Selecţionerul Canadei, după ce a învins România cu 3-0: "Cea mai mare victorie a noastră în Europa din istorie" - Antena Sport

Selecţionerul american al Canadei, Jesse Marsch (51 de ani), a remarcat după ce echipa lui a învins la scor de neprezentare, cu 3-0, România, că este cea mai mare victorie obţinută vreodată de fotbalul canadian în Europa din istorie. Totodată, el a amintit că e prima victorie obţinută de Canada, în deplasare, cu un adversar din Europa din 2009.
Jonathan David (min. 11), Ali Ahmed (min. 22) şi Niko Sigur (min. 77) au semnat golurile victoriei Canadei, pe Arena Naţională, în meciul amical disputat cu România. România – Canada 0-3 a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Selecţionerul Canadei: “Am făcut un joc complet”
“Cred că este prima victorie pe care Canada o obţine cu un adversar din Europa în deplasare din 2009 încoace. Şi cred că este cea mai mare victorie obţinută în Europa din istoria fotbalului canadian. Deci, este o victorie specială pentru noi şi încă un pas pe calea de a ne asigura că vom fi o echipă cu adevărat bună vara viitoare. Dar mai avem mult de lucru pentru a fi echipa care ne dorim să fim la Cupa Mondială.
Cred că în general am avut un început de meci foarte bun, marcând cele două goluri repede. Dar cred că am dictat şi tonul jocului, îngreunând astfel evoluţia României. Cred că asta a fost foarte important. În a doua repriză, am menţinut acelaşi nivel şi cred că schimbările pe care le-am făcut au ajutat cu adevărat. De asemenea, unele dintre schimbările tactice au fost utile. Deci, per total, pot spune că am făcut un joc complet azi. Iar apoi Max (n.r.: portarul Max Crepeau), evident că a făcut nişte parade mari în a doua repriză, dar el a fost constant tot meciul, a luat decizii bune când a fost nevoie”, a spus selecţionerul Canadei, Jesse Marsch, la conferinţa de presă.
Ce a spus despre Mircea Lucescu
Jesse Marsch l-a lăudat pe selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu, oferind, totodată, o declaraţie amuzantă atunci când a vorbit despre acesta. A spus că şi-ar dori să fie pe o plajă la vârsta lui Mircea Lucescu, nu să pregătească o echipă.
“El este un antrenor legendar, a antrenat atât de multe echipe. I-am urmărit parcursul de-a lungul anilor, a făcut o treabă excelentă şi cu echipele naţionale, şi cu echipele de club. Ar fi o onoare dacă aş putea fi considerat la acel nivel ca antrenor. Totuşi, la 80 de ani, sper să fiu pe o plajă undeva. Cred că acesta va fi obiectivul meu. Şi sper că şi el se va putea bucura de asta în curând în viaţa lui, alături de familia lui. Aşa că a fost o onoare să îl am ca adversar azi, o adevărată onoare”, a mai declarat Jesse Marsch la conferinţa de presă.
România – Canada 0-3
Echipa naţională a României a pierdut vineri seara, pe teren propriu, scor 0-3, meciul amical disputat în compania echipei naţionale a Canadei. Portarul Horaţiu Moldovan a gafat impardonabil la al doilea gol al oaspeţilor.
Partida de pe Arena Naţională a fost precedată de accidentarea, la încălzire, a lui Louis Munteanu, care era titular în atacul naţionalei. Golgeterul din sezonul trecut al Ligii 1 a fost înlocuit de Drăguş. Tricolorii au dat impresia, în primele minute, că vom vedea o altă faţă a naţionalei, după ratarea lui Drăguş, din minutul 6, dar iluziile s-au spulberat repede, cinci minute mai târziu, când Jonathan David a deschis scorul cu o lovitură de cap. A venit apoi momentul de black-out al lui Horaţiu Moldovan. Portarul care este rezervă la Oviedo a primit mingea în careu, pe piciorul stâng, a fost presat şi şi-a pierdut capul, a încercat un dribling cu piciorul drept şi Ali Ahmed i-a furat mingea, înscriind pentru 2-0. Stanciu a lovit bara în minutul 34 şi la pauză oaspeţii conduceau pe Arena Naţională.
Minutul 63 a adus ocazia mare a lui Drăguş, care a şutat puţin pe lângă poartă, pentru ca în minutul 70 acelaşi jucător să încerce să înscrie cu un călcâi spectaculos, respins de Crepeau.
Canadienii şi-au securizat victoria în minutul 77, prin golul lui Niko Sigur, şi selecţionata pregătită de Jesse Marsch s-a impus cu 3-0, reuşind prima victorie pe pământ european după 16 ani.
