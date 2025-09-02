Ștefan Baiaram, interviu după prima convocare la națională. Ce a spus despre șansele la World Cup 2026 - Antena Sport

Ştefan Baiaram (Universitatea Craiova), convocat în premieră la echipa naţională, a declarat, marţi, într-un interviu difuzat pe site-ul oficial al FRF, că a fost luat prin surprindere de decizia selecţionerului Mircea Lucescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România o va înfrunta pe Canada într-un amical pe 5 septembrie, de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Pe 9 septembrie, naționala va face deplasarea în Cipru, unde continuă campania de calificare la World Cup 2026.

Ștefan Baiaram: “Am un moral foarte bun”

“Convocarea a fost o bucurie foarte mare, nu mă aşteptam. M-a luat şi pe mine prin surprindere domnul selecţioner. Îmi doresc din tot sufletul să fac parte din acest grup şi voi da 100%. Am avut o mică accidentare în meciul cu Petrolul, dar acum sunt mult mai bine, sunt dornic de a munci şi de a face performanţă, mă gândesc doar la echipa naţională.

Am un moral foarte bun, am încredere foarte mare. Sper să arăt la fiecare antrenament acest lucru la echipa naţională. Mă bucur că sunt într-un moment foarte bun. E un pas mare în cariera mea şi mă bucur foarte mult că l-am făcut“, a afirmat acesta.

Baiaram s-a arătat încrezător în şansele de calificare ale echipei naţionale la Cupa Mondială din 2026.