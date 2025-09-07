Închide meniul
„Tricolorii”, întâmpinați de fani la sosirea în Cipru. Mircea Lucescu s-a oprit să ofere autografe - Antena Sport

„Tricolorii", întâmpinați de fani la sosirea în Cipru. Mircea Lucescu s-a oprit să ofere autografe
„Tricolorii”, întâmpinați de fani la sosirea în Cipru. Mircea Lucescu s-a oprit să ofere autografe

Publicat: 7 septembrie 2025, 21:59

Tricolorii”, întâmpinați de fani la sosirea în Cipru. Mircea Lucescu s-a oprit să ofere autografe

„Tricolorii”, întâmpinați de fani la sosirea în Cipru/ AntenaSport

„Tricolorii” au fost întâmpinați de fani români la sosirea în Cipru. Mircea Lucescu, alături de mai mulți jucători, s-au oprit să ofere autografe.  

România va înfrunta Cipru în al cincilea meci din grupa preliminară de calificare la Campionatul Mondial 2026. Partida se va disputa marți, de la ora 21:45, și va fi în format live text, pe AS.ro. 

„Tricolorii”, întâmpinați de fani la sosirea în Cipru 

Jucătorii și staff-ul naționalei au ajuns în Cipru în seara zilei de duminică, la două zile după eșecul din amicalul cu Canada, scor 0-3. La hotelul unde sunt cazați, „tricolorii” au avut parte de o surpriză, fiind întâmpinați de mai mulți fani români.  

Mircea Lucescu, Florin Tănase, Horațiu Moldovan sau Nicușor Bancu s-au oprit să ofere autografe și să facă poze cu suporterii naționalei prezenți la hotelul Lordos Beach din Larnaca. 

România nu-și mai permite pași greșiți în Grupa H, mai ales după victoriile înregistrate de Austria și Bosnia, cu Cipru, respectiv San Marino. „Tricolorii” au șase puncte, după patru meciuri disputate, pierzând duelurile cu bosniacii și cu austriecii. 

Ce şanse mai are România să ajungă la World Cup 2026, din preliminarii 

Austria – Cipru 1-0 şi San Marino – Bosnia 0-6 au fost meciurile disputate sâmbătă în Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026, cea din care face parte şi România. 

România e pe locul 3 după aceste rezultate, cu 6 puncte după 4 meciuri dispuate, în timp ce Bosnia (12 puncte) şi Austria (9 puncte) şi-au câştigat toate meciurile de până acum, fiind pe primele două locuri. 

În acest context, cei de la Football Meets Data îi dau României şanse infime de a câştiga grupa, procentul fiind de 2%. Austria e cotată cu prima şansă (89%), în timp ce Bosnia e a doua (9%). 

Cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR şi POT au fost respinse în plenul Parlamentului
Programul meciurilor rămase de disputat în Grupa H 

9 septembrie 

  • 21:45 – Bosnia și Herțegovina – Austria 
  • 21:45 – Cipru – ROMÂNIA 

9 octombrie 

  • 21:45 – Austria – San Marino 
  • 21:45 – Cipru – Bosnia și Herțegovina 

12 octombrie 

  • 16:00 – San Marino – Cipru 
  • 21:45 – ROMÂNIA – Austria 

15 noiembrie 

  • 19:00 – Cipru – Austria 
  • 21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 

18 noiembrie 

  • 21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina 
  • 21:45 – ROMÂNIA – San Marino 
1 FotoLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui 2 Scenariul pentru ca România să mai câştige grupa şi să se califice la World Cup 2026, după victoriile Austriei şi Bosniei 3 Virgiliu Postolachi pleacă de la CFR Cluj şi semnează cu o rivală 4 VIDEOMax Verstappen, pole-position în Marele Premiu al Italiei. Tur fabulos pentru campionul mondial 5 Tricolorul "distrus" de Marius Şumudică după România – Canada 0-3: "N-am văzut în viaţa mea aşa ceva" 6 Preliminarii World Cup 2026. Austria – Cipru 1-0. Bosnia a defilat în San Marino. Cum arată clasamentul în grupa României
