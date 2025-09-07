„Tricolorii”, întâmpinați de fani la sosirea în Cipru. Mircea Lucescu s-a oprit să ofere autografe - Antena Sport

„Tricolorii” au fost întâmpinați de fani români la sosirea în Cipru. Mircea Lucescu, alături de mai mulți jucători, s-au oprit să ofere autografe.

România va înfrunta Cipru în al cincilea meci din grupa preliminară de calificare la Campionatul Mondial 2026. Partida se va disputa marți, de la ora 21:45, și va fi în format live text, pe AS.ro.

„Tricolorii”, întâmpinați de fani la sosirea în Cipru

Jucătorii și staff-ul naționalei au ajuns în Cipru în seara zilei de duminică, la două zile după eșecul din amicalul cu Canada, scor 0-3. La hotelul unde sunt cazați, „tricolorii” au avut parte de o surpriză, fiind întâmpinați de mai mulți fani români.

Mircea Lucescu, Florin Tănase, Horațiu Moldovan sau Nicușor Bancu s-au oprit să ofere autografe și să facă poze cu suporterii naționalei prezenți la hotelul Lordos Beach din Larnaca.

România nu-și mai permite pași greșiți în Grupa H, mai ales după victoriile înregistrate de Austria și Bosnia, cu Cipru, respectiv San Marino. „Tricolorii” au șase puncte, după patru meciuri disputate, pierzând duelurile cu bosniacii și cu austriecii.