiță are mare încredere în naționala lui Mircea Lucescu. Acesta este de părere că nu vor apărea mari schimbări în echipa de start a României, pentru partida cu Cipru. 

Totodată, directorul tehnic din cadrul FRF a subliniat că jucătorii naționalei nu au „datorii” după un meci amical, ținând cont de faptul că întreaga lor concentrare se îndrepta către duelul cu Cipru, din preliminariile World Cup 2026. 

În primul rând, trebuie să avem ştiinţă şi abia după noroc. Am văzut şi eu meciul împotriva Canadei. E complicat să vorbim despre un joc de pregătire. Probabil că gândurile se îndreptau mai mult către Cipru şi către rezultatele terţe, Austria, Bosnia.

Reclamă
Reclamă

Trebuie să fim foarte serioşi. Trebuie să abordăm cu o altă motivaţie şi cu o altă viziune jocul. Cipru nu cred că e aceeaşi echipă. Cipru e într-un moment favorabil la echipele de club. Vlad Dragomir e aici, la Pafos. Gândiţi-vă ce emulaţie e în zona internaţională a meciurilor. 

Eu ştiu ce e aici că am antrenat patru ani. E alt stadion, mai mare. Eu cred că o să fie mai uşor din punctul de vedere al publicului. Nu va fi pusă presiune asupra noastră. Vor fi, probabil, mulţi români. Pe ciprioţi parcă îi atrag mai mult echipele de club faţă de echipa naţională. 

Probabil că vor fi schimbări. Jucătorii nu au datorii după un meci amical. Doar datoria de imagine. În rest, e un meci cu alte conotaţii acum”, a declarat Mihai Stoichiță, înainte de Cipru – România. 

Cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR şi POT au fost respinse în plenul ParlamentuluiCele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR şi POT au fost respinse în plenul Parlamentului
Reclamă

Programul meciurilor rămase de disputat în Grupa H  

9 septembrie  

  • 21:45 – Bosnia și Herțegovina – Austria  
  • 21:45 – Cipru – ROMÂNIA  

9 octombrie  

  • 21:45 – Austria – San Marino  
  • 21:45 – Cipru – Bosnia și Herțegovina  

12 octombrie  

  • 16:00 – San Marino – Cipru  
  • 21:45 – ROMÂNIA – Austria  

15 noiembrie  

  • 19:00 – Cipru – Austria  
  • 21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA  

18 noiembrie  

  • 21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina  
  • 21:45 – ROMÂNIA – San Marino 
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Unde se ducea Cristi, tânărul de 21 de ani mort în accidentul de la Budeasa. Rudele şi prietenii, în şoc
Observator
Unde se ducea Cristi, tânărul de 21 de ani mort în accidentul de la Budeasa. Rudele şi prietenii, în şoc
De câte ori a fost căsătorit Ilie Năstase. Cine au fost femeile din viața marelui tenismen, de fapt
Fanatik.ro
De câte ori a fost căsătorit Ilie Năstase. Cine au fost femeile din viața marelui tenismen, de fapt
22:45
VIDEO„Tiki taka”, dus la alt nivel de naționala Spaniei! Gol încântător în meciul contra Turciei
22:36
FotoCum au reacționat fanii americani când Donald Trump și-a făcut apariția la finala Sinner – Alcaraz
22:35
LIVE TEXTJannik Sinner – Carlos Alcaraz se joacă ACUM. Ibericul a câștigat primul set al finalei „de foc” la US Open 2025
22:23
Șeful McLaren intervine după momentul bizar din Marele Premiu al Italiei. Cu ce explicații a venit
21:59
VIDEO„Tricolorii”, întâmpinați de fani la sosirea în Cipru. Mircea Lucescu s-a oprit să ofere autografe
21:45
LIVE SCOREPreliminariile CM 2026. Turcia – Spania și alte 4 meciuri se joacă acum. „Furia Roja” face spectacol
Vezi toate știrile
1 FotoLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui 2 Scenariul pentru ca România să mai câştige grupa şi să se califice la World Cup 2026, după victoriile Austriei şi Bosniei 3 Virgiliu Postolachi pleacă de la CFR Cluj şi semnează cu o rivală 4 VIDEOMax Verstappen, pole-position în Marele Premiu al Italiei. Tur fabulos pentru campionul mondial 5 Tricolorul “distrus” de Marius Şumudică după România – Canada 0-3: “N-am văzut în viaţa mea aşa ceva” 6 Preliminarii World Cup 2026. Austria – Cipru 1-0. Bosnia a defilat în San Marino. Cum arată clasamentul în grupa României
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut