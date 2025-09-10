Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Tricolorii distruşi de Mihai Stoica după ruşinea din Cipru: "A făcut o partidă execrabilă / Trebuia să tacă" - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Tricolorii distruşi de Mihai Stoica după ruşinea din Cipru: “A făcut o partidă execrabilă / Trebuia să tacă”

Tricolorii distruşi de Mihai Stoica după ruşinea din Cipru: “A făcut o partidă execrabilă / Trebuia să tacă”

Publicat: 10 septembrie 2025, 23:37

Comentarii
Tricolorii distruşi de Mihai Stoica după ruşinea din Cipru: A făcut o partidă execrabilă / Trebuia să tacă

Mihai Stoica / Profimedia Images

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), i-a criticat dur pe Andrei Raţiu (27 de ani) şi Horaţiu Moldovan (27 de ani), după partida Cipru – România 2-2. Tricolorii au condus cu 2-0 la Nicosia, după “dubla” lui Drăguş (minutele 2 şi 18), dar s-au văzut egalaţi. Mai întâi Loizou a marcat, în minutul 29, după ce Kastanos s-a distrat cu apărarea noastră şi l-a lăsat cu poarta goală.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În repriza a doua, tricolorii au cedat controlul jocului, iar Charalampos Charalampous, jucător dorit în trecut de Dinamo, a egalat în minutul 76, cu un şut în forţă din interiorul careului nostru. România mai are doar şanse matematice să prindă locul 1 în grupa H de calificare la Mondial. Bosnia şi Austria au 12 puncte, iar naţionala lui Ralf Rangnick are maximum de puncte după 4 jocuri disputate.

Mihai Stoica nu i-a menajat pe Andrei Raţiu şi Horaţiu Moldovan după Cipru – România 2-2

Mihai Stoica l-a criticat dur pe Andrei Raţiu pentru indisciplină. Oficialul FCSB-ului a remarcat că fundaşul dreapta are probleme serioase din punct de vedere defensiv. Stoica a susţinut că Raţiu nici măcar nu încearcă să îşi rezolve aceste probleme.

“Raţiu iar a făcut o partidă execrabilă. Are carenţe care se văd din avion. Carenţele astea se remediază doar când eşti extrem de serios şi nu mi se pare serios când vine să joace la naţională. Deloc!

Raţiu vine şi joacă ce nu trebuie să joace, la gol stă şi se uită în zona lui. Când a greşit evident cu Bosnia toată lumea a sărit că de ce vorbesc eu.

Reclamă
Reclamă

Încă un jucător cu mari probleme de comportament este Horaţiu Moldovan. Trebuia să tacă din gură la ce a făcut la meciul cu Canada. Generaţia asta este una care are o doză mare de insolenţă. Copiii ăştia trebuie să accepte, să-şi însuşească criticile atunci când le merită şi sunt motive. Puţin mai multă decenţă, mai mult bun-simţ recomand”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

Tricolorii, cu gândul la baraj după 2-2 cu Cipru

Chiar dacă au declarat că îşi vor juca până în ultimul moment şansa de calificare directă la Campionatul Mondial 2026, competiţie care va fi exclusiv în Universul Antena, doar un miracol îi mai poate face pe tricolori să obţină primul loc în grupa H a preliminariilor World Cup 2026.

Şansa noastră de a ajunge la Mondial este prin barajul din Liga Naţiunilor. În octombrie, România va juca un meci amical cu Moldova, în data de 9, de la ora 21:00, după care va urma duelul cu Austria. România – Austria se va disputa pe 12 octombrie, de la ora 21:45.

Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
Reclamă

Ultimele două partide ale tricolorilor din preliminarii sunt împotriva Bosniei, în deplasare, meci care se va disputa pe 15 noiembrie, de la ora 21:45 şi împotriva lui San Marino, acasă, partidă care se va juca pe 18 noiembrie, tot de la ora 21:45.

Clasament Grupa H

  • 1. Bosnia 12 puncte – 5 jocuri (+8)
  • 2. Austria 12 puncte – 4 jocuri (+7)
  • 3. România 7 puncte – 5 jocuri (+4)
  • 4. Cipru 4 puncte – 5 jocuri  (-2)
  • 5. San Marino 0 puncte – 5 jocuri (-17)

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa H?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan
Observator
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan
Câți bani primesc Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru participarea la Asia Express. Cei doi foști fotbaliști sunt plătiți regește de Antena 1
Fanatik.ro
Câți bani primesc Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru participarea la Asia Express. Cei doi foști fotbaliști sunt plătiți regește de Antena 1
23:26
Slovenia lui Luka Doncic, OUT de la EuroBasket 2025. Performanța starului din NBA, anulată de Germania
23:14
Adrian Mititelu, prima reacţie după ce FCU Craiova a fost exclusă din toate competiţiile: “Nişte impostori”
22:48
Mihai Stoica și Victor Angelescu, dialog despre posibilul înlocuitor al lui Mircea Lucescu: “Are voie?”
22:34
Anunţul lui Mihai Stoica despre accidentarea lui Adrian Şut! Probleme mari pentru FCSB
22:17
Lovitură pentru Sepsi. Meci pierdut la “masa verde” dintr-un motiv stupid
22:03
Foto“Cea mai proastă noapte” Momente teribile pentru Gabi Tamaş şi Dan Alexa în Filipine: “Psihic, m-a terminat”
Vezi toate știrile
1 “Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2! 2 “Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena 3 Gigi Becali a anunţat care e antrenorul care ar trebui să preia România în locul lui Mircea Lucescu: “E cel mai bun” 4 EXCLUSIV„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România 5 Dialog incredibil între Gigi Becali şi Mircea Lucescu: “Gigi, care e plângerea? / Dacă îmi permiţi” 6 EXCLUSIVMircea Lucescu se gândeşte să părăsească naţionala după egalul cu Cipru: “Sunt foarte dezamăgit, nu mă aşteptam”
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic
Mircea Lucescu a numit jucătorul care are „ușa închisă” la echipa națională: “Prefer să nu-l mai chem”Mircea Lucescu a numit jucătorul care are „ușa închisă” la echipa națională: “Prefer să nu-l mai chem”