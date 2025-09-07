„Tricolorii”, întâmpinați de fani la sosirea în Cipru. Mircea Lucescu s-a oprit să ofere autografe - Antena Sport

„Tricolorii” au fost întâmpinați de fani români la sosirea în Cipru. Mircea Lucescu, alături de mai mulți jucători, s-au oprit să ofere autografe.
România va înfrunta Cipru în al cincilea meci din grupa preliminară de calificare la Campionatul Mondial 2026. Partida se va disputa marți, de la ora 21:45, și va fi în format live text, pe AS.ro.
„Tricolorii”, întâmpinați de fani la sosirea în Cipru
Jucătorii și staff-ul naționalei au ajuns în Cipru în seara zilei de duminică, la două zile după eșecul din amicalul cu Canada, scor 0-3. La hotelul unde sunt cazați, „tricolorii” au avut parte de o surpriză, fiind întâmpinați de mai mulți fani români.
Mircea Lucescu, Florin Tănase, Horațiu Moldovan sau Nicușor Bancu s-au oprit să ofere autografe și să facă poze cu suporterii naționalei prezenți la hotelul Lordos Beach din Larnaca.
România nu-și mai permite pași greșiți în Grupa H, mai ales după victoriile înregistrate de Austria și Bosnia, cu Cipru, respectiv San Marino. „Tricolorii” au șase puncte, după patru meciuri disputate, pierzând duelurile cu bosniacii și cu austriecii.
Ce şanse mai are România să ajungă la World Cup 2026, din preliminarii
Austria – Cipru 1-0 şi San Marino – Bosnia 0-6 au fost meciurile disputate sâmbătă în Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026, cea din care face parte şi România.
România e pe locul 3 după aceste rezultate, cu 6 puncte după 4 meciuri dispuate, în timp ce Bosnia (12 puncte) şi Austria (9 puncte) şi-au câştigat toate meciurile de până acum, fiind pe primele două locuri.
În acest context, cei de la Football Meets Data îi dau României şanse infime de a câştiga grupa, procentul fiind de 2%. Austria e cotată cu prima şansă (89%), în timp ce Bosnia e a doua (9%).
Programul meciurilor rămase de disputat în Grupa H
9 septembrie
- 21:45 – Bosnia și Herțegovina – Austria
- 21:45 – Cipru – ROMÂNIA
9 octombrie
- 21:45 – Austria – San Marino
- 21:45 – Cipru – Bosnia și Herțegovina
12 octombrie
- 16:00 – San Marino – Cipru
- 21:45 – ROMÂNIA – Austria
15 noiembrie
- 19:00 – Cipru – Austria
- 21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA
18 noiembrie
- 21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina
- 21:45 – ROMÂNIA – San Marino
