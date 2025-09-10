Tricolorii distruşi de Mihai Stoica după ruşinea din Cipru: "A făcut o partidă execrabilă / Trebuia să tacă" - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), i-a criticat dur pe Andrei Raţiu (27 de ani) şi Horaţiu Moldovan (27 de ani), după partida Cipru – România 2-2. Tricolorii au condus cu 2-0 la Nicosia, după “dubla” lui Drăguş (minutele 2 şi 18), dar s-au văzut egalaţi. Mai întâi Loizou a marcat, în minutul 29, după ce Kastanos s-a distrat cu apărarea noastră şi l-a lăsat cu poarta goală.
În repriza a doua, tricolorii au cedat controlul jocului, iar Charalampos Charalampous, jucător dorit în trecut de Dinamo, a egalat în minutul 76, cu un şut în forţă din interiorul careului nostru. România mai are doar şanse matematice să prindă locul 1 în grupa H de calificare la Mondial. Bosnia şi Austria au 12 puncte, iar naţionala lui Ralf Rangnick are maximum de puncte după 4 jocuri disputate.
Mihai Stoica nu i-a menajat pe Andrei Raţiu şi Horaţiu Moldovan după Cipru – România 2-2
Mihai Stoica l-a criticat dur pe Andrei Raţiu pentru indisciplină. Oficialul FCSB-ului a remarcat că fundaşul dreapta are probleme serioase din punct de vedere defensiv. Stoica a susţinut că Raţiu nici măcar nu încearcă să îşi rezolve aceste probleme.
“Raţiu iar a făcut o partidă execrabilă. Are carenţe care se văd din avion. Carenţele astea se remediază doar când eşti extrem de serios şi nu mi se pare serios când vine să joace la naţională. Deloc!
Raţiu vine şi joacă ce nu trebuie să joace, la gol stă şi se uită în zona lui. Când a greşit evident cu Bosnia toată lumea a sărit că de ce vorbesc eu.
Încă un jucător cu mari probleme de comportament este Horaţiu Moldovan. Trebuia să tacă din gură la ce a făcut la meciul cu Canada. Generaţia asta este una care are o doză mare de insolenţă. Copiii ăştia trebuie să accepte, să-şi însuşească criticile atunci când le merită şi sunt motive. Puţin mai multă decenţă, mai mult bun-simţ recomand”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.
Tricolorii, cu gândul la baraj după 2-2 cu Cipru
Chiar dacă au declarat că îşi vor juca până în ultimul moment şansa de calificare directă la Campionatul Mondial 2026, competiţie care va fi exclusiv în Universul Antena, doar un miracol îi mai poate face pe tricolori să obţină primul loc în grupa H a preliminariilor World Cup 2026.
Şansa noastră de a ajunge la Mondial este prin barajul din Liga Naţiunilor. În octombrie, România va juca un meci amical cu Moldova, în data de 9, de la ora 21:00, după care va urma duelul cu Austria. România – Austria se va disputa pe 12 octombrie, de la ora 21:45.
Ultimele două partide ale tricolorilor din preliminarii sunt împotriva Bosniei, în deplasare, meci care se va disputa pe 15 noiembrie, de la ora 21:45 şi împotriva lui San Marino, acasă, partidă care se va juca pe 18 noiembrie, tot de la ora 21:45.
Clasament Grupa H
- 1. Bosnia 12 puncte – 5 jocuri (+8)
- 2. Austria 12 puncte – 4 jocuri (+7)
- 3. România 7 puncte – 5 jocuri (+4)
- 4. Cipru 4 puncte – 5 jocuri (-2)
- 5. San Marino 0 puncte – 5 jocuri (-17)
