Tricolorii distruşi de Mihai Stoica după ruşinea din Cipru: "A făcut o partidă execrabilă / Trebuia să tacă" - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), i-a criticat dur pe Andrei Raţiu (27 de ani) şi Horaţiu Moldovan (27 de ani), după partida Cipru – România 2-2. Tricolorii au condus cu 2-0 la Nicosia, după “dubla” lui Drăguş (minutele 2 şi 18), dar s-au văzut egalaţi. Mai întâi Loizou a marcat, în minutul 29, după ce Kastanos s-a distrat cu apărarea noastră şi l-a lăsat cu poarta goală.

În repriza a doua, tricolorii au cedat controlul jocului, iar Charalampos Charalampous, jucător dorit în trecut de Dinamo, a egalat în minutul 76, cu un şut în forţă din interiorul careului nostru. România mai are doar şanse matematice să prindă locul 1 în grupa H de calificare la Mondial. Bosnia şi Austria au 12 puncte, iar naţionala lui Ralf Rangnick are maximum de puncte după 4 jocuri disputate.

Mihai Stoica nu i-a menajat pe Andrei Raţiu şi Horaţiu Moldovan după Cipru – România 2-2

Mihai Stoica l-a criticat dur pe Andrei Raţiu pentru indisciplină. Oficialul FCSB-ului a remarcat că fundaşul dreapta are probleme serioase din punct de vedere defensiv. Stoica a susţinut că Raţiu nici măcar nu încearcă să îşi rezolve aceste probleme.

“Raţiu iar a făcut o partidă execrabilă. Are carenţe care se văd din avion. Carenţele astea se remediază doar când eşti extrem de serios şi nu mi se pare serios când vine să joace la naţională. Deloc!

Raţiu vine şi joacă ce nu trebuie să joace, la gol stă şi se uită în zona lui. Când a greşit evident cu Bosnia toată lumea a sărit că de ce vorbesc eu.