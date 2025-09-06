Selecţionerul Canadei, după ce a învins România cu 3-0: "Cea mai mare victorie a noastră în Europa din istorie" - Antena Sport

Selecţionerul american al Canadei, Jesse Marsch (51 de ani), a remarcat după ce echipa lui a învins la scor de neprezentare, cu 3-0, România, că este cea mai mare victorie obţinută vreodată de fotbalul canadian în Europa din istorie. Totodată, el a amintit că e prima victorie obţinută de Canada, în deplasare, cu un adversar din Europa din 2009.

Jonathan David (min. 11), Ali Ahmed (min. 22) şi Niko Sigur (min. 77) au semnat golurile victoriei Canadei, pe Arena Naţională, în meciul amical disputat cu România. România – Canada 0-3 a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Selecţionerul Canadei: “Am făcut un joc complet”

“Cred că este prima victorie pe care Canada o obţine cu un adversar din Europa în deplasare din 2009 încoace. Şi cred că este cea mai mare victorie obţinută în Europa din istoria fotbalului canadian. Deci, este o victorie specială pentru noi şi încă un pas pe calea de a ne asigura că vom fi o echipă cu adevărat bună vara viitoare. Dar mai avem mult de lucru pentru a fi echipa care ne dorim să fim la Cupa Mondială.

Cred că în general am avut un început de meci foarte bun, marcând cele două goluri repede. Dar cred că am dictat şi tonul jocului, îngreunând astfel evoluţia României. Cred că asta a fost foarte important. În a doua repriză, am menţinut acelaşi nivel şi cred că schimbările pe care le-am făcut au ajutat cu adevărat. De asemenea, unele dintre schimbările tactice au fost utile. Deci, per total, pot spune că am făcut un joc complet azi. Iar apoi Max (n.r.: portarul Max Crepeau), evident că a făcut nişte parade mari în a doua repriză, dar el a fost constant tot meciul, a luat decizii bune când a fost nevoie”, a spus selecţionerul Canadei, Jesse Marsch, la conferinţa de presă.

Ce a spus despre Mircea Lucescu

Jesse Marsch l-a lăudat pe selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu, oferind, totodată, o declaraţie amuzantă atunci când a vorbit despre acesta. A spus că şi-ar dori să fie pe o plajă la vârsta lui Mircea Lucescu, nu să pregătească o echipă.