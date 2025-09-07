„Scut” în jurul „tricolorilor”, înaintea meciului cu Cipru: „Nu au datorii după un meci amical” - Antena Sport

Mihai Stoichiță a făcut „scut” în jurul „tricolorilor”, după eșecul suferit în partida amicală cu Canada. Directorul tehnic din cadrul FRF a declarat că jucătorii naționalei erau cu gândul la duelul cu Cipru, din preliminariile World Cup 2026, duel care se va disputa marți, de la ora 21:45.
România a fost învinsă categoric de Canada, într-un meci amical disputat pe Arena Națională. Canadienii s-au impus cu un clar 3-0, în prima dispută din istorie cu „tricolorii”.
„Scut” în jurul „tricolorilor”, înaintea meciului cu Cipru
În ciuda eșecului, Mihai Stoichiță are mare încredere în naționala lui Mircea Lucescu. Acesta este de părere că nu vor apărea mari schimbări în echipa de start a României, pentru partida cu Cipru.
Totodată, directorul tehnic din cadrul FRF a subliniat că jucătorii naționalei nu au „datorii” după un meci amical, ținând cont de faptul că întreaga lor concentrare se îndrepta către duelul cu Cipru, din preliminariile World Cup 2026.
„În primul rând, trebuie să avem ştiinţă şi abia după noroc. Am văzut şi eu meciul împotriva Canadei. E complicat să vorbim despre un joc de pregătire. Probabil că gândurile se îndreptau mai mult către Cipru şi către rezultatele terţe, Austria, Bosnia.
Trebuie să fim foarte serioşi. Trebuie să abordăm cu o altă motivaţie şi cu o altă viziune jocul. Cipru nu cred că e aceeaşi echipă. Cipru e într-un moment favorabil la echipele de club. Vlad Dragomir e aici, la Pafos. Gândiţi-vă ce emulaţie e în zona internaţională a meciurilor.
Eu ştiu ce e aici că am antrenat patru ani. E alt stadion, mai mare. Eu cred că o să fie mai uşor din punctul de vedere al publicului. Nu va fi pusă presiune asupra noastră. Vor fi, probabil, mulţi români. Pe ciprioţi parcă îi atrag mai mult echipele de club faţă de echipa naţională.
Probabil că vor fi schimbări. Jucătorii nu au datorii după un meci amical. Doar datoria de imagine. În rest, e un meci cu alte conotaţii acum”, a declarat Mihai Stoichiță, înainte de Cipru – România.
Programul meciurilor rămase de disputat în Grupa H
9 septembrie
- 21:45 – Bosnia și Herțegovina – Austria
- 21:45 – Cipru – ROMÂNIA
9 octombrie
- 21:45 – Austria – San Marino
- 21:45 – Cipru – Bosnia și Herțegovina
12 octombrie
- 16:00 – San Marino – Cipru
- 21:45 – ROMÂNIA – Austria
15 noiembrie
- 19:00 – Cipru – Austria
- 21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA
18 noiembrie
- 21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina
- 21:45 – ROMÂNIA – San Marino
- „Tricolorii”, întâmpinați de fani la sosirea în Cipru. Mircea Lucescu s-a oprit să ofere autografe
- Fostul selecționer al României avertizează înaintea meciului cu Cipru: „Nu mai avem voie să facem niciun pas greșit”
- „Va fi 100% titular”. Jucătorul pe care mizează Ilie Dumitrescu înainte de Cipru – România
- „Respectul te face să fii așa”. Basarab Panduru, reacție fermă despre rezultatele naționalei. Ce a spus despre Mircea Lucescu
- Nicolae Stanciu, într-o galerie selectă! I-a egalat pe Marius Lăcătuş şi Mircea Rednic şi a intrat în Top 10 all-time